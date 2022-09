NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners G

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg E.Hull, Northwestern 3 308 301 0 43 0 93 652 217.33 D.McBride, UAB 2 400 0 0 0 0 48 400 200.00 R.Sanders, Arkansas 3 440 117 0 0 0 74 557 185.67 B.Battie, South Florida 3 269 17 0 263 0 45 549 183.00 J.Lang, Arkansas St. 3 184 86 19 242 0 55 531 177.00 K.Stokes, Tulsa 3 0 457 69 0 0 35 526 175.33 C.Jones, Purdue 3 0 474 5 43 0 39 522 174.00 C.Brown, Illinois 3 496 25 0 0 0 80 521 173.67 N.Remigio, Fresno St. 3 27 206 34 244 0 30 511 170.33 R.Rice, SMU 3 8 491 0 0 0 29 499 166.33 K.Mitchell, East Carolina 3 381 37 0 76 0 48 494 164.67 M.Ibrahim, Minnesota 3 464 13 0 0 0 69 477 159.00 I.Abanikanda, Pittsburgh 3 302 40 0 134 0 74 476 158.67 N.Singleton, Penn St. 3 334 0 0 134 0 37 468 156.00 K.Laborn, Marshall 3 422 41 0 0 0 72 463 154.33 D.Achane, Texas A&M 3 196 56 0 198 0 57 450 150.00 B.Robinson, Texas 3 311 132 0 0 0 58 443 147.67 M.Mims, Oklahoma 3 3 310 118 0 0 22 431 143.67 K.Thornton, James Madison 2 0 247 0 39 0 21 286 143.00 S.Evans, E. Michigan 3 366 40 0 21 0 69 427 142.33 E.Smith, Stanford 2 206 63 0 13 0 39 282 141.00 D.Douglas, Liberty 3 3 272 39 108 0 23 422 140.67 A.Jennings, Old Dominion 3 0 419 0 0 0 20 419 139.67 Z.Charbonnet, UCLA 2 189 87 0 0 0 42 276 138.00 T.Robinson, Army 3 249 76 68 21 0 32 414 138.00 J.Gibbs, Alabama 3 151 144 20 93 0 40 408 136.00 E.Egbuka, Ohio St. 3 30 324 27 25 0 26 406 135.33 L.Webb, South Alabama 3 315 90 0 0 0 65 405 135.00 N.Noel, Appalachian St. 1 116 17 0 0 0 16 133 133.00 R.Cook, Buffalo 3 108 51 0 231 0 49 390 130.00 J.Brown, UAB 3 247 30 0 112 0 47 389 129.67 D.Vaughn, Kansas St. 3 352 36 0 0 0 72 388 129.33 R.Hammond, Pittsburgh 1 74 55 0 0 0 18 129 129.00 X.Valladay, Arizona St. 3 361 26 0 0 0 55 387 129.00 L.Joseph, FIU 2 21 29 0 207 0 22 257 128.50 R.Hemby, Maryland 3 294 91 0 0 0 39 385 128.33 A.Grant, Nebraska 4 464 16 0 27 0 86 507 126.75 S.Tucker, Syracuse 3 254 124 0 0 0 79 378 126.00 K.King, Virginia Tech 2 175 27 0 47 0 30 249 124.50 C.Steele, Ball St. 3 325 41 0 0 0 70 366 122.00 G.Rogers, Memphis 3 -4 214 0 155 0 20 365 121.67 S.Jacques-Louis, Akron 3 10 236 0 117 0 28 363 121.00 J.Mims, Fresno St. 3 309 52 0 0 0 58 361 120.33 A.Robbins, UNLV 3 346 14 0 0 0 58 360 120.00 R.Davis, Vanderbilt 4 385 84 0 0 0 83 469 117.25 G.Holani, Boise St. 3 186 96 69 0 0 73 351 117.00 H.Parrish, Miami 3 302 43 0 0 0 59 345 115.00 B.Allen, Wisconsin 3 332 12 0 0 0 52 344 114.67 C.Filkins, Stanford 2 97 58 8 66 0 32 229 114.50 M.Harrison, Ohio St. 3 0 342 0 0 0 18 342 114.00 B.Roberts, Air Force 3 342 0 0 0 0 48 342 114.00 J.Thrash, Georgia St. 3 5 336 0 0 0 21 341 113.67 M.Haywood, Navy 2 82 77 0 68 0 19 227 113.50 Z.Evans, Mississippi 3 317 22 0 0 0 51 339 113.00 L.Nichols, Cent. Michigan 3 258 81 0 0 0 82 339 113.00 J.Byrd, San Diego St. 3 109 0 104 123 0 23 336 112.00 S.Tyler, W. Michigan 3 189 -1 0 147 0 49 335 111.67 L.McCammon, FAU 4 394 52 0 0 0 58 446 111.50 J.Brock, Iowa St. 3 280 53 0 0 0 60 333 111.00 N.Carter, Uconn 4 405 39 0 0 0 70 444 111.00 T.Smith, UTEP 4 5 437 0 0 0 28 442 110.50 E.Gray, Oklahoma 3 286 43 0 0 0 41 329 109.67 J.Santana, Tulsa 3 0 326 0 0 0 14 326 108.67 M.Cooper, Kent St. 3 180 22 0 120 0 57 322 107.33 Z.Flowers, Boston College 3 23 285 13 0 0 27 321 107.00 X.Hutchinson, Iowa St. 3 0 319 0 0 0 28 319 106.33 G.Jackson, Washington 3 0 136 35 148 0 18 319 106.33 R.White, UNLV 3 0 317 0 0 0 19 317 105.67 J.McMillan, Washington 3 0 308 0 0 0 17 308 102.67 Q.Judkins, Mississippi 3 289 18 0 0 0 44 307 102.33 T.Bigsby, Auburn 3 237 69 0 0 0 45 306 102.00 Z.Franklin, UTSA 3 0 306 0 0 0 26 306 102.00 D.Richardson, Oklahoma St. 3 215 91 0 0 0 51 306 102.00 D.Sumo-Karngbaye, NC State 3 203 102 0 0 0 41 305 101.67 J.Plumlee, UCF 3 304 0 0 0 0 53 304 101.33 T.Dye, Southern Cal 3 227 76 0 0 0 37 303 101.00 O.Hampton, North Carolina 3 228 0 0 73 0 43 301 100.33 R.O’Keefe, UCF 3 85 130 1 85 0 23 301 100.33 T.Horton, Colorado St. 3 0 300 0 0 0 20 300 100.00 B.Johnson, Oklahoma St. 3 0 300 0 0 0 14 300 100.00 T.Ward, Florida St. 3 302 -2 0 0 0 43 300 100.00 J.Berger, Michigan St. 3 254 43 0 0 0 51 299 99.67 W.Shipley, Clemson 3 249 28 0 22 0 36 299 99.67 A.Smith, Texas A&M 3 11 259 27 0 0 26 297 99.00 T.Tucker, Cincinnati 3 13 183 37 64 0 19 297 99.00 N.Watson, Washington St. 3 224 73 0 0 0 40 297 99.00 B.Ford-Wheaton, West Virginia 3 0 296 0 0 0 24 296 98.67 F.Gore, Southern Miss. 3 270 26 0 0 0 51 296 98.67 J.White, Georgia Southern 3 236 60 0 0 0 46 296 98.67 J.Addison, Southern Cal 3 0 295 -3 0 0 20 295 98.33 J.Cephus, UTSA 3 -4 298 1 0 0 26 295 98.33 C.Beasley, Coastal Carolina 3 203 91 0 0 0 39 294 98.00 D.Davis, W. Kentucky 3 15 279 0 0 0 17 294 98.00 P.Nacua, BYU 1 76 22 0 0 0 4 98 98.00 T.Palmer, Nebraska 4 8 323 -1 62 0 34 392 98.00 C.Camper, Indiana 3 0 292 0 0 0 23 292 97.33 N.Dell, Houston 3 3 246 43 0 0 21 292 97.33 D.Lovett, Missouri 3 17 274 0 0 0 18 291 97.00 A.Gould, Oregon St. 3 -4 188 104 0 0 12 288 96.00 S.Shivers, Indiana 3 241 43 0 0 0 56 284 94.67 B.Presley, Oklahoma St. 3 3 166 68 46 0 23 283 94.33 M.Cunningham, Louisville 3 282 0 0 0 0 47 282 94.00 J.Jordan, Louisville 3 112 11 0 159 0 33 282 94.00 C.Peoples, Appalachian St. 3 261 21 0 0 0 52 282 94.00 C.Tucker, N. Illinois 3 0 278 4 0 0 16 282 94.00 K.Smith, Miami 3 6 91 0 184 0 10 281 93.67 X.Weaver, South Florida 3 0 252 28 0 0 22 280 93.33 C.Hill, Texas State 3 246 33 0 0 0 54 279 93.00 D.Johnson, Mississippi St. 3 177 102 0 0 0 49 279 93.00 D.Kinamon, Air Force 2 98 88 0 0 0 7 186 93.00 C.Donaldson, West Virginia 3 274 4 0 0 0 33 278 92.67 G.Hebert, Louisiana Tech 3 0 278 0 0 0 9 278 92.67 J.Eldridge, Air Force 3 277 0 0 0 0 29 277 92.33 C.Lacy, South Alabama 3 2 218 56 0 0 21 276 92.00 C.McClelland, Cincinnati 3 211 70 0 -5 0 41 276 92.00 R.White, Coastal Carolina 3 245 31 0 0 0 42 276 92.00 J.Richardson, UCF 3 185 58 0 32 0 30 275 91.67 T.Taua, Nevada 4 277 89 0 0 0 88 366 91.50 J.Wayne, South Alabama 3 0 274 0 0 0 20 274 91.33 J.Barber, Troy 3 0 207 0 66 0 18 273 91.00 C.Tyler, Utah St. 3 238 35 0 0 0 67 273 91.00 T.Lowe, Oregon St. 1 32 46 0 12 0 10 90 90.00 J.McGowan, Vanderbilt 4 33 244 0 82 0 25 359 89.75 J.Hunter, California 3 0 223 46 0 0 22 269 89.67 M.Bernard, Utah 3 91 97 0 79 0 23 267 89.00 J.Hyatt, Tennessee 3 0 267 0 0 0 19 267 89.00 T.Robinson, Kentucky 3 16 202 48 0 0 25 266 88.67 D.Hunter, Liberty 3 215 31 0 19 0 47 265 88.33 J.Jackson, Ball St. 3 26 209 30 0 0 22 265 88.33 J.Wayne, Pittsburgh 3 0 265 0 0 0 13 265 88.33 K.Allen, UCLA 3 0 122 0 142 0 22 264 88.00 A.Jones, Southern Cal 3 196 68 0 0 0 30 264 88.00 A.Hawkins, Texas State 3 -4 256 10 0 0 31 262 87.33 K.Williams, Wake Forest 3 0 151 0 111 0 12 262 87.33 J.May, Southern Miss. 1 0 87 0 0 0 2 87 87.00 C.Tyree, Notre Dame 3 109 64 0 88 0 39 261 87.00 S.Louis, Liberty 3 120 36 0 104 0 39 260 86.67 J.Marshall, Buffalo 3 4 256 0 0 0 18 260 86.67 J.Wilson, Florida St. 3 0 260 0 0 0 11 260 86.67 T.Chambers, FIU 2 0 158 15 0 0 20 173 86.50 S.Pinckney, Coastal Carolina 3 0 259 0 0 0 15 259 86.33 S.Byrd, Charlotte 4 162 34 0 148 0 60 344 86.00 N.Martinez, Texas Tech 3 0 165 0 93 0 16 258 86.00 X.Restrepo, Miami 2 0 172 0 0 0 12 172 86.00 M.Johnson, Florida 3 240 17 0 0 0 27 257 85.67 I.Winstead, East Carolina 3 0 259 0 -2 0 18 257 85.67 P.Agyei-Obese, James Madison 2 170 0 0 0 0 27 170 85.00 C.Flemings, Arkansas St. 3 20 234 0 0 0 22 254 84.67 R.Reese, Baylor 3 237 17 0 0 0 35 254 84.67 E.Cooks, San Jose St. 2 0 169 0 0 0 10 169 84.50 L.Musgrave, Oregon St. 2 0 169 0 0 0 11 169 84.50 W.Sheppard, Vanderbilt 4 0 313 25 0 0 28 338 84.50 B.Campbell, Houston 3 177 76 0 0 0 45 253 84.33 J.Cowing, Arizona 3 0 253 0 0 0 21 253 84.33 M.Wright, Vanderbilt 3 264 -11 0 0 0 33 253 84.33 K.Poitier, Florida St. 1 0 84 0 0 0 4 84 84.00 J.Baker, UCF 3 0 251 0 0 0 17 251 83.67 L.Griffin, Mississippi St. 3 0 120 0 131 0 14 251 83.67 J.Johnson, Auburn 3 9 231 11 0 0 17 251 83.67 J.Houston, NC State 3 138 82 0 29 0 40 249 83.00 T.Mims, Southern Miss. 1 0 34 33 16 0 5 83 83.00 J.Bell, Nevada 4 3 116 0 212 0 26 331 82.75 A.Adeyi, North Texas 4 330 0 0 0 0 48 330 82.50 T.Swen, Wyoming 4 316 14 0 0 0 67 330 82.50 B.Corum, Michigan 3 235 11 0 0 0 36 246 82.00 K.Hood, Georgia Southern 3 9 208 29 0 0 22 246 82.00 T.Scott, Cincinnati 3 8 238 0 0 0 18 246 82.00 C.Tillman, Tennessee 3 0 246 0 0 0 17 246 82.00 L.Wester, FAU 4 20 239 69 0 0 32 328 82.00 K.McIntosh, Georgia 3 53 192 0 0 0 31 245 81.67 J.Polk, Washington 3 0 245 0 0 0 12 245 81.67 T.Evans, Louisville 2 164 -1 0 0 0 35 163 81.50 A.Wells, South Carolina 3 0 244 0 0 0 15 244 81.33 T.Thomas, Utah 3 222 21 0 0 0 52 243 81.00 J.Ott, California 3 189 53 0 0 0 44 242 80.67 D.Davis, TCU 2 27 48 72 14 0 8 161 80.50 T.Potts, Minnesota 3 219 14 8 0 0 42 241 80.33 J.Johnson, Air Force 1 80 0 0 0 0 1 80 80.00 E.Spencer, Charlotte 4 0 319 0 0 0 16 319 79.75 W.Taulapapa, Washington 3 187 40 0 12 0 40 239 79.67 J.Daniels, Kansas 3 237 0 0 0 0 28 237 79.00 R.Griffin, Vanderbilt 1 63 0 0 16 0 6 79 79.00 K.Coleman, Michigan St. 3 0 236 0 0 0 15 236 78.67 C.Washington, New Mexico 3 78 27 0 131 0 17 236 78.67 I.Williams, Illinois 3 1 157 78 0 0 27 236 78.67 G.Dubose, Charlotte 4 0 314 0 0 0 25 314 78.50 L.McConkey, Georgia 3 29 162 44 0 0 18 235 78.33 K.Thompson, Virginia 3 0 235 0 0 0 18 235 78.33 R.Brown, James Madison 1 0 78 0 0 0 5 78 78.00 D.Cephas, Kent St. 3 4 230 0 0 0 15 234 78.00 M.Crosby, Louisiana Tech 3 227 7 0 0 0 37 234 78.00 T.Henry, Houston 3 83 151 0 0 0 36 234 78.00 A.Vivens, Colorado St. 2 76 7 0 73 0 28 156 78.00 Q.Williams, Buffalo 3 0 195 13 26 0 22 234 78.00 R.Thomas, Mississippi St. 3 0 211 22 0 0 15 233 77.67 C.Williams, Baylor 3 137 5 0 91 0 35 233 77.67 A.Marshall, Army 2 14 141 0 0 0 6 155 77.50 C.Brooks, BYU 3 194 38 0 0 0 42 232 77.33 M.Jones, Tulsa 3 0 232 0 0 0 19 232 77.33 K.Milton, Georgia 3 167 65 0 0 0 32 232 77.33

