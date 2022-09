NHRA Pep Boys Nationals Pairings

SaturdayAt Maple Grove RacewayMohnton, Pa.Sunday’s PairingsTop Fuel 1. Brittany Force, 3.696 seconds, 327.90 mph vs. 16. Cameron Ferre, 4.067, 235.76; 2. Justin Ashley, 3.703, 330.55 vs. 15. Jeffrey Chatterson, 3.909, 314.90; 3. Mike Salinas, 3.705, 330.96 vs. 14. Joe Morrison, 3.903, 313.58; 4. Austin Prock, 3.706, 332.02 vs. 13. Doug Foley, 3.811, 289.63; 5. Steve Torrence, 3.711, 330.39 vs. 12. Shawn Langdon, 3.801, 322.88; 6. Clay Millican, 3.721, 329.02 vs. 11. Tony Schumacher, 3.754, 322.58;... READ MORE

1. Brittany Force, 3.696 seconds, 327.90 mph vs. 16. Cameron Ferre, 4.067, 235.76; 2. Justin Ashley, 3.703, 330.55 vs. 15. Jeffrey Chatterson, 3.909, 314.90; 3. Mike Salinas, 3.705, 330.96 vs. 14. Joe Morrison, 3.903, 313.58; 4. Austin Prock, 3.706, 332.02 vs. 13. Doug Foley, 3.811, 289.63; 5. Steve Torrence, 3.711, 330.39 vs. 12. Shawn Langdon, 3.801, 322.88; 6. Clay Millican, 3.721, 329.02 vs. 11. Tony Schumacher, 3.754, 322.58; 7. Doug Kalitta, 3.724, 323.89 vs. 10. Leah Pruett, 3.734, 328.38; 8. Antron Brown, 3.731, 328.54 vs. 9. Josh Hart, 3.733, 330.47.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.867, 331.20 vs. Bye; 2. Ron Capps, Toyota Supra, 3.878, 331.45 vs. 15. Phil Burkart, Chevy Monte Carlo, 4.361, 237.88; 3. John Force, Camaro, 3.890, 329.99 vs. 14. Cory Lee, Ford Mustang, 4.322, 291.89; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.899, 331.53 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 4.026, 315.27; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.906, 326.32 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 3.995, 319.60; 6. J.R. Todd, Supra, 3.912, 330.07 vs. 11. Chad Green, Mustang, 3.972, 321.65; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.916, 326.48 vs. 10. Alexis DeJoria, Supra, 3.966, 301.47; 8. Cruz Pedregon, Charger, 3.931, 319.45 vs. 9. Paul Lee, Charger, 3.948, 330.47.

Pro Stock

1. Bo Butner, Chevy Camaro, 6.523, 210.08 vs. 16. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.619, 206.76; 2. Erica Enders, Camaro, 6.530, 209.85 vs. 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.613, 208.20; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.534, 209.72 vs. 14. Tanner Gray, Camaro, 6.579, 209.14; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.537, 210.57 vs. 13. Mason McGaha, Camaro, 6.576, 208.65; 5. Greg Anderson, Camaro, 6.544, 209.88 vs. 12. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.570, 209.43; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.545, 209.59 vs. 11. Camrie Caruso, Camaro, 6.565, 206.23; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.547, 209.92 vs. 10. Chris McGaha, Camaro, 6.565, 207.43; 8. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.549, 210.54 vs. 9. Cristian Cuadra, Mustang, 6.558, 205.88. Did Not Qualify: 17. Larry Morgan, 6.620, 207.53; 18. Kenny Delco, 6.627, 209.33; 19. Chris Sweeny, 6.656, 208.65; 20. Brandon Miller, 6.942, 199.70.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.741, 201.79 vs. 16. Ryan Oehler, EBR, 7.006, 190.78; 2. Angie Smith, EBR, 6.757, 201.22 vs. 15. Ron Tornow, Victory, 6.919, 193.16; 3. Steve Johnson, Suzuki, 6.774, 198.61 vs. 14. Kelly Clontz, Suzuki, 6.910, 194.74; 4. Angelle Sampey, Suzuki, 6.782, 201.07 vs. 13. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.870, 194.86; 5. Marc Ingwersen, EBR, 6.785, 198.50 vs. 12. Scotty Pollacheck, EBR, 6.848, 199.55; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.795, 197.31 vs. 11. Chris Bostick, Buell, 6.839, 197.25; 7. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.797, 198.44 vs. 10. Karen Stoffer, Suzuki, 6.815, 198.15; 8. Joey Gladstone, Suzuki, 6.798, 199.14 vs. 9. Hector Arana Jr, Buell, 6.806, 199.97. Did Not Qualify: 17. Gaige Herrera, 7.225, 183.39.

