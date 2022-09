Toronto 8, Baltimore 4

Toronto

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 11 8 2 8 Springer dh 4 1 0 0 1 0 .267 Guerrero Jr. 1b 5 0 0 0 0 1 .279 Bichette ss 5 3 3 5 0 1 .272 Chapman 3b 5 0 0 0 0 2 .233 Hernández rf 4 0 2 0 0 1 .267 1-Zimmer pr-cf 0 0 0 0 0 0 .105 Biggio 2b 4 1 1 1 0 1 .223 Tapia lf 4 1 1 0 0 2 .258 Jansen c 3 1 1 0 1 0 .218 Bradley Jr. cf-rf 4 1 3 2 0 0 .194

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 10 4 2 3 Mullins cf 4 0 0 1 0 0 .260 Rutschman dh 5 1 3 2 0 0 .257 Santander rf 5 0 0 0 0 0 .257 Mountcastle 1b 3 0 0 0 1 0 .245 Henderson ss 4 0 1 0 0 2 .296 Urías 3b 4 0 2 0 0 0 .252 Odor 2b 3 2 1 1 1 0 .203 Stowers lf 4 1 2 0 0 0 .256 Chirinos c 4 0 1 0 0 1 .183

Toronto 003 004 100_8 11 1 Baltimore 010 000 201_4 10 0

1-ran for Hernández in the 7th.

E_Jansen (5). LOB_Toronto 5, Baltimore 8. 2B_Hernández 2 (26), Bradley Jr. 2 (4), Rutschman (27). HR_Bichette (19), off Vespi; Bichette 2 (21), off Zimmermann; Biggio (6), off Zimmermann; Odor (12), off Berríos; Rutschman (10), off Merryweather. RBIs_Bichette 5 (78), Biggio (23), Bradley Jr. 2 (6), Odor (44), Mullins (52), Rutschman 2 (30). SB_Jansen (1).

Runners left in scoring position_Toronto 4 (Springer 2, Tapia, Biggio); Baltimore 2 (Mountcastle 2). RISP_Toronto 2 for 8; Baltimore 1 for 6.

Runners moved up_Bradley Jr., Santander. GIDP_Urías.

DP_Toronto 1 (Chapman, Biggio, Guerrero Jr.).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Berríos, W, 10-5 6 8 3 2 2 2 91 5.23 Richards 1 0 0 0 0 0 12 4.28 Phelps 1 1 0 0 0 1 17 2.82 Merryweather 1 1 1 1 0 0 16 6.52

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Akin, L, 3-2 2 1-3 2 2 2 1 4 42 2.86 Vespi 2-3 1 1 1 0 1 11 4.21 Zimmermann 6 8 5 5 1 3 92 5.99

Inherited runners-scored_Richards 3-1, Vespi 2-2.

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Jeff Nelson; Second, Malachi Moore; Third, Brian O’Nora.

T_2:57. A_25,451 (45,971).

