St. Louis 5, Cincinnati 1

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 2 6 Friedl dh 3 0 1 1 1 1 .261 India 2b 4 0 1 0 0 0 .251 K.Farmer ss 4 0 0 0 0 0 .265 Fraley lf 4 0 2 0 0 1 .246 Aquino rf 4 0 0 0 0 2 .213 Senzel cf 3 0 0 0 1 0 .231 Lopez 3b 4 0 0 0 0 0 .297 Reynolds 1b 4 1 3 0 0 0 .253 Robinson c 3 0 0 0 0 1 .083 a-Solano ph 1 0 0 0 0 1 .286

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 9 5 6 2 Edman 2b 5 0 3 1 0 0 .268 Pujols 1b 3 0 0 0 2 0 .261 Goldschmidt dh 3 0 1 1 1 0 .326 Arenado 3b 3 0 1 0 1 0 .300 Carlson rf 4 1 1 0 0 1 .240 DeJong ss 3 0 0 0 1 1 .153 Donovan lf 4 2 1 1 0 0 .287 Nootbaar lf 0 0 0 0 0 0 .222 Molina c 4 2 2 2 0 0 .220 DeLuzio cf 3 0 0 0 1 0 .167

Cincinnati 000 000 100_1 7 0 St. Louis 023 000 00x_5 9 2

a-struck out for Robinson in the 9th.

E_Arenado (13), Hudson (1). LOB_Cincinnati 8, St. Louis 9. 2B_Friedl (9), Reynolds (9), Carlson (25). HR_Molina (5), off Minor. RBIs_Friedl (23), Edman (56), Goldschmidt (112), Donovan (40), Molina 2 (22). SB_Edman (30).

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (K.Farmer 2, India, Aquino, Solano); St. Louis 6 (Carlson, Goldschmidt, Donovan, Arenado 2, Pujols). RISP_Cincinnati 1 for 7; St. Louis 3 for 12.

Runners moved up_India, Pujols, Carlson. GIDP_Aquino, Pujols.

DP_Cincinnati 1 (K.Farmer, India, Reynolds); St. Louis 1 (Edman, DeJong, Pujols).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Minor, L, 4-12 3 5 5 5 5 1 89 6.06 Dowdy 4 3 0 0 1 1 54 0.00 Strickland 1 1 0 0 0 0 12 5.11

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson, W, 8-7 8 6 1 0 2 5 102 4.16 Pallante 1 1 0 0 0 1 15 3.14

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Charlie Ramos; Second, Laz Diaz; Third, Ryan Wills.

T_2:45. A_46,678 (45,494).

