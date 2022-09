L.A. Dodgers 4, Arizona 0

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 9 4 7 12 Betts rf 4 0 0 0 1 1 .275 T.Turner ss 4 0 1 0 1 1 .305 Freeman 1b 4 1 1 1 1 2 .329 W.Smith c 5 0 1 0 0 1 .259 Muncy 3b 3 2 2 1 2 0 .201 J.Turner dh 4 0 1 0 1 2 .276 Gallo lf 4 1 1 2 1 2 .179 Taylor 2b 4 0 2 0 0 1 .224 Bellinger cf 4 0 0 0 0 2 .201

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 0 3 0 2 6 C.Kelly c 4 0 0 0 0 0 .213 Marte 2b 4 0 0 0 0 1 .243 McCarthy rf 3 0 0 0 1 0 .300 Walker 1b 4 0 0 0 0 2 .235 Rivera 3b 3 0 1 0 0 1 .236 Garrett dh 3 0 0 0 0 0 .381 Luplow lf 2 0 0 0 1 0 .158 Varsho cf 3 0 1 0 0 1 .241 Perdomo ss 3 0 1 0 0 1 .196

Los Angeles 021 000 100_4 9 0 Arizona 000 000 000_0 3 0

LOB_Los Angeles 12, Arizona 4. 2B_Taylor (24), T.Turner (37), J.Turner (33). HR_Gallo (5), off M.Kelly; Freeman (20), off M.Kelly; Muncy (20), off Widener. RBIs_Gallo 2 (15), Freeman (91), Muncy (61). SB_Taylor (10).

Runners left in scoring position_Los Angeles 7 (W.Smith, Gallo 3, T.Turner 2, Taylor); Arizona 0. RISP_Los Angeles 0 for 7; Arizona 0 for 2.

GIDP_C.Kelly.

DP_Los Angeles 1 (Muncy, Taylor, Freeman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw, W, 8-3 7 2 0 0 1 5 82 2.44 Ferguson 1 1 0 0 1 1 17 1.61 Kimbrel 1 0 0 0 0 0 12 3.73

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly, L, 12-6 5 5 3 3 5 8 96 3.01 Widener 2 3 1 1 0 2 42 7.04 Middleton 1 0 0 0 0 1 7 4.50 Melancon 1 1 0 0 2 1 30 4.88

IBB_off M.Kelly (Freeman).

Umpires_Home, John Bacon; First, Vic Carapazza; Second, Adrian Johnson; Third, Jansen Visconti.

T_2:54. A_21,143 (48,686).

