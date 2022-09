Houston 4, L.A. Angels 2

Houston

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

33

4

7

4

4

9 Altuve 2b

4

2

1

0

1

0

.286 READ MORE

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 4 9 Altuve 2b 4 2 1 0 1 0 .286 Peña ss 5 0 2 1 0 2 .248 Bregman 3b 2 1 0 1 1 1 .266 Tucker rf 4 0 1 0 0 1 .260 Gurriel 1b 3 0 1 1 1 0 .241 Mancini lf 4 0 1 0 0 1 .210 Dubón cf 0 0 0 0 0 0 .204 Diaz dh 3 0 0 1 1 0 .000 McCormick cf-lf 4 1 1 0 0 2 .239 Maldonado c 4 0 0 0 0 2 .176

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 7 2 5 13 Fletcher ss 5 0 2 0 0 0 .275 Trout cf 4 0 2 0 1 1 .273 Ohtani dh 4 0 1 0 1 2 .268 Rengifo 2b 3 0 0 0 1 1 .266 Ward rf 3 1 1 0 1 0 .262 Ford 1b 3 1 0 0 1 3 .296 Duffy 3b 4 0 1 1 0 0 .252 Aguilar lf 3 0 0 0 0 3 .143 a-Adell ph-lf 1 0 0 0 0 1 .224 Thaiss c 3 0 0 1 0 2 .200

Houston 002 020 000_4 7 0 Los Angeles 000 002 000_2 7 0

a-struck out for Aguilar in the 8th.

LOB_Houston 7, Los Angeles 10. 2B_McCormick (11), Peña (17), Gurriel (35), Duffy (5). RBIs_Peña (46), Bregman (78), Gurriel (41), Diaz (1), Duffy (6), Thaiss (1). SB_Altuve (13). SF_Bregman, Thaiss.

Runners left in scoring position_Houston 4 (McCormick 2, Maldonado, Tucker); Los Angeles 6 (Fletcher, Rengifo, Ward 3, Ford). RISP_Houston 4 for 11; Los Angeles 1 for 9.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA McCullers Jr., W, 2-1 5 2-3 6 2 2 4 7 97 2.08 Maton, H, 13 1-3 0 0 0 0 0 3 4.13 Neris, H, 23 1 1 0 0 1 2 17 3.42 Abreu, H, 4 1 0 0 0 0 2 9 2.03 Montero, S, 11-13 1 0 0 0 0 2 14 2.59

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Detmers, L, 5-5 4 1-3 7 4 4 2 6 80 3.67 Marte 2-3 0 0 0 2 2 21 3.86 Weiss 1 1-3 0 0 0 0 0 12 0.00 Loup 2-3 0 0 0 0 0 4 3.99 Barria 2 0 0 0 0 1 22 2.51

Inherited runners-scored_Maton 1-0, Marte 3-2.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ryan Wills; Second, Jordan Baker; Third, Mark Carlson.

T_3:09. A_22,464 (45,517).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.