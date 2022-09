NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg James Madison 2 109 331 165.5 Minnesota 3 142 511 170.3 Michigan 3 181 582 194.0 Iowa 3 200 584 194.7 Virginia Tech 3 172 603 201.0 Tulane 3 188 662 220.7 Alabama 3 190 676 225.3 Iowa St. 3 174 703 234.3 Utah 3 162 709 236.3 Rutgers 3 185 721 240.3 Wisconsin 3 166 738 246.0 Boise St. 3 164 745 248.3 Georgia 3 175 747 249.0 Kentucky 3 175 761 253.7 New Mexico 3 177 789 263.0 Mississippi 3 218 793 264.3 Illinois 3 192 796 265.3 UCF 3 189 808 269.3 Temple 3 179 811 270.3 Kansas St. 3 201 828 276.0 Ohio St. 3 180 836 278.7 Washington 3 190 836 278.7 Marshall 3 194 842 280.7 Miami 3 159 846 282.0 Purdue 3 194 857 285.7 Baylor 3 203 871 290.3 UCLA 3 199 871 290.3 Texas Tech 3 193 882 294.0 Cincinnati 3 204 883 294.3 NC State 3 199 886 295.3 Texas A&M 3 214 905 301.7 Air Force 3 167 909 303.0 South Alabama 3 195 920 306.7 Washington St. 3 207 923 307.7 Clemson 3 204 938 312.7 Oklahoma 3 231 938 312.7 LSU 3 194 943 314.3 Wake Forest 3 204 949 316.3 TCU 2 124 643 321.5 Rice 3 152 976 325.3 West Virginia 3 182 983 327.7 Boston College 3 206 984 328.0 Missouri 3 190 988 329.3 California 3 205 993 331.0 Pittsburgh 3 197 1000 333.3 Middle Tennessee 3 205 1004 334.7 Florida St. 3 190 1007 335.7 BYU 3 200 1021 340.3 Syracuse 3 177 1021 340.3 Mississippi St. 3 202 1027 342.3 Tennessee 3 223 1034 344.7 East Carolina 3 180 1037 345.7 Texas 3 211 1041 347.0 Arizona St. 3 210 1043 347.7 UAB 3 220 1043 347.7 Duke 3 215 1044 348.0 Virginia 3 208 1048 349.3 Miami (Ohio) 3 186 1050 350.0 Notre Dame 3 208 1055 351.7 Wyoming 4 279 1415 353.8 Michigan St. 3 211 1062 354.0 Navy 2 128 708 354.0 Arizona 3 189 1065 355.0 Louisiana-Lafayette 3 216 1070 356.7 Oregon St. 3 192 1072 357.3 Auburn 3 198 1077 359.0 Tulsa 3 202 1079 359.7 Stanford 2 122 723 361.5 UNLV 3 207 1085 361.7 Texas State 3 206 1088 362.7 Liberty 3 197 1096 365.3 Penn St. 3 221 1104 368.0 Appalachian St. 3 174 1112 370.7 SMU 3 218 1113 371.0 Umass 3 189 1113 371.0 UTEP 4 260 1488 372.0 Florida 3 207 1120 373.3 Oregon 3 178 1124 374.7 Toledo 3 209 1129 376.3 Oklahoma St. 3 221 1130 376.7 Southern Miss. 3 229 1133 377.7 Kansas 3 217 1137 379.0 Southern Cal 3 204 1142 380.7 San Jose St. 2 133 773 386.5 Ball St. 3 225 1161 387.0 Nevada 4 266 1550 387.5 W. Kentucky 3 239 1163 387.7 Coastal Carolina 3 206 1176 392.0 Maryland 3 249 1176 392.0 Arkansas St. 3 178 1187 395.7 Army 3 208 1196 398.7 San Diego St. 3 215 1197 399.0 Louisiana-Monroe 3 182 1198 399.3 New Mexico St. 4 272 1598 399.5 Cent. Michigan 3 228 1207 402.3 Fresno St. 3 207 1231 410.3 Memphis 3 218 1231 410.3 Georgia Southern 3 203 1238 412.7 FAU 4 273 1654 413.5 Louisville 3 202 1243 414.3 Vanderbilt 4 281 1658 414.5 Troy 3 224 1245 415.0 Colorado St. 3 210 1262 420.7 Kent St. 3 206 1262 420.7 Arkansas 3 217 1263 421.0 Georgia St. 3 203 1274 424.7 Northwestern 3 204 1283 427.7 Uconn 4 283 1714 428.5 UTSA 3 209 1290 430.0 W. Michigan 3 191 1294 431.3 N. Illinois 3 201 1298 432.7 E. Michigan 3 202 1303 434.3 Georgia Tech 3 234 1315 438.3 South Carolina 3 220 1315 438.3 South Florida 3 194 1322 440.7 Indiana 3 238 1323 441.0 Utah St. 3 221 1324 441.3 Houston 3 242 1347 449.0 Colorado 3 200 1356 452.0 Old Dominion 3 243 1377 459.0 FIU 2 151 922 461.0 Louisiana Tech 3 222 1384 461.3 North Carolina 3 223 1405 468.3 Buffalo 3 181 1407 469.0 Hawaii 4 268 1965 491.2 North Texas 4 298 2010 502.5 Ohio 3 221 1513 504.3 Nebraska 4 325 2056 514.0 Akron 3 227 1608 536.0 Bowling Green 3 251 1615 538.3 Charlotte 4 291 2255 563.8

