Seattle 3, Chicago White Sox 0

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 7 0 2 14 Andrus ss 4 0 0 0 0 0 .286 Moncada 3b 4 0 2 0 0 1 .201 Abreu 1b 3 0 1 0 0 2 .309 Jiménez dh 4 0 2 0 0 0 .296 2-García pr-dh 0 0 0 0 0 0 .215 Sheets rf 3 0 0 0 1 1 .252 Pollock lf 4 0 0 0 0 2 .239 Robert cf 2 0 0 0 0 2 .295 Engel cf 2 0 1 0 0 1 .230 Grandal c 3 0 0 0 1 3 .203 Gonzàlez 2b 4 0 1 0 0 2 .294

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 6 2 4 4 Rodríguez cf 4 0 0 0 0 1 .270 France 1b 4 1 1 0 0 0 .279 Haniger rf 4 0 1 0 0 1 .253 Suárez 3b 3 0 1 0 1 0 .231 Winker lf 3 0 1 0 0 0 .220 Haggerty lf 0 1 0 0 1 0 .297 Raleigh c 3 1 1 2 1 0 .210 Frazier 2b 4 0 1 0 0 0 .242 Lamb dh 1 0 0 0 1 1 .200 1-Trammell pr-dh 0 0 0 0 0 0 .213 Crawford ss 3 0 0 0 0 1 .251

Chicago 000 000 000_0 7 1 Seattle 000 100 02x_3 6 0

1-ran for Lamb in the 7th. 2-ran for Jiménez in the 8th.

E_Sheets (4). LOB_Chicago 9, Seattle 7. 2B_Abreu (32), France (22). HR_Raleigh (23), off López. RBIs_Raleigh 2 (54). SB_Haggerty (11). CS_Engel (3).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Pollock 3); Seattle 2 (France, Raleigh). RISP_Chicago 1 for 7; Seattle 1 for 9.

Runners moved up_Haniger. GIDP_Frazier.

DP_Chicago 1 (Moncada, Gonzàlez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, L, 7-7 6 5 1 1 3 3 96 2.87 Lambert 1 0 0 0 0 1 11 2.61 López 1 1 2 2 1 0 20 3.15

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gilbert, W, 12-5 6 5 0 0 0 9 101 3.23 Brash, H, 7 1 1 0 0 1 1 20 4.57 Muñoz, H, 20 1 1 0 0 1 2 24 2.73 Sewald, S, 18-22 1 0 0 0 0 2 16 2.41

Inherited runners-scored_Lambert 2-0. HBP_Gilbert (Abreu), Cueto (Lamb). WP_Cueto. PB_Grandal (8).

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Alan Porter; Second, Ryan Additon; Third, Jeremy Riggs.

T_3:02. A_17,958 (47,929).

