San Francisco 6, Colorado 4

Colorado

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

33

4

7

4

1

12 Daza cf

4

1

2

0

0

1

.303 READ MORE

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 4 7 4 1 12 Daza cf 4 1 2 0 0 1 .303 Trejo 3b 4 1 1 0 0 1 .282 Rodgers 2b 4 0 0 0 0 1 .259 Cron 1b 3 0 0 1 0 0 .262 Bouchard lf 3 1 1 2 1 2 .288 Toglia rf 4 1 1 0 0 1 .213 Montero dh 4 0 1 1 0 3 .234 Tovar ss 4 0 1 0 0 0 .278 Serven c 3 0 0 0 0 3 .204

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 6 9 6 3 7 Pederson rf 3 0 1 0 0 1 .272 b-Longoria ph-3b 1 0 1 0 0 0 .243 Flores 1b 2 0 0 1 1 0 .231 Yastrzemski cf-rf 4 0 1 0 0 2 .211 Davis dh 4 0 0 0 0 2 .280 Crawford ss 4 1 1 0 0 0 .232 Estrada lf-2b 3 1 1 0 1 0 .267 Vosler 3b-lf 3 1 0 0 1 1 .270 Wynns c 3 1 2 1 0 0 .258 Proctor 2b 2 1 1 4 0 1 .200 a-Slater ph-cf 1 1 1 0 0 0 .261

Colorado 000 000 004_4 7 0 San Francisco 050 000 10x_6 9 0

a-doubled for Proctor in the 7th. b-singled for Pederson in the 7th.

LOB_Colorado 4, San Francisco 4. 2B_Daza (21), Tovar (1), Slater (15). 3B_Montero (1). HR_Bouchard (2), off Brebbia; Proctor (1), off Feltner. RBIs_Cron (102), Bouchard 2 (9), Montero (20), Wynns (20), Proctor 4 (5), Flores (70). SF_Cron, Flores.

Runners left in scoring position_Colorado 3 (Cron, Tovar, Trejo); San Francisco 2 (Davis, Crawford). RISP_Colorado 0 for 8; San Francisco 3 for 7.

Runners moved up_Davis. GIDP_Vosler, Davis.

DP_Colorado 2 (Tovar, Rodgers, Cron; Tovar, Cron).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Feltner, L, 3-9 6 6 5 5 3 5 91 6.01 Gomber 2 3 1 1 0 2 29 5.62

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 14-8 6 2 0 0 0 10 95 2.88 Cotton 2 2-3 2 2 2 1 2 59 2.84 Brebbia 0 3 2 2 0 0 15 3.05 Doval, S, 27-30 1-3 0 0 0 0 0 7 2.57

Brebbia pitched to 3 batters in the 9th

Inherited runners-scored_Brebbia 1-1, Doval 1-0.

Umpires_Home, Scott Barry; First, David Arrieta; Second, Ben May; Third, Dan Iassogna.

T_2:57. A_24,112 (41,915).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.