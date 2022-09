NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts M.Duggan, TCU 2 32 25 0 417 5 239.2 C.Williams, Southern Cal 2 49 39 0 590 6 221.1 M.Pratt, Tulane 2 41 29 0 482 5 209.7 G.Shrader, Syracuse 2 48 38 0 524 5 205.2 T.Centeio, James Madison 2 50 33 0 452 9 201.3 G.McCall, Coastal Carolina 2 47 34 1 482 6 196.4 D.Maye, North Carolina 3 97 72 1 930 11 190.1 D.Gabriel, Oklahoma 2 51 36 0 529 5 190.1 T.Morgan, Minnesota 2 37 27 0 461 1 186.6 C.Stroud, Ohio St. 2 58 40 0 574 6 186.2 T.Mordecai, SMU 2 63 41 1 644 7 184.4 M.Penix, Washington 2 66 46 1 682 6 183.5 T.Tagovailoa, Maryland 2 65 51 2 681 4 180.6 P.McNeil, Louisiana Tech 2 34 18 1 339 5 179.3 J.Daniels, LSU 2 46 36 0 346 5 177.3 S.Bennett, Georgia 2 65 49 0 668 3 176.9 T.Van Dyke, Miami 2 45 33 1 446 3 174.1 D.Brumfield, UNLV 2 58 39 1 562 5 173.6 K.Jefferson, Arkansas 2 47 36 0 385 4 173.5 R.Leonard, Duke 2 54 37 1 568 3 171.5 W.Rogers, Mississippi St. 2 98 77 2 763 9 170.2 C.Bradley, South Alabama 2 67 43 1 614 6 167.7 N.Perry, FAU 3 94 58 2 879 9 167.6 J.Daniels, Kansas 2 47 33 1 408 4 167.0 Q.Ewers, Texas 2 36 25 1 359 2 166.0 A.Reed, W. Kentucky 2 64 41 2 547 7 165.7 G.Mertz, Wisconsin 2 47 32 1 446 3 164.6 C.Rising, Utah 2 55 39 1 470 4 163.1 D.Brin, Tulsa 2 84 49 1 782 7 161.7 B.Bryant, Cincinnati 2 63 43 1 526 5 161.4 C.Fields, Louisiana-Lafayette 2 41 23 0 314 5 160.7 K.Slovis, Pittsburgh 2 48 30 1 503 2 160.1 J.Travis, Florida St. 2 48 31 0 467 2 160.1 S.Henigan, Memphis 2 64 43 0 580 3 158.8 H.Colombi, Marshall 2 47 40 1 350 2 157.4 D.Hopkins, UAB 2 33 23 0 305 1 157.3 J.Haener, Fresno St. 2 87 65 0 737 3 157.3 C.Rogers, Louisiana-Monroe 2 44 34 1 361 2 156.6 S.Sanders, Oklahoma St. 2 79 49 1 674 6 156.2 C.Brice, Appalachian St. 2 66 40 1 495 7 155.6 H.Hooker, Tennessee 2 67 45 0 546 4 155.3 B.Shapen, Baylor 2 48 35 0 351 3 155.0 F.Harris, UTSA 2 88 60 1 696 6 154.8 R.Lombardi, N. Illinois 2 53 32 1 451 4 153.0 W.Levis, Kentucky 2 56 34 2 505 4 152.9 J.Dart, Mississippi 2 42 28 1 336 3 152.7 D.Thompson-Robinson, UCLA 2 54 41 1 399 3 152.6 C.Millen, Colorado St. 2 50 36 3 393 4 152.4 H.King, Texas A&M 2 51 33 2 461 3 152.2 D.Smith, Texas Tech 2 74 50 3 572 6 151.1 S.Clifford, Penn St. 2 64 39 1 495 5 148.6 G.Watson, Troy 2 81 57 3 626 5 148.3 A.Aune, North Texas 3 77 41 2 640 7 147.9 B.Young, Alabama 2 67 45 0 408 6 147.9 D.Leary, NC State 2 58 33 1 449 5 146.9 C.Nolan, Oregon St. 2 50 28 2 470 3 146.8 C.Thompson, Nebraska 3 97 62 3 866 4 146.3 H.Dekkers, Iowa St. 2 69 50 3 477 5 145.8 K.Rourke, Ohio 2 64 41 0 464 4 145.6 T.McKee, Stanford 2 62 42 3 528 3 145.6 K.Salter, Liberty 2 38 21 1 350 2 144.7 D.Uiagalelei, Clemson 2 59 40 1 441 3 144.0 A.O’Connell, Purdue 2 78 47 0 576 5 143.4 P.Thorne, Michigan St. 2 52 30 3 445 4 143.4 J.Plummer, California 2 74 51 2 546 4 143.3 J.Daniels, West Virginia 2 78 50 2 579 5 142.5 M.Wright, Vanderbilt 3 65 39 1 426 6 142.4 E.Jones, Arizona St. 2 42 25 0 375 1 142.4 B.Nix, Oregon 2 70 49 2 450 5 141.9 J.Hall, BYU 2 71 48 1 522 3 140.5 T.McMahon, Rice 2 44 26 3 339 4 140.2 D.Irons, Akron 2 52 33 0 396 2 140.1 R.Hilinski, Northwestern 2 98 63 1 749 4 139.9 J.Blackman, Arkansas St. 2 54 35 0 398 2 138.9 K.Vantrease, Georgia Southern 2 102 66 3 776 5 138.9 T.DeVito, Illinois 3 97 65 2 622 6 137.2 D.Finn, Toledo 2 54 33 1 393 3 136.9 D.Richardson, Cent. Michigan 2 96 59 1 681 5 136.2 T.Powell, E. Michigan 2 81 53 4 591 4 133.1 C.Tune, Houston 2 71 42 1 472 4 130.8 H.Ahlers, East Carolina 2 80 50 2 537 4 130.4 C.Snyder, Buffalo 2 69 41 0 465 3 130.4 S.Rattler, South Carolina 2 76 47 3 608 2 129.8 J.Plumlee, UCF 2 65 36 1 439 4 129.3 C.Ward, Washington St. 2 69 43 2 428 4 127.8 M.McDonald, Bowling Green 2 74 40 0 408 6 127.1 T.Finley, Auburn 2 34 22 3 279 1 125.7 L.Hatcher, Texas State 2 81 48 3 515 5 125.6 J.Paddock, Ball St. 2 83 50 2 560 3 124.0 C.Cordeiro, San Jose St. 2 70 39 0 514 1 122.1 X.Williams, Charlotte 2 58 31 0 392 2 121.6 J.De Laura, Arizona 2 80 45 4 519 5 121.4 C.Cunningham, Middle Tennessee 2 71 49 1 376 2 120.0 H.Wolff, Old Dominion 2 65 32 1 440 3 118.2 N.Cox, Nevada 3 61 34 0 372 2 117.8 P.Jurkovec, Boston College 2 69 38 3 418 4 116.4 H.Bachmeier, Boise St. 2 35 20 3 200 3 116.3 C.Bazelak, Indiana 2 81 44 2 527 3 116.3 M.Kendrick, New Mexico 2 45 23 2 268 3 114.2 G.James, FIU 2 78 46 2 403 4 114.2 C.Schlee, Kent St. 2 43 23 2 309 1 112.2 Z.Turner, Uconn 3 70 40 3 373 4 112.2 D.Grainger, Georgia St. 2 53 23 1 297 4 111.6 T.Buchner, Notre Dame 2 50 28 2 378 0 111.5 L.Bonner, Utah St. 3 69 35 3 440 3 109.9 G.Bohanon, South Florida 2 58 34 2 391 0 108.4 B.Armstrong, Virginia 2 65 34 3 426 2 108.3 M.Cunningham, Louisville 2 51 30 2 345 0 107.8 G.Hardison, UTEP 3 117 60 0 703 2 107.4 B.Cook, Missouri 2 54 33 3 329 1 107.3 A.Peasley, Wyoming 3 80 44 1 430 2 105.9 B.Burmeister, San Diego St. 2 36 20 1 159 2 105.4 J.Salopek, W. Michigan 2 79 46 1 423 1 104.9 G.Wells, Virginia Tech 2 61 37 4 333 2 104.2 J.Sims, Georgia Tech 2 53 31 2 264 1 99.0 B.Schager, Hawaii 2 68 40 4 391 0 95.4 A.Martinez, Kansas St. 2 35 20 0 154 0 94.1 M.Downing, Louisiana Tech 2 38 21 3 197 1 91.7 A.Richardson, Florida 2 59 31 2 311 0 90.0 J.Shrout, Colorado 2 44 18 1 208 1 83.6 S.Petras, Iowa 2 51 23 2 201 0 70.4 J.Yellen, Hawaii 3 67 27 1 238 0 67.2 D.Pavia, New Mexico St. 3 45 18 3 185 0 61.2

