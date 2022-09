L.A. Dodgers 1, San Diego 0

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 1 5 1 5 13 Betts rf 4 1 2 0 1 0 .269 T.Turner ss 5 0 0 0 0 3 .299 Freeman 1b 3 0 1 1 2 0 .327 Smith c 5 0 1 0 0 2 .263 Muncy 3b 2 0 0 0 2 1 .200 Gallo lf 4 0 0 0 0 4 .175 Lux 2b 4 0 0 0 0 0 .284 Taylor dh 4 0 1 0 0 1 .218 Bellinger cf 4 0 0 0 0 2 .202

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 0 7 0 2 9 Kim ss 4 0 0 0 1 1 .248 Soto rf 4 0 0 0 0 0 .238 Machado 3b 3 0 2 0 1 1 .298 Drury dh 4 0 1 0 0 2 .228 Myers 1b 4 0 1 0 0 1 .257 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 2 .237 Profar lf 4 0 1 0 0 0 .241 Nola c 3 0 2 0 0 1 .252 b-Bell ph 1 0 0 0 0 0 .185 Azocar cf 2 0 0 0 0 0 .263 a-Grisham ph-cf 2 0 0 0 0 1 .183

Los Angeles 000 000 000 1_1 5 0 San Diego 000 000 000 0_0 7 1

a-popped out for Azocar in the 7th. b-grounded out for Nola in the 10th.

E_Profar (4). LOB_Los Angeles 11, San Diego 8. 2B_Betts (36), Taylor (25). RBIs_Freeman (96). SB_Machado (9), Myers (2). CS_Machado (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (Gallo 4, T.Turner); San Diego 4 (Profar, Myers, Cronenworth, Kim). RISP_Los Angeles 1 for 9; San Diego 1 for 10.

Runners moved up_Bell. GIDP_Azocar.

DP_Los Angeles 2 (T.Turner, Lux, Freeman; T.Turner, Lux, Freeman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías 6 6 0 0 2 5 92 2.17 Phillips 1 0 0 0 0 1 14 1.18 Almonte 1 0 0 0 0 1 10 1.11 Vesia, W, 5-0 1 1 0 0 0 1 20 2.22 Kahnle, S, 1-1 1 0 0 0 0 1 12 3.38

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove 5 4 0 0 4 8 106 3.03 Hill 1 0 0 0 0 0 15 2.89 García 1 0 0 0 0 0 10 3.26 Martinez 1 0 0 0 1 1 15 3.55 Hader 1 0 0 0 0 2 12 8.16 Wilson, L, 4-2 1 1 1 0 0 2 19 2.88

HBP_Musgrove (Muncy). PB_Nola (4).

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Edwin Moscoso; Second, David Rackley; Third, Sean Barber.

T_3:44. A_32,523 (40,209).

