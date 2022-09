Colorado 3, Chicago White Sox 0

Colorado

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 7 3 2 15 McMahon 3b 5 1 2 0 0 1 .248 Daza lf 4 0 2 1 0 2 .312 Cron 1b 4 0 1 1 0 2 .264 Blackmon dh 4 0 0 0 0 4 .258 Rodgers 2b 3 0 0 0 1 1 .263 Grichuk cf-rf 4 0 1 0 0 0 .268 Toglia rf 3 1 0 0 1 2 .220 Hampson cf 0 0 0 0 0 0 .213 Serven c 4 0 0 0 0 1 .206 Trejo ss 4 1 1 1 0 2 .265

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 8 0 3 11 Andrus ss 4 0 2 0 0 1 .313 Moncada 3b 4 0 1 0 0 2 .206 Abreu 1b 3 0 0 0 1 1 .310 Jiménez dh 4 0 1 0 0 1 .316 Vaughn rf 3 0 2 0 1 0 .289 Pollock lf 4 0 0 0 0 2 .246 Robert cf 4 0 1 0 0 1 .291 Zavala c 2 0 0 0 1 0 .271 a-Grandal ph 1 0 0 0 0 1 .202 Gonzàlez 2b 3 0 1 0 0 1 .300 b-Sheets ph 1 0 0 0 0 1 .241

Colorado 020 010 000_3 7 0 Chicago 000 000 000_0 8 2

a-struck out for Zavala in the 9th. b-struck out for Gonzàlez in the 9th.

E_Pollock (5), Andrus (1). LOB_Colorado 7, Chicago 9. 2B_Trejo (4), McMahon (21), Gonzàlez (4), Vaughn (28). RBIs_Trejo (12), Daza (30), Cron (97). SB_Andrus (3).

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Rodgers, Grichuk 2, Trejo); Chicago 5 (Zavala, Abreu 2, Moncada, Pollock). RISP_Colorado 2 for 10; Chicago 0 for 11.

GIDP_Jiménez, Pollock.

DP_Colorado 2 (Rodgers, Cron; McMahon, Rodgers, Cron).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Freeland, W, 9-9 6 2-3 7 0 0 3 5 97 4.43 Estévez, H, 12 1 1-3 1 0 0 0 3 21 3.57 Bard, S, 30-33 1 0 0 0 0 3 15 2.03

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease, L, 14-7 5 6 3 3 2 8 107 2.16 Diekman 1 0 0 0 0 1 21 4.85 Kelly 1 0 0 0 0 3 17 6.82 Ruiz 1 1 0 0 0 2 13 4.12 Velasquez 1 0 0 0 0 1 8 5.29

Inherited runners-scored_Estévez 2-0.

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Jordan Baker; Second, Chris Guccione; Third, Mark Carlson.

T_3:07. A_16,654 (40,615).

