Toronto 6, Baltimore 3

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 5 3 2 11 Mullins cf 4 1 1 0 0 1 .265 Rutschman c 4 1 1 2 0 2 .251 Santander rf 4 0 0 0 0 2 .249 Mountcastle 1b 4 0 0 0 0 0 .243 Henderson dh 4 1 2 1 0 1 .333 Urías 3b 4 0 0 0 0 2 .245 Odor 2b 3 0 0 0 0 1 .198 Hays lf 1 0 0 0 2 1 .249 Mateo ss 3 0 1 0 0 1 .223

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 6 8 6 1 9 Springer cf 4 1 1 3 0 2 .258 Zimmer cf 0 0 0 0 0 0 .104 Guerrero Jr. 1b 4 0 1 0 0 1 .277 Bichette ss 4 1 1 0 0 0 .284 Hernández dh 4 0 0 0 0 0 .257 Biggio 2b 3 0 0 0 0 2 .207 Chapman 3b 4 3 3 3 0 1 .238 Tapia lf 2 1 0 0 1 1 .259 Jansen c 3 0 2 0 0 0 .254 Bradley Jr. rf 3 0 0 0 0 2 .172

Baltimore 000 200 001_3 5 0 Toronto 010 032 00x_6 8 0

LOB_Baltimore 3, Toronto 3. 2B_Jansen (5). 3B_Mullins (3). HR_Rutschman (11), off Kikuchi; Henderson (2), off García; Chapman (25), off Lyles; Springer (21), off Lyles; Chapman (26), off Krehbiel. RBIs_Rutschman 2 (34), Henderson (10), Chapman 3 (71), Springer 3 (63). SB_Bichette (11).

Runners left in scoring position_Baltimore 1 (Rutschman); Toronto 1 (Guerrero Jr.). RISP_Baltimore 1 for 3; Toronto 2 for 8.

Runners moved up_Springer. GIDP_Mateo, Bichette.

DP_Baltimore 1 (Mateo, Odor, Mountcastle); Toronto 1 (Biggio, Guerrero Jr.).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, L, 10-11 5 5 4 4 1 5 82 4.70 Krehbiel 1 2 2 2 0 2 18 3.06 Baumann 2 1 0 0 0 2 35 4.26

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Richards 1 0 0 0 0 3 15 5.49 Merryweather 2 0 0 0 1 0 22 5.19 Kikuchi, W, 5-7 2 2 2 2 0 4 38 5.53 Mayza, H, 15 1 0 0 0 0 2 12 2.79 Cimber 1 1 0 0 0 1 15 3.05 Bass 1 1 0 0 1 1 14 1.37 García 1 1 1 1 0 0 11 2.47

HBP_Baumann (Biggio).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Quinn Wolcott; Second, Mark Wegner; Third, Nick Mahrley.

T_2:40. A_36,573 (53,506).

