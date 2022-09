L.A. Angels 10, Detroit 0

Detroit

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 4 0 2 11 Greene cf 3 0 0 0 1 1 .254 W.Castro rf 4 0 1 0 0 1 .245 Báez ss 3 0 0 0 0 3 .228 a-Lester ph-3b 1 0 0 0 0 1 .000 Haase c 4 0 0 0 0 3 .233 H.Castro 2b 4 0 1 0 0 0 .280 Torkelson 1b 3 0 1 0 1 0 .195 Carpenter dh 3 0 0 0 0 0 .241 Clemens p 1 0 0 0 0 1 .140 Kreidler 3b-ss 3 0 0 0 0 1 .167 Reyes lf 3 0 1 0 0 0 .269

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 10 16 10 1 7 Fletcher 2b 5 0 0 0 0 0 .271 Trout cf 4 3 3 1 0 1 .275 Thaiss 1b-3b 1 1 1 0 0 0 .294 Ohtani dh 5 3 3 3 0 1 .270 Rengifo 3b 5 2 4 1 0 0 .273 Ford 1b 0 0 0 0 0 0 .265 Ward rf 3 1 1 2 0 0 .258 Aguilar rf 1 0 1 1 0 0 .136 Duffy 1b 3 0 2 1 1 0 .263 Sierra cf 1 0 0 0 0 0 .177 Adell lf 4 0 0 0 0 2 .219 Stassi c 4 0 1 1 0 0 .188 Velazquez ss 4 0 0 0 0 3 .190

Detroit 000 000 000_0 4 1 Los Angeles 203 020 21x_10 16 1

a-struck out for Báez in the 8th.

E_Báez (22), Suarez (1). LOB_Detroit 7, Los Angeles 8. 2B_Reyes (16), Torkelson (12), Ohtani (21), Trout (19), Duffy (6). 3B_Rengifo (4). HR_Ohtani (31), off Alexander; Trout (30), off Alexander; Ohtani (32), off Hill. RBIs_Rengifo (40), Ward 2 (49), Ohtani 3 (85), Trout (60), Duffy (8), Stassi (27), Aguilar (2). SF_Ward.

Runners left in scoring position_Detroit 2 (W.Castro, Kreidler); Los Angeles 5 (Duffy, Sierra, Velazquez, Stassi 2). RISP_Detroit 0 for 4; Los Angeles 5 for 12.

Runners moved up_Greene, Ward.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Alexander, L, 3-9 4 1-3 10 7 6 0 2 85 5.23 Castillo 1 2-3 0 0 0 0 3 23 0.00 Hill 1 3 2 2 1 1 26 3.99 Clemens 1 3 1 1 0 1 15 9.00

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Suarez, W, 6-6 7 3 0 0 1 7 92 3.77 Wantz 1 0 0 0 1 2 19 2.84 Weiss 1 1 0 0 0 2 14 0.00

Inherited runners-scored_Castillo 2-0.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Bruce Dreckman; Second, Pat Hoberg; Third, Erich Bacchus.

T_2:53. A_19,518 (45,517).

