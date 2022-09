NFL Injury Report

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation): Thursday BUFFALO BILLS at LOS ANGELES RAMS — BUFFALO INACTIVES: WR Khalil Shakir, DB Cam Lewis, OL Tommy Doyle, TE Qintin Morris and DE Shaq Lawson. LOS ANGELES INACTIVES: DB Derion Kendrick, WR Van Jefferson, QB Bryce Perkins, LB Jake Gervase and WR Lance McCutcheon. Sunday

NEW YORK (AP) — The National Football League injury report, as provided by the league (DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

Thursday

BUFFALO BILLS at LOS ANGELES RAMS — BUFFALO INACTIVES: WR Khalil Shakir, DB Cam Lewis, OL Tommy Doyle, TE Qintin Morris and DE Shaq Lawson. LOS ANGELES INACTIVES: DB Derion Kendrick, WR Van Jefferson, QB Bryce Perkins, LB Jake Gervase and WR Lance McCutcheon.

Sunday

BALTIMORE RAVENS at NEW YORK JETS — BALTIMORE: DNP: TE Nick Boyle (NIR-rest/ankle, DT Travis Jones (knee, T Ronnie Stanley (ankle). LIMITED: DB Marcus Peters (knee). NEW YORK: DNP: OL Duane Brown (shoulder), QB Zach Wilson (knee). LIMITED: OL Justin Hardee (calf), OL Conor McDermott (ankle), DB DJ Reed (knee). FULL: DB Justin Hardee (calf).

CLEVELAND BROWNS at CAROLINA PANTHERS — CLEVELAND: LIMITED: T Jack Conklin (knee), S Grant Delpit (hip), WR Mike Woods (hamstring). FULL: DE Jadeveon Clowney (illness, elbow), CB A.J. Green (hip), S Ronnie Harrison (hamstring), T Christopher Hubbard (elbow), DE Isaiah Thomas (hand), DE Chase Winovich (hamstring). CAROLINA: LIMITED: TE Giovanni Ricci (hip). FULL: RB Christian McCaffrey (shin), K Eddy Pineiro (left hip).

GREEN BAY PACKERS at MINNESOTA VIKINGS — GREEN BAY: DNP: WR Allen Lazard (ankle), TE Marcedes Lewis (NIR-resting player). LIMITED: T David Bakhtiari (knee), G/T Elgton Jenkins (pectoral/knee), S Darnell Savage (hamstring), TE Robert Tonyan (knee). FULL: K Mason Crosby (right knee), LB Tipa Galeai (elbow), C Jake Hanson (shoulder), S Dallin Leavitt (shoulder), T Yosh Nijman (knee), WR Christian Watson (knee). MINNESOTA: xander Mattison (NIR-not injury related-personal matter). LIMITED: DL Jonathan Bullard (bicep), S Lewis Cine (knee).

INDIANAPOLIS COLTS at HOUSTON TEXANS — INDIANAPOLIS: LIMITED: OLB Shaquile Leonard (back), OT Dennis Kelly (knee). HOUSTON: DNP: DE Rasheem Green (thigh). DE Mario Addison (thigh).

JACKSONVILLE JAGUARS at WASHINGTON COMMANDERS — JACKSONVILLE: No injuries to report. WASHINGTON: DNP: S Kamren Curl (thumb). LIMITED: WR Cam Sims (concussion), TE Logan Thomas (knee), TE Cole Turner (hamstring). FULL: TE John Bates (calf), DT Phidarian Mathis (ankle), G Trai Turner (quadricep).

KANSAS CITY CHIEFS at ARIZONA CARDINALS — KANSAS CITY: DNP: DE Frank Clark (illness). FULL: DB Deon Bush (foot), DE Malik Herring (abdomen), G Trey Smith (shoulder), WR JuJu Smith-Schuster (knee). ARIZONA: DNP: CB Trayvon Mullen (toe), DE J.J. Watt (calf), TE Zach Ertz (calf). LIMITED: DE Markus Golden (toe), G Justin Pugh (neck), LB Zeke Turner (shoulder), RB Jonathan Ward (shoulder), OT Cody Ford (ankle), WR Rondale Moore (hamstring).

LAS VEGAS RAIDERS at LOS ANGELES CHARGERS — LAS VEGAS: No injuries to report. LOS ANGELES: DNP: DB J.C. Jackson (ankle), TE Donald Parham (hamstring). FULL: RB Isaiah Spiller (ankle).

NEW ENGLAND PATRIOTS at MIAMI DOLPHINS — NEW ENGLAND: LIMITED: S Joshuah Bledsoe (groin), WR Jakobi Meyers (knee), WR Ty Montgomery (knee), OT Isaiah Wynn (back). MIAMI: LIMITED: RB Salvon Ahmed (heel), T Terron Armstead (NIR-resting player), TE Tanner Conner (knee), DT Raekwon Davis (knee), FB Alec Ingold (hamstring), LB Melvin Ingram (NIR-resting player), CB Nik Needham (quadricep), S Eric Rowe (pectoral), LB Andrew Van Ginkel (NIR-illnes). FULL: RB Chase Edmonds (groin), RB Myles Gaskin (neck), WR Jaylen Waddle (quadricep).

NEW ORLEANS SAINTS at ATLANTA FALCONS — NEW ORLEANS: DNP: WR Tre’Quan Smith (groin), RB Dwayne Washingington (hamstring), CB Paulson Adebo (ankle), T Landon Young (hip). LIMITED: WR Michael Thomas (hamstring), C Erik McCoy (calf), LB Pete Werner (groin), S J.T. Gray (hamstring). ATLANTA: LIMITED: CB Darren Hall (quadricep), WR Drake London (knee).

NEW YORK GIANTS at TENNESSEE TITANS— NEW YORK GIANTS: LIMITED: S Dane Belton (collarbone), LB Azeez Ojulari (calf), WR Sterling Shepard (Achilles), LB Kayvon Thibodeaux (knee). TENNESSEE: DNP: LB Chance Campbell (knee), CB Lonnie Johnson (groin), CB Elijah Molden (groin). LIMITED: LB Olasunkanmi Adeniyi (neck), T Jamarco Jones (triceps).

PHILADELPHIA EAGLES at DETROIT LIONS: PHILADELPHIA — LIMITED: CB Josiah Scott (hamstring). FULL: DE Derek Barnett (ribs), DT Javon Hargrave (toe), RB Miles Sanders (hamstring). DETROIT: DNP: G Tommy Kraemer (back), DT Levi Onwuzurike (back), C Frank Ragnow (groin). LIMITED: S Ifeatu Melifonwu (hamstring), LB Julian Okwara (hamstring). FULL: LB Chris Board (knee), DE John Cominsky (illness), K Austin Seibert (right groin).

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: DNP: OL Chukwuma Okarafor (back), DT Cameron Heyward (coach’s decision). LIMITED: WR Diontae Johnson (shoulder/cramps). FULL: LB Marcus Allen (hamstring). CINCINNATI: DNP: TE Devin Asiasi (quadricep). LIMITED: TE Mitchell Wilcox (ankle), WR Trent Taylor (hamstring). FULL: TE Drew Sample (knee).

SAN FRANCISCO 49ERS at CHICAGO BEARS — SAN FRANCISCO: DNP: TE George Kittle (groin). CHICADO: DNP: WR Velus Jones Jr. (hamstring). LIMITED: DE Dominique Robinson (knee).

TAMPA BAY BUCCANEERS at DALLAS COWBOYS — TAMPA BAY: DNP: CB Zyon McCollum (hamstring). LIMITED: RB Giovani Bernard (ankle), S Mike Edwards (illness), WR Russell Gage (hamstring), S Logan Ryan (hamstring). FULL: WR Chris Godwin (knee), WR Julio Jones (not injury related – resting player), T Tristan Wirfs (abdomen), S Mike Edwards (illness). DALLAS: LIMITED: WR Michael Gallup (knee), QB Dak Prescott (ankle).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.