MLB Saturday National League FAVORITE LINE UNDERDOG Line Atlanta -142 at PHILADELPHIA +120 at MIAMI -235 Washington +194 Chicago Cubs OFF at PITTSBURGH OFF Milwaukee -220 at CINCINNATI +184 at ARIZONA -134 San Francisco +114 San Diego -200 at COLORADO +168 at LA DODGERS -180 St. Louis +152 American League at N.Y YANKEES -168 Boston +142 Toronto -116 at TAMPA BAY -102 Houston -180 at BALTIMORE +155 at TEXAS -126 Cleveland +108 at KANSAS CITY -136 Seattle +116 LA Angels -164 at MINNESOTA +138 at CHICAGO WHITE SOX -190 Detroit +160 Interleague N.Y Mets -240 at OAKLAND +194 College Football Friday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at SYRACUSE 8½ 9½ (53½) Virginia at AIR FORCE 18½ 24½ (46½) Nevada Boise State 15½ 16½ (44½) at UTEP Saturday at PITTSBURGH 35 35½ (56) Rhode Island at AUBURN 6½ 7½ (51½) Missouri at KANSAS 7½ 7½ (63½) Duke at MISSISSIPPI STATE 30½ 31½ (52½) Bowling Green TCU ½ 2½ (70½) at SMU at GEORGIA 44½ 44½ (61½) Kent State at EASTERN MICHIGAN 5½ 6½ (58½) Buffalo Clemson 14½ 7½ (55½) at WAKE FOREST at IOWA STATE 1½ 2½ (45½) Baylor at LOUISVILLE 12½ 14½ (64½) South Florida at PENN STATE 23½ 27½ (61½) Central Michigan at MICHIGAN 16½ 17 (64½) Maryland at TEMPLE 9½ 9½ (43½) UMass UCLA 21½ 21½ (57½) at COLORADO at OHIO 17½ 18 (71½) Fordham Toledo 1½ 2½ (45½) at SAN DIEGO STATE at MEMPHIS 11½ 12½ (68½) North Texas at TENNESSEE 6 10½ (62½) Florida Minnesota 1½ 3 (50½) at MICHIGAN STATE at APPALACHIAN STATE 7½ 6½ (58½) James Madison at NORTH CAROLINA 1½ 1½ (55½) Notre Dame at MIAMI 25½ 25½ (53½) Middle Tennessee at UTSA 42½ 43 (68½) Texas Southern at CINCINNATI 16½ 16½ (57½) Indiana at WESTERN KENTUCKY 28½ 31½ (65½) Florida International Texas 5½ 7 (61½) at TEXAS TECH Oregon 6½ 6½ (57½) at WASHINGTON STATE Sacramento State 3½ 3½ (57½) at COLORADO STATE at OLE MISS 19½ 20½ (65½) Tulsa at UCF 18½ 20½ (56½) Georgia Tech at CAL 3½ 3½ (50½) Arizona at OLD DOMINION 5½ 4½ (56½) Arkansas State at HOUSTON 17½ 17½ (51½) Rice at GEORGIA SOUTHERN 9½ 9½ (66½) Ball State at LIBERTY 27½ 26½ (53½) Akron at EAST CAROLINA 16½ 16½ (48½) Navy UNLV 2½ 2½ (61½) at UTAH STATE at TEXAS A&M 6½ 2½ (50½) Arkansas Marshall 3½ 3½ (51½) at TROY at TULANE 13½ 12½ (48½) Southern Miss Iowa 7½ 8 (33½) at RUTGERS at SOUTH ALABAMA 13½ 13½ (58½) Louisiana Tech at TEXAS STATE 22½ 22 (61) Houston Baptist at KENTUCKY 25½ 26½ (53½) Northern Illinois at NORTHWESTERN 6 7½ (50) Miami (OH) at OHIO STATE 15½ 18½ (56½) Wisconsin at SOUTH CAROLINA 22½ 22½ (67½) Charlotte at ALABAMA 40½ 40½ (58½) Vanderbilt at NC STATE 39½ 38½ (49½) UConn at PURDUE 19½ 16½ (58½) Florida Atlantic at LSU 29½ 31½ (44½) New Mexico Louisiana 9½ 9½ (51½) at UL MONROE at NEW MEXICO STATE 4½ 4½ (53½) Hawaii at FLORIDA STATE 16½ 17½ (48½) Boston College at OKLAHOMA 11½ 13½ (53½) Kansas State USC 6½ 5½ (70½) at OREGON STATE at BYU 22½ 21½ (49½) Wyoming at WASHINGTON 9½ 14 (61½) Stanford at SAN JOSE STATE 5½ 6½ (48½) Western Michigan Utah 13½ 15½ (53½) at ARIZONA STATE NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at CHICAGO 2½ 2½ (39½) Houston Baltimore 2½ 2½ (44½) at NEW ENGLAND Cincinnati 6½ 6 (44½) at NY JETS Kansas City 3½ 5½ (50½) at INDIANAPOLIS Buffalo 4½ 5½ (52½) at MIAMI Philadelphia 2½ 6½ (47½) at WASHINGTON Las Vegas 1½ 1½ (45½) at TENNESSEE New Orleans 2½ 2½ (40½) at CAROLINA at MINNESOTA 7½ 5½ (52½) Detroit at LA CHARGERS 9½ 3½ (42½) Jacksonville at SEATTLE 3½ 1 (41½) Atlanta LA Rams 4½ 3½ (48½) at ARIZONA at TAMPA BAY 3½ 1½ (41½) Green Bay San Francisco 2½ 1½ (43½) at DENVER Monday at NY GIANTS 3½ 1 (39½) Dallas

