MLB Saturday National League FAVORITE LINE UNDERDOG Line Philadelphia -132 at SAN FRANCISCO +112 at CINCINNATI -120 Colorado +102 at N.Y METS -460 Washington +360 at ST. LOUIS -215 Chicago Cubs +180 at ATLANTA -198 Miami +166 Milwaukee -186 at ARIZONA +156 at LA DODGERS -225 San Diego +188 American League at BOSTON OFF Texas OFF at TAMPA BAY -132 N.Y Yankees +112 Kansas City OFF at DETROIT OFF at BALTIMORE OFF Oakland OFF Minnesota -138 at CHICAGO WHITE SOX +118 Seattle -124 at CLEVELAND +106 Houston -112 at LA ANGELS -108 Interleague at PITTSBURGH OFF Toronto OFF College Football Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MICHIGAN STATE 19½ 21½ (54½) Western Michigan Virginia Tech 8½ 6½ (47½) at OLD DOMINION at EASTERN MICHIGAN 14½ 10½ (57½) Eastern Kentucky at CHARLOTTE 2½ 3½ (52½) William & Mary at DUKE 6½ 9½ (51½) Temple at INDIANA 4½ 1½ (47½) Illinois at KANSAS 32½ 30½ (62½) Tennessee Tech TCU 10½ 13½ (58½) at COLORADO Saturday NC State 10½ 11½ (51½) at EAST CAROLINA at MARYLAND 21½ 24½ (64½) Buffalo at NAVY 15 10 (43½) Delaware at BOSTON COLLEGE 7½ 7½ (47½) Rutgers at UCONN 16 16½ (53) Cent. Conn. St. at TEXAS A&M 30½ 31½ (52) Sam Houston at MICHIGAN 26½ 30½ (61½) Colorado State at APPALACHIAN STATE 2½ 2½ (56½) North Carolina at IOWA 20½ 14 (44½) South Dakota State at VIRGINIA 21½ 21 (58½) Richmond at AIR FORCE 16½ 16½ (43½) Northern Iowa at IOWA STATE 34 33 (54½) Southeast Missouri State at UCLA 25½ 23½ (56½) Bowling Green Georgia 17½ 16½ (54½) at OREGON at MARSHALL 40 37 (59) Norfolk State Tulsa 1½ 6½ (44½) at WYOMING at ARKANSAS 7½ 6½ (53½) Cincinnati Houston 5½ 3½ (61½) at UTSA at MIAMI 48½ 48½ (62½) Bethune-Cookman at OKLAHOMA 31½ 30½ (57½) UTEP at NEBRASKA 21½ 23 (53½) North Dakota at SAN DIEGO STATE 5½ 6½ (46½) Arizona BYU 11½ 10½ (58½) at SOUTH FLORIDA at CAL 17½ 17½ (41½) UC Davis at OLE MISS 22½ 21½ (56½) Troy at SOUTH ALABAMA 9½ 10 (53½) Nicholls State Texas State 5½ 1½ (51½) at NEVADA at JAMES MADISON 7½ 4½ (58½) Middle Tennessee at GEORGIA SOUTHERN 37 37 (50) Morgan State Florida Atlantic 2½ 3½ (49½) at OHIO at USC 34½ 32½ (61½) Rice at VANDERBILT 17½ 20 (50½) Elon at KANSAS STATE 24½ 24½ (45½) South Dakota Liberty 3½ 3½ (48½) at SOUTHERN MISS at TULANE 29½ 28½ (59½) UMass at WISCONSIN 35½ 35½ (40) Illinois State at AUBURN 31½ 31½ (53½) Mercer at KENTUCKY 19½ 15 (54) Miami (OH) at BAYLOR 42½ 42½ (44½) Albany (NY) at COASTAL CAROLINA 2½ 1½ (53½) Army Utah 2½ 2½ (51½) at FLORIDA at LOUISIANA 15 15 (65½) SE Louisiana at ARKANSAS STATE 25 25 (58) Grambling SMU 10½ 9½ (68½) at NORTH TEXAS at OHIO STATE 15½ 17½ (59½) Notre Dame at MISSISSIPPI STATE 16½ 16½ (57½) Memphis at SOUTH CAROLINA 13½ 12½ (55½) Georgia State at ALABAMA 39½ 41½ (62½) Utah State at STANFORD 37½ 37½ (50½) Colgate at NEW MEXICO 7 7 (44½) Maine Louisville 3½ 5½ (57½) at SYRACUSE at TEXAS 37½ 37½ (63½) UL Monroe at TEXAS TECH 34 37 (58) Murray State at WASHINGTON STATE 29½ 28½ (57) Idaho at OREGON STATE 3½ 2½ (56½) Boise State at WASHINGTON 21½ 23½ (59½) Kent State Sunday Western Kentucky 11½ 16½ (67½) at HAWAII LSU 3½ 3½ (49½) at FLORIDA STATE Monday Clemson 21½ 23½ (50½) at GEORGIA TECH NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Buffalo 1 2½ (52½) at LA RAMS Sunday Indianapolis 8 8½ (45½) at HOUSTON Philadelphia 4½ 3½ (48½) at DETROIT at CAROLINA 2½ 2½ (41½) Cleveland New Orleans 5½ 5½ (42½) at ATLANTA San Francisco 6½ 6½ (41½) at CHICAGO Baltimore 6 6½ (44½) at NY JETS at CINCINNATI 6 6½ (44½) Pittsburgh at WASHINGTON 4 3½ (43½) Jacksonville at MIAMI 2½ 2½ (46½) New England Green Bay 1½ 2½ (48½) at MINNESOTA at LA CHARGERS 4 3½ (52½) Las Vegas Kansas City 3 3½ (53½) at ARIZONA at TENNESSEE 6½ 5½ (43½) NY Giants Tampa Bay 2½ 1½ (49½) at DALLAS Monday Denver 5 6½ (42½) at SEATTLE

