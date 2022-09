St. Louis 8, Chicago Cubs 0

Chicago

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 0 7 0 2 9 Madrigal 2b 4 0 2 0 0 1 .260 Suzuki rf 4 0 2 0 0 1 .261 Reyes dh 3 0 0 0 1 1 .267 Happ lf 4 0 0 0 0 1 .276 Hoerner ss 4 0 0 0 0 1 .285 Velázquez cf 4 0 1 0 0 1 .204 Higgins 1b 4 0 1 0 0 2 .221 Gomes c 4 0 1 0 0 0 .219 Morel 3b 1 0 0 0 1 0 .245 a-McKinstry ph-3b 1 0 0 0 0 1 .203

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 8 9 8 6 7 Nootbaar rf 4 1 1 2 1 0 .244 Donovan dh 2 1 0 0 1 1 .290 b-Pujols ph-dh 1 0 0 0 1 0 .268 Goldschmidt 1b 3 1 0 0 1 1 .330 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .305 O’Neill cf-lf 4 1 2 2 0 0 .231 Dickerson lf 3 0 2 1 0 0 .286 c-DeLuzio ph-cf 0 1 0 0 1 0 — Gorman 2b 3 0 0 0 0 3 .233 DeJong ss 1 0 0 0 0 1 .160 Molina c 3 2 2 0 1 0 .207 Edman ss-2b 4 1 2 3 0 0 .258

Chicago 000 000 000_0 7 0 St. Louis 200 001 23x_8 9 0

a-struck out for Morel in the 7th. b-walked for Donovan in the 7th. c-walked for Dickerson in the 8th.

LOB_Chicago 8, St. Louis 6. 2B_Molina (6). HR_Nootbaar (11), off Newcomb; Edman (12), off Newcomb. RBIs_O’Neill 2 (55), Dickerson (25), Nootbaar 2 (34), Edman 3 (50). SB_O’Neill (11), Gomes (1).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Hoerner, Suzuki 2, Gomes); St. Louis 1 (Gorman). RISP_Chicago 0 for 9; St. Louis 4 for 8.

Runners moved up_Higgins, Arenado. GIDP_Happ, Donovan.

DP_Chicago 1 (Hoerner, Madrigal, Higgins); St. Louis 1 (Gorman, Edman, Goldschmidt).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Sampson, L, 1-5 5 4 2 2 2 4 101 3.95 Assad 1 2 1 1 0 2 21 0.90 Newcomb 2 3 5 5 4 1 47 11.09

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery, W, 5-0 6 7 0 0 2 4 93 1.47 Hicks, H, 6 1 0 0 0 0 3 15 4.94 Stratton 2 0 0 0 0 2 24 3.14

Inherited runners-scored_Hicks 2-0.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Ryan Blakney; Second, Mark Wegner; Third, Adrian Johnson.

T_3:06. A_44,491 (45,494).

