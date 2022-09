NATIONAL LEAGUE G

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Freeman LAD 150 582 191 111 .328 McNeil NYM 140 504 160 67 .317 Goldschmidt StL 145 543 172 103 .317 T.Turner LAD 151 615 184 95 .299 M.Machado SD 142 546 163 96 .299 Arenado StL 143 543 160 71 .295 S.Marte NYM 118 466 136 76 .292 Bohm Phi 142 549 160 77 .291 Hoerner ChC 126 449 130 51 .290 J.Turner LAD 124 453 128 61 .283

Home Runs

Schwarber, Philadelphia, 42; Alonso, New York, 39; Riley, Atlanta, 37; C.Walker, Arizona, 36; Betts, Los Angeles, 35; Goldschmidt, St. Louis, 35; Tellez, Milwaukee, 33; Adames, Milwaukee, 31; M.Machado, San Diego, 31; Arenado, St. Louis, 30.

Runs Batted In

Alonso, New York, 128; Goldschmidt, St. Louis, 112; Lindor, New York, 103; Cron, Colorado, 101; Arenado, St. Louis, 100; M.Machado, San Diego, 100; T.Turner, Los Angeles, 97; Adames, Milwaukee, 96; Freeman, Los Angeles, 95; 3 tied at 92.

Pitching

Wright, Atlanta, 20-5; J.Urías, Los Angeles, 17-7; Gonsolin, Los Angeles, 16-1; Darvish, San Diego, 16-7; T.Anderson, Los Angeles, 15-4; Carrasco, New York, 15-6; Bassitt, New York, 15-8; Alcantara, Miami, 14-8; Webb, San Francisco, 14-9; 2 tied at 13-7.

