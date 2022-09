LPGA Money Leaders

Through Sept. 11

Trn Money 1. Minjee Lee 16 $3,742,440 2. In Gee Chun 17 $2,603,128 3. Brooke M. Henderson 18 $2,267,004 4. Lydia Ko 17 $1,871,405 5. Jennifer Kupcho 21 $1,852,541 6. Hye-Jin Choi 20 $1,837,143 7. Lexi Thompson 14 $1,646,796 8. Atthaya Thitikul 20 $1,536,392 9. Ashleigh Buhai 19 $1,482,389 10. Nasa Hataoka 20 $1,298,247 11. Hyo Joo Kim 14 $1,297,162 12. Leona Maguire 20 $1,217,727 13. Jin Young Ko 13 $1,210,346 14. Mina Harigae 18 $1,195,652 15. Celine Boutier 18 $1,026,112 16. Nelly Korda 10 $1,024,402 17. Madelene Sagstrom 20 $1,022,371 18. Xiyu Lin 19 $1,016,691 19. Hannah Green 17 $935,271 20. Jessica Korda 12 $931,600 21. Sei Young Kim 14 $893,314 22. Hinako Shibuno 16 $892,773 23. Megan Khang 20 $888,534 24. Eun-Hee Ji 13 $732,613 25. Charley Hull 15 $712,363 26. Ayaka Furue 20 $703,536 27. Carlota Ciganda 18 $696,194 28. Sophia Schubert 16 $685,369 29. Georgia Hall 14 $681,247 30. Anna Nordqvist 15 $674,861 31. Gaby Lopez 19 $632,011 32. Paula Reto 21 $612,884 33. Danielle Kang 13 $611,499 34. A Lim Kim 22 $608,303 35. Cheyenne Knight 18 $585,626 36. Marina Alex 18 $582,361 37. Lilia Vu 17 $573,580 38. Alison Lee 19 $566,580 39. Nanna Koerstz Madsen 17 $559,260 40. Ally Ewing 17 $546,671 41. Andrea Lee 15 $542,602 42. Sarah Schmelzel 20 $517,661 43. Lizette Salas 18 $513,468 44. Jodi Ewart Shadoff 19 $466,864 45. Ryann O’Toole 17 $466,418 46. Narin An 19 $463,892 47. Yuka Saso 19 $459,972 48. Allisen Corpuz 18 $459,883 49. Bronte Law 16 $456,477 50. Moriya Jutanugarn 21 $446,298

