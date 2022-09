Toronto 3, N.Y. Yankees 2

New York

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 6 2 3 14 Judge rf 3 1 1 0 2 2 .314 Rizzo 1b 4 0 2 0 0 0 .226 Torres 2b 3 0 1 1 0 1 .254 Donaldson 3b 4 0 0 0 0 2 .226 Stanton dh 4 0 0 0 0 3 .211 Cabrera lf 4 0 1 0 0 1 .234 Bader cf 4 0 0 0 0 3 .238 Kiner-Falefa ss 3 1 1 1 1 0 .265 Trevino c 4 0 0 0 0 2 .252

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 7 3 3 7 Springer cf 5 0 0 0 0 3 .261 Bichette ss 5 1 2 0 0 0 .284 Guerrero Jr. 1b 5 1 2 1 0 0 .276 Kirk dh 2 0 0 0 2 0 .292 M.Chapman 3b 4 0 1 0 0 1 .235 Hernández rf 4 0 1 2 0 1 .261 Tapia lf 4 0 0 0 0 0 .262 Jansen c 3 0 1 0 1 1 .253 Merrifield 2b 3 0 0 0 0 1 .213 a-Biggio ph-2b 1 1 0 0 0 0 .202

New York 110 000 000 0_2 6 0 Toronto 000 200 000 1_3 7 0

Two outs when winning run scored.

a-grounded out for Merrifield in the 9th.

LOB_New York 7, Toronto 8. 2B_Rizzo (21), Hernández (33). HR_Kiner-Falefa (4), off Gausman. RBIs_Torres (71), Kiner-Falefa (48), Hernández 2 (72), Guerrero Jr. (91). SB_Cabrera (3). CS_Rizzo (5). SF_Torres.

Runners left in scoring position_New York 5 (Rizzo 2, Trevino, Stanton 2); Toronto 3 (Bichette, Jansen 2). RISP_New York 0 for 8; Toronto 2 for 9.

Runners moved up_Kiner-Falefa. GIDP_Rizzo, Merrifield.

DP_New York 1 (Torres, Kiner-Falefa, Rizzo); Toronto 1 (Merrifield, Bichette, Guerrero Jr.).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Severino 4 3 2 2 3 4 76 3.41 Trivino 1 1 0 0 0 1 18 1.89 Effross 1 0 0 0 0 0 9 2.61 Marinaccio 1-3 1 0 0 0 0 12 2.18 Loáisiga 1 2-3 1 0 0 0 1 19 4.27 Holmes 1 0 0 0 0 0 10 2.54 Schmidt, L, 5-5 2-3 1 1 0 0 1 6 3.35

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gausman 6 1-3 6 2 2 1 7 94 3.30 Cimber 2-3 0 0 0 0 0 7 2.96 García 1 0 0 0 0 2 16 3.09 Romano 1 0 0 0 0 3 18 2.20 Bass 2-3 0 0 0 1 2 14 1.71 Mayza, W, 8-0 1-3 0 0 0 1 0 4 2.91

Inherited runners-scored_Loáisiga 2-0, Cimber 1-0, Mayza 2-0. IBB_off Mayza (Judge). HBP_García (Rizzo).

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Ryan Wills; Second, Brian O’Nora; Third, Tripp Gibson.

T_3:29. A_34,307 (53,506).

