NCAA FBS Individual Scoring

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg D.McBride, UAB 2 0 0 0 30 15.0 K.Thornton, James Madison 2 0 0 0 30 15.0 B.Corum, Michigan 3 0 0 0 42 14.0 M.Ibrahim, Minnesota 3 0 0 0 42 14.0 A.Robbins, UNLV 3 0 0 0 42 14.0 C.Donaldson, West Virginia 3 0 0 0 36 12.0 B.Robinson, Texas 3 0 0 0 36 12.0 W.Shipley, Clemson 3 0 0 0 36 12.0 E.Smith, Stanford 2 0 0 0 24 12.0 J.White, Georgia Southern 3 0 0 0 36 12.0 M.Dennis, Wake Forest 3 14 7 7 35 11.7 B.Auburn, Texas 3 13 7 9 34 11.3 D.Lynch, Southern Cal 3 20 4 5 32 10.7 J.Hoyland, Wyoming 4 9 11 12 42 10.5 W.Sheppard, Vanderbilt 4 0 0 0 42 10.5 N.Barr-Mira, UCLA 3 13 6 8 31 10.3 A.Borregales, Miami 3 13 6 8 31 10.3 Z.Long, Tulsa 3 16 5 8 31 10.3 J.Moody, Michigan 3 19 4 4 31 10.3 J.Podlesny, Georgia 3 16 5 6 31 10.3 J.Addison, Southern Cal 3 0 0 0 30 10.0 B.Allen, Wisconsin 3 0 0 0 30 10.0 I.Bowser, UCF 3 0 0 0 30 10.0 J.Cowing, Arizona 3 0 0 0 30 10.0 D.Davis, TCU 2 0 0 0 20 10.0 O.Hampton, North Carolina 3 0 0 0 30 10.0 R.Harris, East Carolina 3 0 0 0 30 10.0 M.Harrison, Ohio St. 3 0 0 0 30 10.0 J.Hunter, Auburn 3 0 0 0 30 10.0 X.Hutchinson, Iowa St. 3 0 0 0 30 10.0 C.Jones, Purdue 3 0 0 0 30 10.0 K.Laborn, Marshall 3 0 0 0 30 10.0 M.Major, Oklahoma 3 0 0 0 30 10.0 J.Mims, Fresno St. 3 0 0 0 30 10.0 D.Neal, Kansas 3 0 0 0 30 10.0 L.Nichols, Cent. Michigan 3 0 0 0 30 10.0 F.Peasant, Middle Tennessee 3 0 0 0 30 10.0 R.Reese, Baylor 3 0 0 0 30 10.0 W.Reichard, Alabama 3 18 4 4 30 10.0 C.Rogers, SMU 3 15 5 6 30 10.0 L.Webb, South Alabama 3 0 0 0 30 10.0 T.Cluckey, Toledo 3 14 5 5 29 9.7 M.Trickett, Minnesota 3 20 3 3 29 9.7 C.McGrath, Tennessee 3 19 3 4 28 9.3 M.Ruffolo, Kentucky 3 10 6 7 28 9.3 R.Verhoff, Marshall 3 14 5 5 28 9.3 B.Baxa, Houston 3 10 6 7 27 9.0 J.Borcila, Kansas 3 21 2 3 27 9.0 C.Campbell, Indiana 3 6 7 8 27 9.0 J.Colletto, Oregon St. 2 0 0 0 18 9.0 K.Doerue, Purdue 2 0 0 0 18 9.0 J.Jenkins, LSU 2 0 0 0 18 9.0 B.Narveson, W. Kentucky 3 15 4 7 27 9.0 B.Potter, Clemson 3 15 4 4 27 9.0 D.Ravenel, James Madison 2 0 0 0 18 9.0 D.Sampson, Tennessee 2 0 0 0 18 9.0 B.Sauls, Pittsburgh 3 12 5 8 27 9.0 B.Snead, Arkansas St. 2 0 0 0 18 9.0 N.Burnette, North Carolina 3 20 2 2 26 8.7 D.Douglas, Liberty 3 0 0 0 26 8.7 B.Ford-Wheaton, West Virginia 3 0 0 0 26 8.7 C.Ham, Duke 3 14 4 8 26 8.7 P.Henry, Washington 3 17 3 3 26 8.7 C.Howard, Memphis 3 11 5 5 26 8.7 C.Legg, West Virginia 3 14 4 4 26 8.7 J.McAtamney, Rutgers 3 12 5 7 26 8.7 H.Mevis, Missouri 3 11 5 7 26 8.7 J.Noyes, Utah 3 17 3 3 26 8.7 T.Brown, Oklahoma St. 3 19 2 2 25 8.3 C.Dunn, NC State 3 13 4 4 25 8.3 D.Guajardo, South Alabama 3 14 4 4 25 8.3 A.McNulty, Buffalo 3 7 6 7 25 8.3 C.Ryland, Maryland 3 16 3 3 25 8.3 A.Szmyt, Syracuse 3 13 4 5 25 8.3 D.Zvada, Arkansas St. 3 10 5 5 25 8.3 D.Achane, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0 S.Anderson, Tulsa 3 0 0 0 24 8.0 J.Barnes, Louisiana Tech 3 12 4 5 24 8.0 U.Bentley, Mississippi 3 0 0 0 24 8.0 J.Berger, Michigan St. 3 0 0 0 24 8.0 T.Brooks, Texas Tech 3 0 0 0 24 8.0 A.Broussard, Rice 3 0 0 0 24 8.0 C.Brown, Arizona St. 3 9 5 6 24 8.0 J.Dalmas, Boise St. 3 9 5 7 24 8.0 C.Davis, Washington 3 0 0 0 24 8.0 E.Egbuka, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0 T.Ferguson, Oregon 3 0 0 0 24 8.0 D.Finn, Toledo 3 0 0 0 24 8.0 A.Hawkins, Texas State 3 0 0 0 24 8.0 D.Hishaw, Kansas 3 0 0 0 24 8.0 T.Horton, Colorado St. 3 0 0 0 24 8.0 E.Hull, Northwestern 3 0 0 0 24 8.0 A.Jennings, Old Dominion 3 0 0 0 24 8.0 C.Lewis, Oregon 3 15 3 3 24 8.0 R.Lewis, Georgia St. 3 0 0 0 24 8.0 A.Littleton, Maryland 3 0 0 0 24 8.0 J.Marks, Mississippi St. 3 0 0 0 24 8.0 A.Montano, Fresno St. 3 10 5 9 24 8.0 H.Parrish, Miami 3 0 0 0 24 8.0 J.Pinegar, Penn St. 3 16 3 4 24 8.0 J.Polk, Washington 3 0 0 0 24 8.0 B.Roberts, Air Force 3 0 0 0 24 8.0 R.Sanders, Arkansas 3 0 0 0 24 8.0 J.Santana, Tulsa 3 0 0 0 24 8.0 N.Singleton, Penn St. 3 0 0 0 24 8.0 T.Spears, Tulane 3 0 0 0 24 8.0 T.Thomas, Utah 3 0 0 0 24 8.0 T.Tyler, Army 3 0 0 0 24 8.0 X.Valladay, Arizona St. 3 0 0 0 24 8.0 M.Wright, Vanderbilt 3 0 0 0 24 8.0 E.Mooney, North Texas 4 16 5 6 31 7.8 B.Bourgeois, Southern Miss. 3 11 4 5 23 7.7 R.Coe, Cincinnati 3 17 2 4 23 7.7 J.Gilbert, Iowa St. 3 12 4 4 23 7.7 K.Hensley, Coastal Carolina 3 14 3 3 23 7.7 D.Longhetto, California 3 8 5 7 23 7.7 A.Raynor, Georgia Southern 3 17 2 2 23 7.7 W.Ross, Virginia Tech 3 8 5 5 23 7.7 N.Ruggles, Ohio St. 3 20 1 2 23 7.7 Z.Schmit, Oklahoma 3 17 2 3 23 7.7 B.VonGunten, Ball St. 3 8 5 5 23 7.7 O.Adaway, North Texas 4 0 0 0 30 7.5 R.Davis, Vanderbilt 4 0 0 0 30 7.5 G.Dubose, Charlotte 4 0 0 0 30 7.5 A.Grant, Nebraska 4 0 0 0 30 7.5 B.Talton, Nevada 4 12 6 7 30 7.5 C.Wise, James Madison 2 15 0 1 15 7.5 K.Coleman, Michigan St. 3 0 0 0 22 7.3 R.Fitzgerald, Florida St. 3 13 3 6 22 7.3 C.Griffin, Illinois 3 10 4 8 22 7.3 J.Oldroyd, BYU 3 10 4 7 22 7.3 J.Sackett, UTSA 3 10 4 6 22 7.3 M.Suarez, FAU 4 17 4 5 29 7.2 T.Buchner, Notre Dame 2 0 0 0 14 7.0 M.Dapore, Air Force 3 9 4 5 21 7.0 J.Gomez, E. Michigan 3 12 3 3 21 7.0 C.Little, Arkansas 3 15 2 3 21 7.0 J.Bulovas, Vanderbilt 4 21 2 2 27 6.8 N.Brown, Liberty 3 8 4 8 20 6.7 K.Esnard, Tulane 3 14 2 2 20 6.7 D.Gutierrez, UNLV 3 17 1 1 20 6.7 L.Jefferson, W. Michigan 3 0 0 0 20 6.7 T.Loop, Arizona 3 11 3 4 20 6.7 D.Ramos, LSU 3 15 2 3 20 6.7 B.Rozner, Rice 3 0 0 0 20 6.7 G.Shrader, Syracuse 3 0 0 0 20 6.7 G.Baechle, UTEP 4 5 7 8 26 6.5 T.Schive, San Jose St. 2 4 3 5 13 6.5 J.Cruz, Mississippi 3 16 1 2 19 6.3 M.Fineran, Purdue 3 14 2 3 19 6.3 D.Janikowski, Washington St. 3 10 3 5 19 6.3 G.Nicholson, Miami (Ohio) 3 7 4 5 19 6.3 J.Richardson, N. Illinois 3 13 2 4 19 6.3 C.VanSickle, Rice 3 10 3 3 19 6.3 I.Abanikanda, Pittsburgh 3 0 0 0 18 6.0 J.Banks, Wake Forest 3 0 0 0 18 6.0 B.Battie, South Florida 3 0 0 0 18 6.0 S.Bennett, Georgia 3 0 0 0 18 6.0 T.Bigsby, Auburn 3 0 0 0 18 6.0 B.Bowers, Georgia 3 0 0 0 18 6.0 B.Brady, UTSA 3 0 0 0 18 6.0 C.Brown, Illinois 3 0 0 0 18 6.0 A.Brown, N. Illinois 3 0 0 0 18 6.0 J.Buchanan, Army 3 0 0 0 18 6.0 L.Burden, Missouri 3 0 0 0 18 6.0 K.Byrd, Georgia St. 3 0 0 0 18 6.0 A.Carlson, Auburn 3 9 3 3 18 6.0 D.Clark, UTSA 3 0 0 0 18 6.0 S.Clifford, Penn St. 3 0 0 0 18 6.0 J.Coleman, Duke 3 0 0 0 18 6.0 B.Collins, Clemson 3 0 0 0 18 6.0 M.Cooper, Kent St. 3 0 0 0 18 6.0 M.Corley, W. Kentucky 3 0 0 0 18 6.0 M.Crosby, Louisiana Tech 3 0 0 0 18 6.0 M.Cunningham, Louisville 3 0 0 0 18 6.0 O.Daffer, East Carolina 3 15 2 3 18 6.0 J.Daniels, Kansas 3 0 0 0 18 6.0 C.Ducking, Mississippi St. 3 0 0 0 18 6.0 M.Dukes, South Florida 3 0 0 0 18 6.0 S.Evans, E. Michigan 3 0 0 0 18 6.0 Z.Evans, Mississippi 3 0 0 0 18 6.0 D.Fenwick, Oregon St. 3 0 0 0 18 6.0 Z.Flowers, Boston College 3 0 0 0 18 6.0 T.Franklin, Miami 3 0 0 0 18 6.0 Z.Franklin, UTSA 3 0 0 0 18 6.0 O.Gadsden, Syracuse 3 0 0 0 18 6.0 A.Glass, Kent St. 3 9 3 4 18 6.0 A.Goodwin, LSU 3 0 0 0 18 6.0 F.Gore, Southern Miss. 3 0 0 0 18 6.0 A.Gould, Oregon St. 3 0 0 0 18 6.0 G.Green, Georgia Southern 3 0 0 0 18 6.0 I.Guerendo, Wisconsin 3 0 0 0 18 6.0 R.Hemby, Maryland 3 0 0 0 18 6.0 T.Henderson, Ohio St. 3 0 0 0 18 6.0 O.Hilaire, Bowling Green 3 0 0 0 18 6.0 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 3 0 0 0 18 6.0 G.Holani, Boise St. 3 0 0 0 18 6.0 T.Holden, Alabama 3 0 0 0 18 6.0 M.Hughes, Appalachian St. 3 12 2 4 18 6.0 J.Hyatt, Tennessee 3 0 0 0 18 6.0

