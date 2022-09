NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G

12.0

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg C.Jones, Purdue 1 12 153 12.0 K.Thornton, James Madison 1 12 155 12.0 C.Camper, Indiana 1 11 156 11.0 K.Stokes, Tulsa 1 11 169 11.0 K.Allen, UCLA 1 10 85 10.0 Z.Flowers, Boston College 1 10 117 10.0 Z.Franklin, UTSA 1 10 100 10.0 A.Hawkins, Texas State 1 10 96 10.0 J.Downs, North Carolina 1 9 78 9.0 E.Egbuka, Ohio St. 1 9 90 9.0 B.Ford-Wheaton, West Virginia 1 9 97 9.0 B.Kuithe, Utah 1 9 105 9.0 K.McIntosh, Georgia 1 9 117 9.0 N.Remigio, Fresno St. 1 9 100 9.0 Y.Ali, Middle Tennessee 1 8 60 8.0 T.Chambers, FIU 1 8 86 8.0 J.Cowing, Arizona 1 8 152 8.0 T.Hudson, Louisville 1 8 102 8.0 X.Hutchinson, Iowa St. 1 8 128 8.0 S.Jacques-Louis, Akron 1 8 102 8.0 T.Keaton, Marshall 1 8 71 8.0 R.Rice, SMU 1 8 166 8.0 M.Washington, Northwestern 1 8 97 8.0 R.White, UNLV 1 8 182 8.0 I.Williams, Illinois 2 16 138 8.0 R.Flores, UTEP 2 15 198 7.5 T.Smith, UTEP 2 15 198 7.5 D.Blankumsee, Toledo 1 7 29 7.0 J.Cephus, UTSA 1 7 106 7.0 J.Cropper, Fresno St. 1 7 63 7.0 C.Flemings, Arkansas St. 1 7 122 7.0 N.Gallo, Virginia Tech 1 7 49 7.0 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 1 7 85 7.0 S.Kenerson, Georgia Southern 1 7 99 7.0 D.Matthews, Indiana 1 7 109 7.0 R.Odunze, Washington 1 7 84 7.0 D.Ollie, Washington St. 1 7 67 7.0 J.Santana, Tulsa 1 7 102 7.0 D.Stribling, Washington St. 1 7 51 7.0 G.Takacs, Boston College 1 7 84 7.0 M.Tinsley, Penn St. 1 7 84 7.0 A.Wells, South Carolina 1 7 55 7.0 O.Wilson, Florida St. 1 7 102 7.0 J.Bostic, Ohio 1 6 136 6.0 J.Bradley, Texas Tech 1 6 108 6.0 J.Calhoun, Duke 1 6 90 6.0 D.Cephas, Kent St. 1 6 105 6.0 D.Clark, UTSA 1 6 70 6.0 E.Cooks, San Jose St. 1 6 123 6.0 D.Davis, Appalachian St. 1 6 72 6.0 J.Edrine, FAU 2 12 159 6.0 I.Gathings, Middle Tennessee 1 6 34 6.0 T.Harris, Louisiana Tech 1 6 37 6.0 X.Henderson, Florida 1 6 41 6.0 K.Hood, Georgia Southern 1 6 88 6.0 T.Horton, Colorado St. 1 6 69 6.0 J.Hunter, California 1 6 78 6.0 R.Jarrett, Maryland 1 6 110 6.0 A.Jeanty, Boise St. 1 6 52 6.0 C.Johnson, East Carolina 1 6 90 6.0 B.Johnson, Oklahoma St. 1 6 133 6.0 D.Johnson, Mississippi St. 1 6 39 6.0 M.Jones, Tulsa 1 6 103 6.0 T.Knox, Arkansas 1 6 75 6.0 C.Lacy, South Alabama 1 6 72 6.0 E.Lewis, Memphis 1 6 38 6.0 D.Lovett, Missouri 1 6 76 6.0 N.McCollum, Georgia Tech 1 6 55 6.0 J.McGaughy, Cent. Michigan 1 6 126 6.0 J.Moore, Duke 1 6 77 6.0 L.Musgrave, Oregon St. 1 6 89 6.0 L.Nichols, Cent. Michigan 1 6 26 6.0 J.Noel, Iowa St. 1 6 25 6.0 T.Palmer, Nebraska 2 12 150 6.0 T.Robinson, Kentucky 1 6 136 6.0 J.Sanders, Texas 1 6 85 6.0 D.Singer, Arizona 1 6 57 6.0 A.Smith, Texas A&M 1 6 164 6.0 D.Stoudemire, Troy 1 6 45 6.0 S.Thornton, N. Illinois 1 6 81 6.0 C.Tillman, Tennessee 1 6 68 6.0 S.Tucker, Syracuse 1 6 85 6.0 K.Vidal, Troy 1 6 19 6.0 T.Walton, Ohio 1 6 64 6.0 D.Wicks, Virginia 1 6 47 6.0 J.Wilson, Cent. Michigan 1 6 64 6.0 I.Winstead, East Carolina 1 6 58 6.0 D.Davis, W. Kentucky 2 11 202 5.5 A.Abdur-Rahman, Ball St. 1 5 42 5.0 J.Addison, Southern Cal 1 5 54 5.0 C.Allen, Louisiana Tech 1 5 121 5.0 J.Baker, UCF 1 5 84 5.0 J.Barber, Troy 1 5 60 5.0 J.Barbon, Temple 1 5 45 5.0 M.Bernard, Utah 1 5 31 5.0 B.Bosma, W. Michigan 1 5 35 5.0 R.Brown, James Madison 1 5 78 5.0 A.Bruce, Iowa 1 5 68 5.0 J.Burton, Alabama 1 5 35 5.0 C.Carriere, Cent. Michigan 1 5 75 5.0 Z.Charbonnet, UCLA 1 5 36 5.0 C.Crooms, W. Michigan 1 5 41 5.0 N.Dell, Houston 1 5 50 5.0 D.Dixon, Cent. Michigan 1 5 53 5.0 D.Douglas, Liberty 1 5 97 5.0 M.Ezeike, UCLA 1 5 32 5.0 D.Greene, Wake Forest 1 5 63 5.0 L.Griffin, Mississippi St. 1 5 60 5.0 R.Groves, Texas State 1 5 55 5.0 M.Harrison, Ohio St. 1 5 56 5.0 R.Harvey, Mississippi St. 1 5 61 5.0 T.Holden, Alabama 1 5 70 5.0 E.Hull, Northwestern 1 5 55 5.0 J.Jackson, Ball St. 1 5 65 5.0 S.James, West Virginia 1 5 50 5.0 J.Jenkins, LSU 1 5 46 5.0 A.Jennings, Old Dominion 1 5 122 5.0 J.Lumpkin, Louisiana-Lafayette 1 5 72 5.0 A.Martin, Memphis 1 5 58 5.0 M.Mayer, Notre Dame 1 5 32 5.0 L.McCaffrey, Rice 1 5 51 5.0 L.McConkey, Georgia 1 5 73 5.0 J.McMillan, Washington 1 5 87 5.0 T.Morin, Wake Forest 1 5 74 5.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 1 5 71 5.0 M.Nabers, LSU 1 5 34 5.0 J.Norwood, UCLA 1 5 63 5.0 J.Phillips, Hawaii 2 10 55 5.0 G.Porter, New Mexico 1 5 54 5.0 K.Prentice, Alabama 1 5 60 5.0 B.Presley, Oklahoma St. 1 5 83 5.0 X.Restrepo, Miami 1 5 100 5.0 T.Scott, Cincinnati 1 5 77 5.0 B.Sims, Baylor 1 5 37 5.0 J.Singleton, Georgia Southern 1 5 60 5.0 E.Smith, Stanford 1 5 37 5.0 E.Stewart, Texas A&M 1 5 57 5.0 M.Taylor, LSU 1 5 42 5.0 R.Thomas, Mississippi St. 1 5 81 5.0 B.Thomas, LSU 1 5 44 5.0 Y.Tyler, Ball St. 1 5 62 5.0 T.Vokolek, Nebraska 1 5 63 5.0 X.Weaver, South Florida 1 5 113 5.0 J.Weimer, UNLV 1 5 71 5.0 J.Whyle, Cincinnati 1 5 38 5.0 S.Wiglusz, Ohio 1 5 59 5.0 M.Wilson, Stanford 1 5 82 5.0 J.Bell, Nevada 2 9 71 4.5 B.Cobbs, Utah St. 2 9 111 4.5 M.Corley, W. Kentucky 2 9 73 4.5 J.McGowan, Vanderbilt 2 9 145 4.5 J.Panoke, Hawaii 2 9 133 4.5 K.Paysour, North Carolina 2 9 99 4.5 W.Sheppard, Vanderbilt 2 9 97 4.5 V.Tucker, Charlotte 2 9 133 4.5 D.Arias, Colorado 1 4 66 4.0 L.Arnold, Kansas 1 4 56 4.0 E.Badger, Arizona St. 1 4 38 4.0 M.Baldwin, Baylor 1 4 84 4.0 A.Barner, Indiana 1 4 25 4.0 R.Bell, Washington St. 1 4 34 4.0 J.Bell, South Carolina 1 4 18 4.0 J.Brooks, South Carolina 1 4 88 4.0 E.Brooks, Fresno St. 1 4 52 4.0 D.Burgess, Georgia Southern 1 4 33 4.0 L.Caples, Boise St. 1 4 23 4.0 S.Cobbs, Boise St. 1 4 39 4.0 K.Coleman, Michigan St. 1 4 84 4.0 D.Cooper, Syracuse 1 4 60 4.0 M.Cross, Ohio 1 4 34 4.0 L.Davis, Virginia 1 4 89 4.0 D.Drummond, E. Michigan 1 4 62 4.0 G.Dubose, Charlotte 2 8 156 4.0 C.Dyches, Maryland 1 4 36 4.0 K.Epps, BYU 1 4 26 4.0 I.Epps, Tulsa 1 4 79 4.0 I.Esdale, Rice 1 4 38 4.0 T.Ferguson, Oregon 1 4 37 4.0 L.Fouonji, Texas Tech 1 4 110 4.0 J.Frett, Louisiana-Monroe 1 4 61 4.0 J.Galloway, W. Michigan 1 4 70 4.0 D.George, Akron 1 4 68 4.0 S.Harris, Louisiana Tech 1 4 38 4.0 B.Hightower, Illinois 2 8 75 4.0 J.Holiday, Tennessee 1 4 62 4.0 J.Humphreys, Stanford 1 4 88 4.0 S.Jackson, Auburn 1 4 47 4.0 J.Johnson, Auburn 1 4 117 4.0 T.Jones, UAB 1 4 55 4.0 J.Jones, Ohio 1 4 48 4.0 J.Jones, Maryland 1 4 70 4.0 R.Jones, East Carolina 1 4 22 4.0 J.Kerley, SMU 1 4 103 4.0 D.Key, Kentucky 1 4 53 4.0 L.Keys, Tulane 1 4 27 4.0 R.Keyton, Tennessee 1 4 57 4.0 B.Kirtz, Northwestern 1 4 12 4.0 B.Knight, Louisiana-Monroe 1 4 26 4.0 T.Knue, E. Michigan 1 4 43 4.0 K.Lambert-Smith, Penn St. 1 4 58 4.0

