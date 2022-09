NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G

Att

Cp

InL

Yds

Tds

Pts M.Duggan, TCU

2

32

25

0

417

5

239.2 C.Stroud, Ohio St.

3

85

62

0

941

11

208.6

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts M.Duggan, TCU 2 32 25 0 417 5 239.2 C.Stroud, Ohio St. 3 85 62 0 941 11 208.6 T.Centeio, James Madison 2 50 33 0 452 9 201.3 G.McCall, Coastal Carolina 3 71 50 1 733 9 196.2 G.Mertz, Wisconsin 3 62 44 2 697 6 190.9 T.Morgan, Minnesota 3 53 38 1 618 4 190.8 C.Williams, Southern Cal 3 86 64 0 874 8 190.5 D.Maye, North Carolina 3 97 72 1 930 11 190.1 C.Reynolds, Charlotte 2 62 45 1 597 7 187.5 R.Leonard, Duke 3 66 48 2 723 5 183.7 S.Bennett, Georgia 3 88 65 0 952 5 183.5 M.Penix, Washington 3 106 70 1 1079 10 180.8 T.Tagovailoa, Maryland 3 88 68 2 895 6 180.7 S.Sanders, Oklahoma St. 3 95 62 1 916 10 178.9 D.Gabriel, Oklahoma 3 78 52 0 759 7 178.0 D.Brin, Tulsa 3 119 76 1 1206 11 177.8 G.Shrader, Syracuse 3 77 51 0 704 8 177.3 K.Jefferson, Arkansas 3 78 55 1 770 6 176.3 H.Hooker, Tennessee 3 85 59 0 844 6 176.1 S.Henigan, Memphis 3 92 62 0 940 6 174.7 D.Brumfield, UNLV 3 85 60 1 773 7 171.8 C.Nolan, Oregon St. 3 75 47 2 746 7 171.7 M.Pratt, Tulane 3 67 42 2 658 6 168.8 J.Travis, Florida St. 3 65 44 1 624 4 165.6 J.Daniels, Kansas 3 70 47 1 566 7 165.2 B.Bryant, Cincinnati 3 97 68 2 863 7 164.5 C.Rising, Utah 3 85 57 1 694 8 164.3 R.Lombardi, N. Illinois 3 60 39 1 530 5 163.4 S.Hartman, Wake Forest 2 71 44 2 625 7 162.8 B.Young, Alabama 3 85 58 2 644 9 162.1 W.Levis, Kentucky 3 91 61 4 882 6 161.4 H.Colombi, Marshall 3 81 63 2 688 4 160.5 K.Slovis, Pittsburgh 2 48 30 1 503 2 160.1 A.Reed, W. Kentucky 3 107 74 3 876 9 160.1 D.Thompson-Robinson, UCLA 3 84 61 1 662 6 160.0 B.Nix, Oregon 3 88 62 2 672 7 156.3 T.Mordecai, SMU 3 117 70 3 1013 10 155.6 C.Brice, Appalachian St. 3 100 62 1 773 9 154.6 J.Dart, Mississippi 3 58 38 2 543 3 154.3 C.Bradley, South Alabama 3 103 69 2 834 7 153.5 H.Dekkers, Iowa St. 3 105 78 3 745 8 153.3 H.Ahlers, East Carolina 3 100 67 2 800 7 153.3 H.King, Texas A&M 2 51 33 2 461 3 152.2 J.Daniels, LSU 3 82 57 0 556 6 150.6 J.Haener, Fresno St. 3 105 75 1 854 4 150.4 A.Aune, North Texas 4 106 58 4 945 9 150.1 W.Rogers, Mississippi St. 3 140 101 3 977 10 150.0 D.Hopkins, UAB 3 52 35 0 430 2 149.5 S.Clifford, Penn St. 3 83 53 1 673 5 149.4 N.Perry, FAU 4 123 71 2 987 10 148.7 P.Thorne, Michigan St. 3 94 60 4 768 7 148.5 C.Schlee, Kent St. 3 55 33 2 508 3 148.3 J.Blackman, Arkansas St. 3 88 60 0 673 4 147.4 T.McKee, Stanford 2 62 42 3 528 3 145.6 C.Thompson, Nebraska 4 117 76 3 995 5 145.4 A.O’Connell, Purdue 3 134 86 1 1000 8 145.1 T.McMahon, Rice 3 80 51 6 642 7 145.0 D.Uiagalelei, Clemson 3 88 57 1 662 5 144.4 C.Ward, Washington St. 3 103 67 3 727 8 144.1 E.Warner, Temple 2 51 33 1 388 3 144.1 P.McNeil, Louisiana Tech 3 76 41 3 650 6 143.9 F.Harris, UTSA 3 123 84 2 918 6 143.8 J.Hall, BYU 3 112 77 1 827 5 143.7 B.Shapen, Baylor 3 74 50 1 535 4 143.4 C.Fields, Louisiana-Lafayette 3 54 30 1 352 6 143.3 M.Wright, Vanderbilt 3 65 39 1 426 6 142.4 C.Millen, Colorado St. 3 85 61 4 605 5 141.6 G.Watson, Troy 3 118 80 4 928 5 141.1 J.Daniels, West Virginia 3 103 67 2 743 6 141.0 D.Grainger, Georgia St. 3 87 45 2 640 8 139.3 D.Finn, Toledo 3 73 43 2 546 5 138.9 J.Plumlee, UCF 3 101 61 2 778 5 137.5 H.Bachmeier, Boise St. 3 60 38 3 404 5 137.4 T.Van Dyke, Miami 3 87 55 1 673 3 137.3 T.DeVito, Illinois 3 97 65 2 622 6 137.2 D.Smith, Texas Tech 3 110 71 5 786 7 136.5 D.Leary, NC State 3 81 48 1 570 5 136.3 C.Tune, Houston 3 102 64 2 744 5 136.3 K.Salter, Liberty 3 72 40 3 606 4 136.3 B.Cook, Missouri 3 84 54 3 621 4 135.0 C.Cunningham, Middle Tennessee 3 95 69 2 592 4 134.7 A.Smith, Miami (Ohio) 3 46 25 2 284 5 133.4 E.Jones, Arizona St. 3 74 45 0 557 2 133.0 K.Rourke, Ohio 3 97 61 2 658 5 132.8 M.McDonald, Bowling Green 3 119 67 0 690 10 132.7 C.Rogers, Louisiana-Monroe 3 65 45 2 457 2 132.3 D.Richardson, Cent. Michigan 3 127 73 2 889 7 131.3 P.Jurkovec, Boston College 3 106 63 3 738 6 130.9 D.Irons, Akron 3 96 65 0 637 2 130.3 H.Card, Texas 3 50 33 0 343 1 130.2 T.Powell, E. Michigan 3 94 62 5 681 4 130.2 J.De Laura, Arizona 3 108 65 4 748 6 129.3 R.Hilinski, Northwestern 3 141 90 3 962 5 128.6 G.Wells, Virginia Tech 3 96 63 4 651 4 128.0 J.Plummer, California 3 111 67 2 730 5 126.9 L.Hatcher, Texas State 3 118 73 3 705 6 123.7 H.Wolff, Old Dominion 3 102 55 1 675 5 123.7 Z.Wilcke, Southern Miss. 2 45 25 1 309 2 123.5 J.Paddock, Ball St. 3 127 77 3 777 6 122.9 C.Snyder, Buffalo 3 117 70 2 729 5 122.9 C.Cordeiro, San Jose St. 2 70 39 0 514 1 122.1 T.Finley, Auburn 3 53 33 4 431 1 121.7 C.Bazelak, Indiana 3 136 77 2 891 5 120.8 K.Vantrease, Georgia Southern 3 152 90 6 980 6 118.5 N.Cox, Nevada 4 61 34 0 372 2 117.8 S.Rattler, South Carolina 3 101 60 5 721 2 116.0 M.Cunningham, Louisville 3 85 51 3 590 1 115.1 A.Peasley, Wyoming 4 103 62 2 592 3 114.2 G.James, FIU 2 78 46 2 403 4 114.2 M.Kendrick, New Mexico 3 64 36 3 379 3 112.1 B.Armstrong, Virginia 3 102 54 3 710 2 112.0 T.Buchner, Notre Dame 2 50 28 2 378 0 111.5 L.Bonner, Utah St. 3 69 35 3 440 3 109.9 A.Martinez, Kansas St. 3 66 41 0 304 1 105.8 G.Hardison, UTEP 4 161 78 3 970 2 99.4 J.Sims, Georgia Tech 3 85 49 2 425 1 98.8 Z.Turner, Uconn 4 86 44 3 390 4 97.6 B.Schager, Hawaii 3 69 41 4 398 0 96.3 J.Salopek, W. Michigan 3 97 52 4 522 1 94.0 G.Bohanon, South Florida 3 86 46 4 507 0 93.7 A.Richardson, Florida 3 77 41 4 423 0 89.0 S.Petras, Iowa 3 77 37 2 376 1 88.2 J.Shrout, Colorado 3 55 22 1 232 2 83.8 J.Yellen, Hawaii 4 87 40 2 324 0 72.7 D.Pavia, New Mexico St. 4 64 24 4 237 0 56.1

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.