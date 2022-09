San Francisco 6, Colorado 1

San Francisco

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 6 15 5 1 9 Wade Jr. 1b 3 2 2 0 0 0 .201 Estrada 2b 2 0 0 0 0 1 .267 Flores 2b-1b 4 1 3 0 1 0 .237 Pederson lf 5 0 2 1 0 2 .262 Villar dh 5 0 1 1 0 0 .221 Crawford ss 5 1 2 1 0 1 .228 Slater cf 5 0 1 0 0 4 .269 Vosler 3b 4 1 1 1 0 0 .286 González rf 4 0 1 1 0 1 .249 Wynns c 4 1 2 0 0 0 .238

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 1 9 McMahon 3b 4 0 1 0 0 1 .246 Grichuk cf 4 0 0 0 0 1 .265 Cron 1b 1 0 0 0 0 0 .267 a-Montero ph-1b 2 1 1 1 0 0 .243 Blackmon dh 4 0 0 0 0 0 .261 Toglia rf 4 0 0 0 0 2 .214 Díaz c 4 0 1 0 0 1 .231 Trejo ss 4 0 0 0 0 2 .271 Hampson 2b 3 0 1 0 0 2 .216 Bouchard lf 2 0 1 0 1 0 .200

San Francisco 100 210 002_6 15 0 Colorado 000 000 001_1 5 2

a-grounded out for Cron in the 6th.

E_Cron (6), Trejo (4). LOB_San Francisco 9, Colorado 6. 2B_Wade Jr. (7), Crawford (14). 3B_Vosler (1). HR_Montero (6), off Szapucki. RBIs_Vosler (11), González (36), Crawford (47), Pederson (65), Villar (17), Montero (18).

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Wade Jr., Slater 2, Crawford); Colorado 3 (Montero, Grichuk, Trejo). RISP_San Francisco 6 for 16; Colorado 0 for 5.

GIDP_Villar, Wynns.

DP_Colorado 2 (Trejo, Hampson, Cron; Trejo, Hampson, Cron).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 14-9 5 1-3 1 0 0 0 5 66 2.93 Young 1 2-3 1 0 0 0 1 16 2.61 Waites 1-3 1 0 0 1 1 15 2.08 Alexander, H, 4 2-3 0 0 0 0 1 8 1.50 Szapucki 1 2 1 1 0 1 23 3.12

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Márquez, L, 8-12 5 9 4 3 1 6 75 5.15 Gomber 3 1-3 5 2 2 0 2 55 5.67 Hollowell 2-3 1 0 0 0 1 11 10.80

Inherited runners-scored_Young 1-0, Alexander 2-0, Hollowell 2-1. HBP_Webb (Cron).

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Nic Lentz; Second, Mike Estabrook; Third, Ted Barrett.

T_2:39. A_23,293 (50,445).

