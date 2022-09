N.Y. Mets 10, Pittsburgh 0

New York

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 10 17 9 7 8 Nimmo cf 4 1 0 1 1 0 .265 a-Ruf ph-1b 1 0 0 0 0 0 .163 Alonso 1b 4 1 2 0 1 1 .267 Marrero ss 1 0 0 0 0 1 .000 Lindor ss 4 1 2 3 1 1 .265 Gore lf 1 0 0 0 0 1 .000 McNeil 2b 5 1 3 2 1 1 .318 Vogelbach dh 6 0 1 1 0 1 .228 Canha lf-cf 4 2 2 0 1 0 .272 Naquin rf 4 1 2 1 0 0 .254 Escobar 3b 5 1 4 1 0 1 .230 McCann c 3 2 1 0 2 1 .201

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 4 0 1 10 Cruz dh 4 0 1 0 0 2 .218 Reynolds cf 3 0 2 0 0 0 .255 Allen lf 1 0 1 0 0 0 .194 Castro 2b 3 0 0 0 0 1 .233 Park 2b 1 0 0 0 0 0 .216 Gamel 1b 4 0 0 0 0 1 .235 Hayes 3b 3 0 0 0 0 2 .241 Suwinski lf-cf 2 0 0 0 1 0 .199 Newman ss 3 0 0 0 0 1 .272 Mitchell rf 3 0 0 0 0 0 .209 Delay c 3 0 0 0 0 3 .231

New York 040 300 210_10 17 0 Pittsburgh 000 000 000_0 4 0

a-grounded out for Nimmo in the 8th.

LOB_New York 13, Pittsburgh 4. 2B_Lindor 2 (20), Canha 2 (22), Naquin (3), McNeil (36). RBIs_Nimmo (49), Lindor 3 (89), McNeil 2 (53), Naquin (11), Escobar (50), Vogelbach (34). SB_McNeil (3).

Runners left in scoring position_New York 7 (Ruf 2, Escobar, Canha, Nimmo, McNeil 2); Pittsburgh 1 (Gamel). RISP_New York 8 for 18; Pittsburgh 0 for 2.

Runners moved up_Naquin, McCann, Castro. GIDP_McCann, Lindor, Castro.

DP_New York 1 (McNeil, Lindor, Alonso); Pittsburgh 2 (Newman, Castro, Gamel; Newman, Gamel).

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, W, 5-1 7 3 0 0 1 8 91 1.66 Ottavino 1 0 0 0 0 1 11 2.10 Claudio 1 1 0 0 0 1 19 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo, L, 0-1 1 2-3 1 4 4 5 2 57 7.71 Stout 1 1-3 2 0 0 0 1 30 4.20 Thompson 3 7 3 3 0 2 49 5.24 Beede 1 4 2 2 1 0 30 5.26 Ramirez 2 3 1 1 1 3 40 5.40

Inherited runners-scored_Stout 3-2. HBP_Ramirez (Naquin). WP_Oviedo, Beede.

Umpires_Home, John Libka; First, Chad Fairchild; Second, Shane Livensparger; Third, Alex MacKay.

T_3:17. A_9,824 (38,747).

