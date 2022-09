Detroit 5, L.A. Angels 4

Detroit

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 5 13 5 3 7 W.Castro cf 5 0 1 1 0 0 .244 Reyes rf 5 0 1 0 0 0 .270 Báez dh 4 0 1 0 1 1 .230 Haase c 5 1 5 1 0 0 .250 H.Castro 2b 4 0 0 0 1 0 .274 Torkelson 1b 3 1 1 1 1 1 .197 Candelario 3b 4 0 1 0 0 3 .201 Carpenter lf 4 2 2 1 0 1 .259 Kreidler ss 4 1 1 1 0 1 .200

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 4 11 4 4 14 Fletcher 2b 5 0 2 0 0 0 .268 Trout cf 4 1 2 1 1 2 .278 Ohtani dh 5 1 1 1 0 4 .267 Rengifo 3b 5 0 2 0 0 1 .274 Ward rf 3 0 1 0 2 0 .261 Ford 1b 4 0 0 0 0 2 .244 Duffy 1b 1 0 0 0 0 1 .255 Adell lf 4 1 0 0 0 1 .217 Sierra lf 0 0 0 0 0 0 .188 Thaiss c 4 1 2 2 0 1 .333 Velazquez ss 3 0 1 0 1 2 .190

Detroit 000 101 102_5 13 0 Los Angeles 000 210 100_4 11 0

LOB_Detroit 9, Los Angeles 11. 2B_Carpenter (4), Haase 2 (14), Rengifo (20). HR_Torkelson (6), off Sandoval; Haase (10), off Wantz; Carpenter (3), off Quijada; Kreidler (1), off Quijada; Thaiss (1), off Hutchison; Trout (32), off Vest; Ohtani (33), off Chafin. RBIs_Torkelson (23), Haase (36), W.Castro (27), Carpenter (6), Kreidler (2), Thaiss 2 (3), Trout (62), Ohtani (86). SB_Velazquez (15).

Runners left in scoring position_Detroit 5 (W.Castro, H.Castro 3, Candelario); Los Angeles 5 (Duffy, Fletcher, Rengifo, Adell, Ward). RISP_Detroit 1 for 10; Los Angeles 0 for 9.

Runners moved up_Fletcher. GIDP_Torkelson.

DP_Los Angeles 1 (Velazquez, Fletcher, Ford).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Hutchison 4 5 2 2 2 3 84 4.08 Vest 1 2 1 1 1 3 35 3.64 Foley 1 1 0 0 0 3 17 3.25 Chafin 1 1 1 1 0 1 13 2.85 Cisnero, W, 1-0 1 1 0 0 0 1 15 1.76 Soto, S, 25-27 1 1 0 0 1 3 21 3.60

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sandoval 5 6 1 1 1 4 87 2.98 Wantz, H, 4 1 1 1 1 1 1 18 3.00 Barria, BS, 0-3 1 2 1 1 0 0 11 2.60 Herget, H, 3 1 1 0 0 0 2 16 2.56 Quijada, L, 0-4, BS, 3-5 2-3 2 2 2 1 0 15 3.90 Weiss 1-3 1 0 0 0 0 4 0.00

Inherited runners-scored_Weiss 1-0. WP_Hutchison.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Erich Bacchus; Second, Paul Emmel; Third, Bruce Dreckman.

T_3:35. A_15,756 (45,517).

