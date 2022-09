MLBTuesdayNational LeagueFAVORITELINEUNDERDOGLineat CINCINNATIOFFPittsburghOFFat CINCINNATIOFFPittsburghOFFat MIAMI-132Philadelphia+112at N.Y METS-390ChicagoCubs+310at ST. LOUISOFFMilwaukeeOFFLA Dodgers-196atARIZONA+164Atlanta-164atSANFRANCISCO+138American Leagueat TORONTOOFFTampaBayOFFat CLEVELAND-136LAAngels+116Houston-225atDETROIT+188at TORONTOOFFTampaBayOFFN.Y Yankees-172atBOSTON+144at MINNESOTA-196KansasCity+164at TEXAS-148Oakland+126InterleagueBaltimore-154atWASHINGTON+130at CHICAGO WHITE SOX-205Colorado+172San Diego-120atSEATTLE+102College FootballFridayFAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGFlorida State1½2½(54½)atLOUISVILLEAir Force15½16½(48½)atWYOMINGSaturdayat MICHIGAN46½46½(58½)UConnCincinnati19½21(50½)atMIAMI(OH)at BAYLOR30½30½(53½)TexasStateOklahoma4½11½(65½)atNEBRASKAGeorgia20½24½(51½)atSOUTHCAROLINAat INDIANA6½6½(59½)WesternKentuckyPurdue1½1½(58½)atSYRACUSEat COASTAL CAROLINA17½13½(57½)Buffaloat VIRGINIA10½10½(54½)OldDominionRutgers17½17½(44½)atTEMPLEat UCLA14½15½(58½)SouthAlabamaat IOWA STATE20½17½(49½)Ohioat NOTRE DAME17½10½(41½)Calat UNLV2½3½(59½)NorthTexasat KANSAS STATE16½14½(47½)Tulaneat WISCONSIN37½37½(46½)NewMexicoStateat UAB11½11½(56½)GeorgiaSouthernat APPALACHIAN STATE12½12½(54½)Troyat OREGON6½3½(56½)BYUat MINNESOTA26½27½(46½)ColoradoPenn State2½3½(48½)atAUBURNOle Miss11½15½(61½)atGEORGIATECHat NORTHERN ILLINOIS1½1½(59½)Vanderbiltat ALABAMA48½49½(60½)ULMonroeat HOUSTON9½10½(62½)KansasMarshall17½17½(52½)atBOWLINGGREENat WASHINGTON STATE16½16½(51½)ColoradoStateat WAKE FOREST16½16½(62½)LibertyMississippi State1½2½(54½)atLSUat MEMPHIS13½13½(62½)ArkansasStateat NC STATE10½10½(55½)TexasTechat GEORGIA STATE19½18½(59½)Charlotteat OHIO STATE31½31½(60½)Toledoat TENNESSEE47½47½(65½)Akronat FLORIDA24½24½(58½)SouthFloridaat WASHINGTON3½3½(56½)MichiganStateLouisiana13½13½(52½)atRICEat IOWA23½23½(40½)Nevadaat MARYLAND3½3½(69½)SMUUCF9½8½(58½)atFLORIDAATLANTICPittsburgh11½10½(54½)atWESTERNMICHIGANat TEXAS10½10½(61½)UTSAat CLEMSON32½34½(54½)LouisianaTechUTEP2½2½(39½)atNEWMEXICOat TEXAS A&M8½5½(48½)Miamiat UTAH16½21½(50½)SanDiegoStateat USC17½12½(70½)FresnoStateat ARIZONA STATE19½20½(57½)EasternMichiganNFLThursdayFAVORITEOPENTODAYO/UUNDERDOGat... READ MORE

MLB Tuesday National League FAVORITE LINE UNDERDOG Line at CINCINNATI OFF Pittsburgh OFF at CINCINNATI OFF Pittsburgh OFF at MIAMI -132 Philadelphia +112 at N.Y METS -390 Chicago Cubs +310 at ST. LOUIS OFF Milwaukee OFF LA Dodgers -196 at ARIZONA +164 Atlanta -164 at SAN FRANCISCO +138 American League at TORONTO OFF Tampa Bay OFF at CLEVELAND -136 LA Angels +116 Houston -225 at DETROIT +188 at TORONTO OFF Tampa Bay OFF N.Y Yankees -172 at BOSTON +144 at MINNESOTA -196 Kansas City +164 at TEXAS -148 Oakland +126 Interleague Baltimore -154 at WASHINGTON +130 at CHICAGO WHITE SOX -205 Colorado +172 San Diego -120 at SEATTLE +102 College Football Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Florida State 1½ 2½ (54½) at LOUISVILLE Air Force 15½ 16½ (48½) at WYOMING Saturday at MICHIGAN 46½ 46½ (58½) UConn Cincinnati 19½ 21 (50½) at MIAMI (OH) at BAYLOR 30½ 30½ (53½) Texas State Oklahoma 4½ 11½ (65½) at NEBRASKA Georgia 20½ 24½ (51½) at SOUTH CAROLINA at INDIANA 6½ 6½ (59½) Western Kentucky Purdue 1½ 1½ (58½) at SYRACUSE at COASTAL CAROLINA 17½ 13½ (57½) Buffalo at VIRGINIA 10½ 10½ (54½) Old Dominion Rutgers 17½ 17½ (44½) at TEMPLE at UCLA 14½ 15½ (58½) South Alabama at IOWA STATE 20½ 17½ (49½) Ohio at NOTRE DAME 17½ 10½ (41½) Cal at UNLV 2½ 3½ (59½) North Texas at KANSAS STATE 16½ 14½ (47½) Tulane at WISCONSIN 37½ 37½ (46½) New Mexico State at UAB 11½ 11½ (56½) Georgia Southern at APPALACHIAN STATE 12½ 12½ (54½) Troy at OREGON 6½ 3½ (56½) BYU at MINNESOTA 26½ 27½ (46½) Colorado Penn State 2½ 3½ (48½) at AUBURN Ole Miss 11½ 15½ (61½) at GEORGIA TECH at NORTHERN ILLINOIS 1½ 1½ (59½) Vanderbilt at ALABAMA 48½ 49½ (60½) UL Monroe at HOUSTON 9½ 10½ (62½) Kansas Marshall 17½ 17½ (52½) at BOWLING GREEN at WASHINGTON STATE 16½ 16½ (51½) Colorado State at WAKE FOREST 16½ 16½ (62½) Liberty Mississippi State 1½ 2½ (54½) at LSU at MEMPHIS 13½ 13½ (62½) Arkansas State at NC STATE 10½ 10½ (55½) Texas Tech at GEORGIA STATE 19½ 18½ (59½) Charlotte at OHIO STATE 31½ 31½ (60½) Toledo at TENNESSEE 47½ 47½ (65½) Akron at FLORIDA 24½ 24½ (58½) South Florida at WASHINGTON 3½ 3½ (56½) Michigan State Louisiana 13½ 13½ (52½) at RICE at IOWA 23½ 23½ (40½) Nevada at MARYLAND 3½ 3½ (69½) SMU UCF 9½ 8½ (58½) at FLORIDA ATLANTIC Pittsburgh 11½ 10½ (54½) at WESTERN MICHIGAN at TEXAS 10½ 10½ (61½) UTSA at CLEMSON 32½ 34½ (54½) Louisiana Tech UTEP 2½ 2½ (39½) at NEW MEXICO at TEXAS A&M 8½ 5½ (48½) Miami at UTAH 16½ 21½ (50½) San Diego State at USC 17½ 12½ (70½) Fresno State at ARIZONA STATE 19½ 20½ (57½) Eastern Michigan NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at KANSAS CITY 3 3½ (54½) LA Chargers Sunday New England 1½ 1 (40½) at PITTSBURGH Indianapolis 4½ 4½ (46½) at JACKSONVILLE at NY GIANTS 1½ 2½ (42½) Carolina at CLEVELAND 4½ 6½ (40½) NY Jets at BALTIMORE 4 3½ (44½) Miami Tampa Bay 4 2½ (44½) at NEW ORLEANS at DETROIT 1 1½ (49½) Washington at LA RAMS 13 10½ (47½) Atlanta at SAN FRANCISCO 7½ 8½ (42½) Seattle Cincinnati 2½ 6½ (43½) at DALLAS at LAS VEGAS 2 5½ (51½) Arizona at DENVER 10½ 10½ (43½) Houston at GREEN BAY 8½ 9½ (42½) Chicago Monday at BUFFALO 7 9½ (49½) Tennessee at PHILADELPHIA 2 1½ (52½) Minnesota

