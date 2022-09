NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Minnesota 2 84 285 142.5 Tulane 2 115 326 163.0 James Madison 2 109 331 165.5 Toledo 2 131 366 183.0 Virginia Tech 2 128 400 200.0 Iowa 2 136 433 216.5 New Mexico 2 110 436 218.0 Georgia 2 111 441 220.5 Rutgers 2 123 457 228.5 Marshall 2 120 465 232.5 Iowa St. 2 112 470 235.0 Washington 2 119 471 235.5 Michigan 2 128 472 236.0 UCLA 2 129 472 236.0 Kansas St. 2 135 492 246.0 Wisconsin 2 100 496 248.0 South Alabama 2 129 503 251.5 Alabama 2 126 507 253.5 UCF 2 130 510 255.0 Florida St. 2 113 512 256.0 Texas A&M 2 137 513 256.5 Wake Forest 2 128 516 258.0 Ohio St. 2 124 529 264.5 Illinois 3 194 796 265.3 NC State 2 130 533 266.5 Syracuse 2 100 536 268.0 Utah 2 107 536 268.0 Purdue 2 129 551 275.5 Michigan St. 2 135 559 279.5 Air Force 2 109 567 283.5 Kentucky 2 129 569 284.5 Miami (Ohio) 2 114 572 286.0 Miami 2 106 573 286.5 Mississippi 2 152 579 289.5 BYU 2 136 582 291.0 Arizona St. 2 137 585 292.5 Texas State 2 141 587 293.5 Boise St. 2 116 593 296.5 Auburn 2 136 600 300.0 Baylor 2 133 603 301.5 Boston College 2 134 606 303.0 Mississippi St. 2 127 610 305.0 Temple 2 121 610 305.0 Oklahoma 2 155 611 305.5 UNLV 2 138 611 305.5 Texas Tech 2 132 612 306.0 Clemson 2 140 621 310.5 UAB 2 137 625 312.5 Louisiana-Lafayette 2 137 626 313.0 Texas 2 127 633 316.5 East Carolina 2 109 634 317.0 Arkansas St. 2 105 640 320.0 TCU 2 124 643 321.5 LSU 2 130 654 327.0 Maryland 2 153 656 328.0 Arizona 2 132 658 329.0 FAU 3 181 1001 333.7 SMU 2 157 674 337.0 Washington St. 2 141 674 337.0 New Mexico St. 3 205 1016 338.7 W. Kentucky 2 149 679 339.5 Missouri 2 131 680 340.0 Louisiana-Monroe 2 123 689 344.5 Penn St. 2 147 689 344.5 Duke 2 152 690 345.0 California 2 141 696 348.0 Cincinnati 2 147 700 350.0 Kansas 2 146 701 350.5 Navy 2 128 708 354.0 Fresno St. 2 132 714 357.0 Florida 2 133 718 359.0 Southern Cal 2 142 721 360.5 Stanford 2 122 723 361.5 Virginia 2 139 724 362.0 Liberty 2 126 746 373.0 Appalachian St. 2 109 753 376.5 Oregon 2 113 758 379.0 Tennessee 2 153 758 379.0 Notre Dame 2 140 759 379.5 Wyoming 3 225 1143 381.0 Georgia Tech 2 153 768 384.0 South Carolina 2 155 768 384.0 Georgia St. 2 137 773 386.5 San Jose St. 2 133 773 386.5 Indiana 2 157 778 389.0 Umass 2 124 780 390.0 Tulsa 2 135 784 392.0 Louisville 2 138 788 394.0 Troy 2 155 789 394.5 UTEP 3 196 1189 396.3 Middle Tennessee 2 149 794 397.0 Nevada 3 204 1196 398.7 San Diego St. 2 147 799 399.5 Rice 2 109 801 400.5 Oregon St. 2 142 803 401.5 West Virginia 2 127 803 401.5 Colorado St. 2 148 820 410.0 Pittsburgh 2 149 820 410.0 Georgia Southern 2 140 825 412.5 UTSA 2 148 829 414.5 Uconn 3 214 1249 416.3 Coastal Carolina 2 113 839 419.5 Colorado 2 128 856 428.0 Arkansas 2 142 859 429.5 Memphis 2 152 861 430.5 Louisiana Tech 2 148 863 431.5 Vanderbilt 3 224 1304 434.7 N. Illinois 2 134 870 435.0 Old Dominion 2 161 871 435.5 W. Michigan 2 127 877 438.5 Utah St. 3 221 1324 441.3 Southern Miss. 2 161 892 446.0 Oklahoma St. 2 149 900 450.0 Buffalo 2 128 903 451.5 Houston 2 176 909 454.5 FIU 2 151 922 461.0 Northwestern 2 132 926 463.0 Akron 2 157 934 467.0 North Carolina 3 223 1405 468.3 E. Michigan 2 148 946 473.0 Army 2 151 949 474.5 Kent St. 2 142 955 477.5 North Texas 3 220 1434 478.0 Nebraska 3 241 1476 492.0 South Florida 2 146 993 496.5 Ball St. 2 172 1006 503.0 Cent. Michigan 2 161 1033 516.5 Ohio 2 147 1050 525.0 Hawaii 3 187 1601 533.7 Bowling Green 2 176 1068 534.0 Charlotte 3 202 1658 552.7

