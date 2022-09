L.A. Angels 4, Oakland 1

Oakland

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 3 11 Kemp lf 3 1 1 0 0 0 .234 c-Pinder ph-lf-rf 1 0 0 0 0 1 .230 Machín 3b 3 0 0 0 0 2 .231 d-Bride ph-3b 1 0 0 0 0 1 .209 Murphy c 3 0 0 0 1 1 .250 Brown cf 3 0 0 0 1 1 .232 Capel rf 3 0 1 1 0 2 .455 e-Clement ph-lf 1 0 0 0 0 0 .000 Díaz 2b 4 0 1 0 0 0 .370 Vogt 1b 2 0 0 0 0 1 .161 b-Garcia ph-1b 2 0 1 0 0 0 .229 Langeliers dh 4 0 1 0 0 2 .221 Allen ss 2 0 0 0 1 0 .211

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 7 4 2 10 Rengifo 2b 4 0 1 0 0 1 .272 Trout cf 4 1 1 1 0 2 .275 Ohtani dh 4 1 1 0 0 1 .273 Ward rf 4 2 2 1 0 0 .276 Thaiss 1b 3 0 1 1 1 0 .230 Duffy 3b 3 0 0 1 1 1 .251 Moniak lf 3 0 0 0 0 3 .200 a-Adell ph-lf 1 0 0 0 0 0 .222 O’Hoppe c 3 0 1 0 0 1 .333 Soto ss 3 0 0 0 0 1 .344

Oakland 100 000 000_1 5 0 Los Angeles 000 300 01x_4 7 1

a-popped out for Moniak in the 6th. b-singled for Vogt in the 7th. c-struck out for Kemp in the 7th. d-struck out for Machín in the 7th. e-grounded out for Capel in the 8th.

E_Duffy (6). LOB_Oakland 7, Los Angeles 6. 2B_Díaz (2). HR_Trout (38), off Martinez; Ward (22), off Pruitt. RBIs_Capel (8), Trout (78), Thaiss (7), Duffy (15), Ward (61). SB_Brown (10), Kemp (11).

Runners left in scoring position_Oakland 4 (Murphy, Díaz, Langeliers, Bride); Los Angeles 2 (Soto 2). RISP_Oakland 1 for 10; Los Angeles 1 for 5.

Runners moved up_Murphy.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, L, 4-6 4 2-3 5 3 3 0 4 80 6.08 Selman 1-3 0 0 0 0 0 5 3.86 Ruiz 0 1 0 0 2 0 14 6.61 Snead 1 0 0 0 0 3 10 6.17 Pruitt 1 2-3 1 1 1 0 3 28 4.44 Acevedo 1-3 0 0 0 0 0 11 3.32

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Lorenzen, W, 8-6 5 3 1 0 3 8 102 4.52 Loup, H, 19 1 0 0 0 0 1 12 3.65 Barría, H, 5 1-3 2 0 0 0 0 8 2.70 Quijada, H, 10 1 2-3 0 0 0 0 2 18 3.72 Herget, S, 8-11 1 0 0 0 0 0 11 2.30

Ruiz pitched to 3 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Selman 1-0, Snead 3-0, Quijada 2-0. WP_Martinez.

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Malachi Moore; Second, CB Bucknor; Third, Jeff Nelson.

T_3:23. A_23,573 (45,517).

