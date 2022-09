Toronto 4, Pittsburgh 0

Toronto

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 9 4 7 8 Springer cf 5 0 0 0 0 1 .263 Zimmer cf 0 0 0 0 0 0 .105 Guerrero Jr. dh 4 0 1 0 0 2 .285 Hernández lf 5 0 1 0 0 2 .263 Kirk c 3 0 0 0 2 0 .293 1-Merrifield pr 0 1 0 0 0 0 .208 Jansen c 0 0 0 0 0 0 .219 Bichette ss 5 1 3 2 0 0 .263 Chapman 3b 2 1 1 0 3 0 .238 Biggio 1b 3 1 1 0 1 0 .218 Espinal 2b 3 0 2 2 1 0 .268 Bradley Jr. rf 4 0 0 0 0 3 .129

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 5 0 1 9 Cruz ss 4 0 0 0 0 1 .198 Castro 2b-3b 4 0 0 0 0 3 .248 Reynolds cf 4 0 0 0 0 3 .254 Suwinski rf 4 0 2 0 0 0 .202 Hayes 3b 2 0 0 0 0 1 .242 Newman 2b 2 0 0 0 0 0 .278 Mitchell dh 2 0 1 0 1 0 .209 Chavis 1b 3 0 0 0 0 0 .240 Marcano lf 3 0 0 0 0 1 .212 Heineman c 3 0 2 0 0 0 .207

Toronto 000 200 002_4 9 0 Pittsburgh 000 000 000_0 5 0

1-ran for Kirk in the 9th.

LOB_Toronto 11, Pittsburgh 5. 2B_Chapman (23), Espinal (24), Bichette (33), Heineman (5). HR_Bichette (18), off Ramirez. RBIs_Espinal 2 (46), Bichette 2 (68). SB_Guerrero Jr. (5). CS_Espinal (5).

Runners left in scoring position_Toronto 7 (Hernández 2, Springer 2, Bichette 2, Espinal); Pittsburgh 2 (Chavis, Marcano). RISP_Toronto 2 for 10; Pittsburgh 0 for 3.

Runners moved up_Springer.

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah, W, 13-7 7 1-3 5 0 0 1 6 98 2.48 Mayza, H, 12 2-3 0 0 0 0 2 9 2.89 Cimber 1 0 0 0 0 1 13 3.34

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo 3 2 0 0 3 4 77 0.00 Beede, L, 1-5 3 5 2 2 1 1 47 4.99 De Jong 2 1 0 0 2 1 36 1.88 Ramirez 1 1 2 2 1 2 18 6.00

Inherited runners-scored_Mayza 1-0. HBP_Beede (Guerrero Jr.). WP_De Jong.

Umpires_Home, Mike Estabrook; First, Ted Barrett; Second, Nestor Ceja; Third, Nic Lentz.

T_3:24. A_18,057 (38,747).

