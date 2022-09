San Francisco 10, Colorado 7

San Francisco

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 43 10 15 10 3 11 Wade Jr. 1b 3 3 1 0 2 0 .194 Estrada 2b 6 3 3 3 0 1 .266 Pederson lf 5 0 1 1 0 1 .260 Brinson lf 0 0 0 0 0 0 .188 Flores dh 5 0 3 2 0 0 .235 1-Slater pr-dh-cf 0 1 0 0 0 0 .267 Crawford ss 5 1 1 1 0 1 .226 Villar 3b 5 0 2 1 0 2 .221 Yastrzemski cf-rf 5 2 2 2 0 1 .207 González rf 4 0 1 0 1 3 .249 Alexander p 0 0 0 0 0 0 — Wynns c 4 0 1 0 0 1 .231 b-J.Davis ph 1 0 0 0 0 1 .247 Bart c 0 0 0 0 0 0 .221

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 45 7 16 7 2 6 McMahon 2b-3b 5 1 2 0 0 0 .248 Daza cf-lf 6 3 1 1 0 1 .308 Cron 1b 6 0 3 1 0 0 .264 Blackmon dh 5 0 3 1 0 0 .263 Joe lf 5 1 1 1 0 2 .240 Hampson 2b 0 0 0 0 0 0 .214 Montero 3b 3 1 0 0 1 0 .240 Grichuk cf 1 0 0 0 0 0 .267 Toglia rf 4 1 3 2 1 0 .226 Trejo ss 5 0 2 1 0 1 .269 Serven c 4 0 1 0 0 1 .205 a-Díaz ph-c 1 0 0 0 0 1 .231

San Francisco 100 130 002 3_10 15 4 Colorado 121 201 000 0_7 16 1

a-struck out for Serven in the 9th. b-struck out for Wynns in the 10th.

1-ran for Flores in the 9th.

E_Villar 2 (5), Estrada (9), Wade Jr. (3), Montero (4). LOB_San Francisco 9, Colorado 12. 2B_González (17), Estrada (21), Villar (6), McMahon (22), Daza (19), Joe (20). 3B_Toglia 2 (2), Blackmon (6). HR_Yastrzemski (13), off Kuhl; Estrada (14), off Hollowell. RBIs_Flores 2 (69), Yastrzemski 2 (47), Pederson (64), Crawford (46), Villar (15), Estrada 3 (58), Blackmon (76), Toglia 2 (10), Trejo (13), Daza (31), Cron (98), Joe (28). CS_Villar (1). SF_Pederson.

Runners left in scoring position_San Francisco 5 (Wade Jr., Yastrzemski, Estrada 2, Villar); Colorado 8 (McMahon, Cron 2, Montero 2, Joe, Díaz, Trejo). RISP_San Francisco 6 for 18; Colorado 7 for 24.

Runners moved up_Wade Jr., Pederson, Daza, Blackmon, Trejo, McMahon. GIDP_Crawford, McMahon, Joe, Blackmon.

DP_San Francisco 3 (Villar, Wade Jr.; Crawford, Estrada, Wade Jr.; Estrada, Crawford, Wade Jr.); Colorado 1 (McMahon, Trejo, Cron).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Junis 4 1-3 12 6 5 1 2 86 4.41 Young 1 2-3 2 1 0 0 0 22 2.84 Marte 1 0 0 0 1 1 19 5.98 Waites 1 1 0 0 0 1 12 2.25 Doval, W, 6-6 1 1 0 0 0 1 12 2.45 Alexander, S, 2-2 1 0 0 0 0 1 9 1.59

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl 4 2-3 8 5 5 1 6 95 5.48 Smith 1 1-3 2 0 0 0 1 13 9.31 Bird, H, 4 2 1 0 0 1 2 26 4.38 Lawrence, BS, 0-2 1 3 2 2 0 0 16 4.62 Hollowell, L, 0-1 1 1 3 2 1 2 26 18.00

Inherited runners-scored_Young 2-0, Smith 2-1. HBP_Junis (McMahon), Kuhl (Wade Jr.). WP_Kuhl.

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Ted Barrett; Second, Lance Barksdale; Third, Nic Lentz.

T_3:45. A_23,055 (50,445).

