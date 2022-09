Pittsburgh 8, St. Louis 2

St. Louis

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 6 2 3 5 Donovan 2b 5 0 0 0 0 1 .292 Edman ss 4 0 2 1 0 0 .267 Goldschmidt 1b 4 1 1 0 0 1 .327 Arenado 3b 4 0 1 0 0 1 .299 Dickerson lf 4 0 1 1 0 0 .290 O’Neill cf 2 0 1 0 2 1 .227 Burleson dh 2 0 0 0 0 0 .000 a-Pujols ph-dh 2 0 0 0 0 0 .258 Knizner c 3 0 0 0 0 0 .221 b-Gorman ph 1 0 0 0 0 0 .232 Nootbaar rf 3 1 0 0 1 1 .221

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 8 15 8 3 11 Cruz ss 5 1 3 3 0 2 .226 Reynolds cf 5 0 2 1 0 0 .256 Castro 2b 4 0 1 0 0 2 .233 Gamel dh 3 2 1 1 1 0 .236 Hayes 3b 4 0 2 0 0 2 .243 Suwinski lf 3 1 1 0 1 1 .201 Chavis 1b 4 1 1 2 0 2 .238 Mitchell rf 3 1 3 1 1 0 .224 1-Allen pr-rf 0 1 0 0 0 0 .194 Delay c 4 1 1 0 0 2 .232

St. Louis 000 001 100_2 6 0 Pittsburgh 010 030 04x_8 15 2

a-grounded out for Burleson in the 6th. b-flied out for Knizner in the 9th.

1-ran for Mitchell in the 8th.

E_Delay 2 (6). LOB_St. Louis 8, Pittsburgh 6. 2B_Dickerson (14), Goldschmidt (36), Edman (28), Cruz (9), Reynolds (15). 3B_Cruz (4), Chavis (3). HR_Gamel (8), off Mikolas. RBIs_Dickerson (29), Edman (54), Gamel (41), Cruz 3 (42), Reynolds (50), Chavis 2 (45), Mitchell (14). SB_Edman (27), O’Neill (12). CS_Hayes (5).

Runners left in scoring position_St. Louis 6 (Knizner 3, Goldschmidt, Burleson, Arenado); Pittsburgh 1 (Chavis). RISP_St. Louis 1 for 9; Pittsburgh 6 for 8.

LIDP_Reynolds. GIDP_Pujols.

DP_St. Louis 3 (Knizner, Donovan, Knizner; Donovan, Edman, Donovan; Arenado, Knizner, Nootbaar, Knizner, Nootbaar); Pittsburgh 1 (Hayes, Chavis).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 11-11 5 8 4 4 2 8 100 3.42 Zack.Thompson 1 1-3 2 0 0 0 1 23 2.03 Woodford 1 2-3 5 4 4 1 2 37 2.92

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Contreras, W, 5-4 5 1-3 4 1 1 2 1 96 3.29 Bañuelos, H, 5 1 1-3 0 1 1 1 1 16 4.07 De Jong, H, 3 1 1-3 2 0 0 0 2 30 1.82 Stephenson 1 0 0 0 0 1 13 4.50

Inherited runners-scored_Woodford 1-0, Bañuelos 2-0, De Jong 1-1. WP_Woodford, Contreras.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Carlos Torres; Second, Clint Vondrak; Third, Scott Barry.

T_3:12. A_15,718 (38,747).

