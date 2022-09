Tampa Bay 10, Toronto 5

Toronto

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

34

5

8

5

3

10 Springer cf

4

1

2

0

0

0

.263 READ MORE

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 8 5 3 10 Springer cf 4 1 2 0 0 0 .263 Zimmer cf 1 0 0 0 0 1 .103 Guerrero Jr. 1b 3 0 0 0 1 0 .278 Bichette ss 4 0 2 1 0 1 .285 Lopez ss 0 0 0 0 0 0 — Kirk dh 4 0 1 0 0 1 .298 Chapman 3b 3 0 0 0 1 1 .237 Hernández rf 4 1 1 1 0 2 .259 Jansen c 3 0 0 0 0 0 .254 a-Moreno ph 0 1 0 0 1 0 .279 Merrifield lf 4 2 2 3 0 1 .213 Biggio 2b 4 0 0 0 0 3 .202

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 10 12 9 5 8 Aranda 3b-1b 4 3 2 1 1 1 .278 Margot rf 5 2 2 1 0 1 .292 Franco ss 5 1 2 3 0 1 .271 Arozarena dh 4 2 3 2 1 0 .270 Peralta lf 5 0 2 2 0 1 .248 Mejía c 4 0 0 0 0 0 .250 Siri cf 4 0 0 0 0 2 .250 Choi 1b 3 1 1 0 1 1 .225 Mastrobuoni 2b 0 0 0 0 0 0 — Walls 2b-3b 2 1 0 0 2 1 .172

Toronto 120 000 002_5 8 0 Tampa Bay 330 301 00x_10 12 0

a-walked for Jansen in the 9th.

LOB_Toronto 5, Tampa Bay 7. 2B_Bichette (42), Arozarena 2 (39), Franco (17), Peralta (10). 3B_Springer (4). HR_Hernández (21), off Yarbrough; Merrifield (2), off Yarbrough; Merrifield (3), off Knight; Aranda (2), off Berríos. RBIs_Bichette (90), Hernández (68), Merrifield 3 (8), Aranda (6), Arozarena 2 (81), Margot (44), Franco 3 (31), Peralta 2 (15). SB_Arozarena (32).

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Chapman, Bichette); Tampa Bay 4 (Peralta 3, Mejía). RISP_Toronto 1 for 5; Tampa Bay 5 for 10.

Runners moved up_Arozarena. GIDP_Hernández.

DP_Tampa Bay 1 (Aranda, Walls, Choi).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, L, 11-6 2 7 6 6 1 1 74 5.27 Richards 1 1-3 1 3 3 2 3 40 5.73 Pop 1 2-3 2 0 0 0 1 19 2.35 Phelps 1 1 1 1 1 1 22 2.98 Griffin 2 1 0 0 1 2 27 0.00

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Chargois 1 2 1 1 0 1 21 3.12 Yarbrough, W, 3-8 1 3 2 2 1 1 34 4.50 Cleavinger, H, 1 2 1 0 0 0 4 25 1.93 Armstrong 1 0 0 0 0 1 13 3.48 Raley 1 0 0 0 1 0 16 2.42 Poche 1 0 0 0 0 1 14 3.07 Knight 2 2 2 2 1 2 38 5.73

Inherited runners-scored_Pop 1-1. WP_Berríos.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Tom Hallion; Second, Cory Blaser; Third, Mark Ripperger.

T_3:30. A_8,799 (25,000).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.