N.Y. Mets 5, L.A. Dodgers 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 6 3 5 9 Betts rf 5 0 1 0 0 1 .280 T.Turner ss 4 0 1 0 0 0 .306 Freeman 1b 3 1 0 0 1 1 .324 Smith c 3 0 0 0 0 1 .264 Muncy 3b 3 0 0 0 1 1 .184 J.Turner dh 2 1 2 1 1 0 .272 Lux 2b 4 1 1 0 0 1 .293 Thompson cf 2 0 0 0 2 2 .296 Taylor lf 4 0 1 2 0 2 .224

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 5 6 5 4 8 Nimmo cf 4 1 1 1 0 1 .266 Marte rf 3 2 2 1 1 1 .295 Lindor ss 4 1 2 1 0 2 .269 Alonso 1b 3 0 0 0 1 1 .269 Ruf dh 2 0 0 1 0 1 .179 a-Vogelbach ph 0 0 0 0 1 0 .247 1-Gore pr-dh 0 0 0 0 0 0 — Canha lf 3 0 0 1 1 1 .273 McNeil 2b 4 0 0 0 0 0 .315 Escobar 3b 3 0 0 0 0 1 .216 McCann c 3 1 1 0 0 0 .189

Los Angeles 020 000 010_3 6 0 New York 100 002 20x_5 6 0

a-walked for Ruf in the 8th.

1-ran for Vogelbach in the 8th.

LOB_Los Angeles 7, New York 5. 2B_J.Turner (29), Lindor (18), McCann (5), Nimmo (26). RBIs_Taylor 2 (34), J.Turner (67), Canha (52), Lindor (86), Ruf (7), Nimmo (45), Marte (63). SB_Lindor (15), Thompson (3), Gore (1). SF_J.Turner, Ruf.

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (Smith, T.Turner, Lux 3); New York 4 (Lindor, McNeil 3). RISP_Los Angeles 2 for 7; New York 2 for 8.

Runners moved up_Freeman, Muncy. GIDP_Lux.

DP_New York 1 (McNeil, Lindor, Alonso).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Kershaw 5 1 1 1 3 6 74 2.59 Martin, L, 3-1, BS, 1-2 1 2 2 2 0 1 28 2.92 Ferguson 1 3 2 2 0 1 23 1.85 Hembree 1 0 0 0 1 0 16 0.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt, W, 12-7 6 6 2 2 3 4 103 3.32 T.May, H, 5 1 0 0 0 1 2 21 6.11 Díaz, H, 4 1 0 1 1 1 1 17 1.52 Ottavino, S, 3-6 1 0 0 0 0 2 12 2.01

HBP_Díaz (Smith). WP_Bassitt.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Mike Estabrook; Second, Ted Barrett; Third, Nestor Ceja.

T_3:14. A_36,908 (41,922).

