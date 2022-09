Milwaukee 8, St. Louis 4

Milwaukee

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 8 11 8 3 8 Brosseau 3b 2 1 0 0 1 1 .262 a-Wong ph-2b 2 1 1 0 0 0 .247 Adames ss 3 1 2 2 2 1 .234 Yelich lf 4 0 0 2 0 1 .259 Renfroe rf 5 1 2 1 0 1 .253 McCutchen dh 5 1 2 3 0 0 .244 Tellez 1b 5 0 0 0 0 2 .226 Urías 2b-3b 5 0 3 0 0 0 .229 Caratini c 5 1 1 0 0 2 .202 Taylor cf 3 2 0 0 0 0 .223

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 6 4 3 5 Donovan 2b-rf 2 1 0 0 1 0 .285 Edman ss-2b 4 1 2 1 0 0 .270 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 1 .322 Arenado 3b 3 1 1 2 1 0 .299 Dickerson lf 4 0 1 0 0 2 .292 Pujols dh 4 0 1 1 0 0 .266 Nootbaar rf 1 0 0 0 1 0 .222 b-DeJong ph-ss 2 0 0 0 0 0 .157 Molina c 4 0 0 0 0 1 .218 O’Neill cf 4 1 1 0 0 1 .228

Milwaukee 220 021 010_8 11 0 St. Louis 310 000 000_4 6 1

a-pinch hit for Brosseau in the 6th. b-lined out for Nootbaar in the 6th.

E_Nootbaar (2). LOB_Milwaukee 9, St. Louis 5. 2B_Adames (26), McCutchen (22), Caratini (9), Renfroe (20), Urías (13), Arenado (39), O’Neill (11). HR_McCutchen (17), off Montgomery. RBIs_Adames 2 (85), McCutchen 3 (65), Yelich 2 (52), Renfroe (63), Arenado 2 (95), Pujols (49), Edman (55). SB_Edman 2 (29), Wong (15).

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Tellez, McCutchen, Renfroe 3); St. Louis 3 (Molina 2, Arenado). RISP_Milwaukee 5 for 16; St. Louis 3 for 10.

Runners moved up_Renfroe, Caratini, Donovan, Nootbaar.

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Bush 1-3 1 2 2 1 0 15 4.86 Strzelecki 2-3 2 1 1 1 1 18 3.86 Perdomo, W, 2-0 3 3 1 1 0 1 35 3.38 Boxberger, H, 27 1 0 0 0 0 1 9 2.87 Milner, H, 10 1 1-3 0 0 0 0 1 21 3.61 Topa, H, 1 2-3 0 0 0 1 0 12 0.00 Rogers 1 0 0 0 0 1 10 4.67 Suter 1 0 0 0 0 0 9 3.97

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery, L, 5-1 5 7 6 4 1 6 82 2.05 Stratton 1-3 1 1 1 0 0 9 3.12 Naughton 1 2-3 1 0 0 1 2 27 4.85 Thompson 2-3 1 1 1 1 0 15 2.30 Woodford 1 1-3 1 0 0 0 0 14 2.82

Inherited runners-scored_Strzelecki 2-2, Rogers 1-0, Naughton 2-1, Woodford 2-1. IBB_off Naughton (Adames). HBP_Perdomo (Donovan), Stratton (Taylor), Naughton (Yelich). WP_Montgomery.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Erich Bacchus; Second, Paul Emmel; Third, Bruce Dreckman.

T_3:07. A_42,047 (45,494).

