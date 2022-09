Colorado 3, Chicago Cubs 1

Colorado

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 5 3 1 12 McMahon 2b-3b 4 0 1 0 0 2 .248 Daza cf-rf 4 0 1 0 0 1 .313 Cron 1b 3 1 1 0 1 0 .263 1-Hampson pr-cf 0 1 0 0 0 0 .213 Blackmon dh 4 1 1 1 0 1 .258 Díaz c 4 0 1 2 0 1 .234 Toglia rf-1b 4 0 0 0 0 2 .190 Montero 3b 4 0 0 0 0 1 .250 Rodgers 2b 0 0 0 0 0 0 .261 Bouchard lf 3 0 0 0 0 3 .182 Trejo ss 3 0 0 0 0 1 .260

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 1 9 1 2 8 McKinstry 2b 5 0 1 0 0 0 .217 Happ lf 5 1 2 0 0 1 .275 Wisdom 3b 3 0 0 0 0 1 .210 Rivas 1b 3 0 2 0 1 0 .249 Higgins c 4 0 1 1 0 0 .225 Hermosillo cf 3 0 0 0 1 0 .089 Young dh 4 0 1 0 0 2 .250 Velázquez rf 3 0 1 0 0 1 .209 a-Quiroz ph 1 0 0 0 0 1 .000 Morel ss 3 0 0 0 0 2 .238 b-Gomes ph 1 0 1 0 0 0 .234

Colorado 000 000 102_3 5 0 Chicago 000 010 000_1 9 0

a-pinch hit for Velázquez in the 9th. b-singled for Morel in the 9th.

1-ran for Cron in the 9th.

LOB_Colorado 4, Chicago 10. 2B_Daza (18), Cron (27), Velázquez (6), Young (2). 3B_Blackmon (5). RBIs_Díaz 2 (49), Blackmon (75), Higgins (27).

Runners left in scoring position_Colorado 1 (Blackmon); Chicago 4 (Higgins 2, Morel 2). RISP_Colorado 1 for 5; Chicago 1 for 6.

Runners moved up_Blackmon.

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Ureña 6 7 1 1 2 4 100 5.70 Lamet 1 1 0 0 0 2 17 3.00 Estévez, W, 4-4 1 0 0 0 0 1 14 3.50 Bard, S, 31-34 1 1 0 0 0 1 18 1.99

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Wesneski 7 3 1 1 0 7 88 2.30 Alzolay, L, 0-1 2 2 2 2 1 5 41 9.00

HBP_Ureña (Wisdom).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Pat Hoberg; Second, Erich Bacchus; Third, Paul Emmel.

T_2:48. A_34,530 (41,649).

