St. Louis 11, L.A. Dodgers 0

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 41 11 12 11 2 8 Edman ss-2b 4 2 1 0 1 2 .265 Pujols dh 4 2 2 5 0 1 .265 b-Burleson ph-dh 1 1 1 1 0 0 .185 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 0 1 .320 DeLuzio cf 1 0 0 0 0 0 .143 Arenado 3b 5 0 0 0 0 0 .293 DeJong ss 0 0 0 0 0 0 .154 Yepez lf-1b 5 2 2 1 0 1 .255 Carlson cf-rf 5 2 2 1 0 1 .240 Nootbaar rf-lf 5 1 3 3 0 0 .227 Knizner c 5 0 0 0 0 1 .206 Donovan 2b-3b 3 1 1 0 1 1 .280

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 7 0 2 7 Betts rf 4 0 0 0 0 1 .270 T.Turner ss 2 0 0 0 0 0 .300 Lux ss 2 0 2 0 0 0 .290 Smith c 4 0 1 0 0 1 .262 J.Turner dh 2 0 1 0 0 0 .282 a-Barnes ph 1 0 0 0 0 1 .224 Bellinger cf 1 0 0 0 0 0 .201 Muncy 3b 4 0 1 0 0 1 .206 Taylor lf-2b 2 0 0 0 2 2 .218 T.Thompson cf-lf 4 0 0 0 0 0 .258 Vargas 1b 3 0 1 0 0 1 .171 Alberto 2b-p 3 0 1 0 0 0 .225

St. Louis 002 330 210_11 12 0 Los Angeles 000 000 000_0 7 2

a-struck out for J.Turner in the 7th. b-homered for Pujols in the 8th.

E_Alberto (3), Muncy (11). LOB_St. Louis 6, Los Angeles 7. 2B_Nootbaar (11), Yepez (11), Carlson 2 (27), Donovan (19), Lux (19). HR_Pujols (20), off Heaney; Pujols (21), off Bickford; Nootbaar (14), off Bickford; Yepez (12), off Ferguson; Burleson (1), off Alberto. RBIs_Pujols 5 (58), Carlson (40), Nootbaar 3 (40), Yepez (28), Burleson (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Carlson 2, Edman 2, Knizner); Los Angeles 3 (T.Thompson 2, Muncy). RISP_St. Louis 4 for 7; Los Angeles 1 for 6.

GIDP_Alberto, Smith.

DP_St. Louis 2 (Donovan, Goldschmidt; Arenado, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Quintana, W, 3-1 6 2-3 5 0 0 0 6 101 2.14 Z.Thompson 1 1-3 0 0 0 1 1 22 2.12 Dickerson 1 2 0 0 1 0 18 0.00

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Heaney, L, 3-3 3 2-3 4 4 4 2 5 86 3.06 Bickford 1 1-3 3 4 3 0 2 24 4.72 Kimbrel 1 0 0 0 0 0 7 4.07 Ferguson 1 4 2 2 0 1 23 1.97 Alberto 2 1 1 1 0 0 26 4.50

Inherited runners-scored_Bickford 2-2. HBP_Heaney (Goldschmidt).

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Ted Barrett; Second, Lance Barrett; Third, Nic Lentz.

T_2:57. A_50,041 (56,000).

