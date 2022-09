Made in HimmerLand Scores

Thursday

Thursday

At Himmerland Golf & Spa Resort

Farso

Purse: $3 million

Yardage: 6,651; Par: 71

First Round

Ross McGowan, England 31-31—62 Ewen Ferguson, Scotland 32-31—63 Marcus Helligkilde, Denmark 32-31—63 Rasmus Hojgaard, Denmark 32-31—63 Matthew Southgate, England 31-32—63 Justin Walters, South Africa 31-32—63 Craig Howie, Scotland 31-33—64 Rikard Karlberg, Sweden 33-31—64 Soren Kjeldsen, Denmark 32-32—64 Francesco Laporta, Italy 32-32—64 Richard Mansell, England 31-33—64 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 31-33—64 Lucas Bjerregaard, Denmark 33-32—65 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 32-33—65 Zander Lombard, South Africa 36-29—65 Robert Macintyre, Scotland 33-32—65 Niklas Norgaard Moller, Denmark 32-33—65 Garrick Porteous, England 34-31—65 Alexander Bjork, Sweden 33-33—66 John Catlin, United States 32-34—66 Jamie Donaldson, Wales 33-33—66 Nacho Elvira, Spain 35-31—66 Grant Forrest, Scotland 34-32—66 Stephen Gallacher, Scotland 34-32—66 Angel Hidalgo, Spain 33-33—66 Anton Karlsson, Sweden 32-34—66 Tom Lewis, England 32-34—66 Richie Ramsay, Scotland 31-35—66 Matt Wallace, England 33-33—66 Oliver Wilson, England 34-32—66 Jeff Winther, Denmark 34-32—66 Fabrizio Zanotti, Paraguay 33-33—66 Luke Donald, England 33-34—67 Victor Dubuisson, France 35-32—67 Paul Dunne, Ireland 33-34—67 Gavin Green, Malaysia 33-34—67 Justin Harding, South Africa 31-36—67 Kristian Krogh Johannessen, Norway 33-34—67 Espen Kofstad, Norway 34-33—67 Niklas Lemke, Sweden 35-32—67 Jamie Lovemark, United States 34-33—67 Edoardo Molinari, Italy 35-32—67 Matthieu Pavon, France 32-35—67 Eddie Pepperell, England 34-33—67 Rory Sabbatini, Slovakia 34-33—67 Marcel Siem, Germany 32-35—67 David Drysdale, Scotland 35-33—68 Ricardo Gouveia, Portugal 34-34—68 Gregory Havret, France 34-34—68 Daan Huizing, Netherlands 33-35—68 Lasse Jensen, Denmark 32-36—68 Matthew Jordan, England 33-35—68 Masahiro Kawamura, Japan 35-33—68 Jesper Kennegard, Sweden 33-35—68 Frederic Lacroix, France 32-36—68 Joakim Lagergren, Sweden 35-33—68 David Law, Scotland 36-32—68 Wilco Nienaber, South Africa 34-34—68 Renato Paratore, Italy 34-34—68 Jack Senior, England 33-35—68 Shubhankar Sharma, India 38-30—68 Richard Sterne, South Africa 33-35—68 Graeme Storm, England 33-35—68 Andy Sullivan, England 31-37—68 Paul Waring, England 34-34—68 Marc Warren, Scotland 31-37—68 Chris Wood, England 33-35—68 Adri Arnaus, Spain 35-34—69 Thomas Bjorn, Denmark 34-35—69 Kristoffer Broberg, Sweden 32-37—69 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 35-34—69 Oliver Fisher, England 33-36—69 Matt Ford, England 33-36—69 Chase Hanna, United States 35-34—69 Romain Langasque, France 32-37—69 Thriston Lawrence, South Africa 32-37—69 Morten Orum Madsen, Denmark 36-33—69 Chris Paisley, England 37-32—69 Tapio Pulkkanen, Finland 35-34—69 Joel Sjoholm, Sweden 36-33—69 Thomas Aiken, South Africa 34-36—70 Marcus Armitage, England 35-35—70 Bobby Bai, China 37-33—70 George Coetzee, South Africa 33-37—70 Jens Dantorp, Sweden 33-37—70 Ross Fisher, England 36-34—70 Jean-Baptiste Gonnet, France 36-34—70 Aman Gupta, United States 38-32—70 David Horsey, England 36-34—70 Richard McEvoy, England 35-35—70 Guido Migliozzi, Italy 37-33—70 Robert Rock, England 36-34—70 Robin Roussel, France 35-35—70 Ricardo Santos, Portugal 35-35—70 Jack Singh Brar, England 36-34—70 Julian Suri, United States 36-34—70 Santiago Tarrio, Spain 36-34—70 Dale Whitnell, England 34-36—70 Pep Angles, Spain 33-38—71 Nino Bertasio, Italy 35-36—71 Darren Fichardt, South Africa 35-36—71 Lorenzo Gagli, Italy 33-38—71 Daniel Gavins, England 34-37—71 Julien Guerrier, France 36-35—71 Benjamin Hebert, France 36-35—71 Christian Jacobsen, Denmark 35-36—71 Raphael Jacquelin, France 37-34—71 Pablo Larrazabal, Spain 38-33—71 James Morrison, England 34-37—71 Gavin Moynihan, Ireland 34-37—71 Thorbjorn Olesen, Denmark 35-36—71 Andrea Pavan, Italy 36-35—71 Marcel Schneider, Germany 37-34—71 Cormac Sharvin, Northern Ireland 36-35—71 Sebastian Soderberg, Sweden 34-37—71 Connor Syme, Scotland 37-34—71 Wu Ashun, China 35-37—72 Sebastian Friedrichsen, Denmark 36-36—72 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 34-38—72 Lukas Nemecz, Austria 37-35—72 Hui-Lin Zhang, China 35-37—72 Maverick Antcliff, Australia 34-39—73 Alejandro Canizares, Spain 34-39—73 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 37-36—73 Nicolai Hojgaard, Denmark 35-38—73 Zach Murray, Australia 37-36—73 Carlos Pigem, Spain 36-37—73 Haydn Porteous, South Africa 35-38—73 Alvaro Quiros, Spain 35-38—73 Tristen Strydom, South Africa 38-35—73 Darius Van Driel, Netherlands 38-35—73 Andrew Wilson, England 38-35—73 Joachim B. Hansen, Denmark 35-39—74 Harley Smith, England 36-38—74 Joel Stalter, France 35-39—74 Nicolai Tinning, Denmark 38-36—74 Ashley Chesters, England 38-37—75 Aaron Cockerill, Canada 33-42—75 Jeppe Kristian Andersen, Denmark 38-38—76 Oliver Bekker, South Africa 40-36—76 Steven Brown, England 38-38—76 Lee Slattery, England 41-35—76 Elvis Smylie, Australia 39-37—76 Brandon Stone, South Africa 37-39—76 Dimi Papadatos, Australia 39-38—77 Scott Hend, Australia 37-43—80 Daniel Van Tonder, South Africa 40-41—81

