Toronto 7, Baltimore 3

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 7 14 7 3 5 Springer cf 5 3 3 1 0 0 .269 Zimmer cf 0 0 0 0 0 0 .105 Guerrero Jr. 1b 4 0 2 1 1 0 .281 Bichette ss 5 0 3 2 0 1 .269 Kirk c 4 0 0 1 1 0 .292 Hernández rf 4 1 1 1 0 1 .264 Bradley Jr. rf 1 0 0 0 0 0 .125 Chapman dh 5 1 1 0 0 2 .236 Biggio 2b 3 0 1 1 0 1 .223 a-Merrifield ph-2b 1 0 0 0 0 0 .211 Gurriel Jr. lf 4 1 3 0 0 0 .292 Espinal 3b 3 1 0 0 1 0 .264

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 8 3 0 9 Mullins cf 4 0 0 0 0 0 .262 Rutschman c 4 1 2 0 0 1 .251 Santander rf 4 2 2 2 0 1 .259 Mountcastle 1b 4 0 1 1 0 2 .246 Urías 3b 3 0 0 0 0 2 .249 b-Stowers ph 1 0 0 0 0 0 .229 Vavra 2b 0 0 0 0 0 0 .224 Henderson 2b-3b 4 0 1 0 0 1 .304 Aguilar dh 4 0 1 0 0 1 .083 Hays lf 4 0 1 0 0 1 .251 Mateo ss 3 0 0 0 0 0 .227

Toronto 011 010 013_7 14 0 Baltimore 100 001 010_3 8 0

a-lined out for Biggio in the 8th. b-grounded out for Urías in the 8th.

LOB_Toronto 8, Baltimore 5. 2B_Chapman (24), Gurriel Jr. (32), Mountcastle (25). HR_Hernández (20), off Baker; Santander (26), off Gausman; Santander (27), off Mayza. RBIs_Biggio (22), Kirk (53), Bichette 2 (73), Hernández (64), Springer (58), Guerrero Jr. (81), Santander 2 (77), Mountcastle (73). SB_Guerrero Jr. (7).

Runners left in scoring position_Toronto 5 (Chapman 2, Kirk, Bichette 2); Baltimore 3 (Urías, Henderson, Mullins). RISP_Toronto 4 for 13; Baltimore 0 for 8.

Runners moved up_Bichette, Espinal, Bradley Jr.. GIDP_Bradley Jr., Espinal.

DP_Baltimore 2 (Mateo, Henderson, Mountcastle; Mateo, Rutschman, Mountcastle).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, W, 11-9 6 2-3 7 2 2 0 6 93 3.12 Mayza, H, 14 2-3 1 1 1 0 1 16 3.05 Cimber, H, 14 2-3 0 0 0 0 1 8 3.24 Pop 1 0 0 0 0 1 11 2.35

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Baumann, L, 1-3 5 8 3 3 0 2 78 4.76 Krehbiel 1 1-3 1 0 0 0 0 18 2.88 Baker 1 1-3 1 1 1 1 2 21 4.15 Hall 1-3 4 3 3 1 0 24 14.40 Sulser 1 0 0 0 1 1 13 3.97

Inherited runners-scored_Mayza 1-0, Baker 1-0, Sulser 2-0. IBB_off Baker (Guerrero Jr.). WP_Hall.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Brian O’Nora; Second, Jeff Nelson; Third, Malachi Moore.

T_3:17.

