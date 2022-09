Washington 11, St. Louis 6

Washington

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 43 11 18 11 2 5 Thomas cf 6 0 2 0 0 1 .246 García 2b 6 0 1 1 0 1 .291 Meneses rf-1b 4 0 0 1 0 3 .328 Voit 1b 3 2 2 0 2 0 .250 1-Palacios pr-rf 0 1 0 0 0 0 .212 Ruiz c 3 0 1 0 0 0 .251 Adams c 2 0 0 0 0 0 .183 Cruz dh 5 2 3 0 0 0 .238 Hernández 3b 4 2 3 3 0 0 .252 Abrams ss 5 2 2 1 0 0 .227 Call lf 5 2 4 5 0 0 .270

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 6 11 6 5 4 Donovan 2b 3 2 3 0 2 0 .297 Edman ss 4 0 2 0 1 1 .265 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 0 1 .328 b-DeJong ph 1 1 0 0 0 0 .157 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .300 c-Knizner ph 0 0 0 0 1 0 .224 Dickerson lf 5 0 2 2 0 1 .290 Pujols dh 5 0 0 0 0 0 .260 Burleson rf 4 1 0 0 1 0 .000 Molina c 4 2 2 3 0 0 .224 DeLuzio cf 2 0 1 0 0 0 .333 a-Nootbaar ph-cf 2 0 0 0 0 1 .224

Washington 011 201 204_11 18 2 St. Louis 120 100 002_6 11 1

a-struck out for DeLuzio in the 6th. b-pinch hit for Goldschmidt in the 9th. c-walked for Arenado in the 9th.

1-ran for Voit in the 9th.

E_Meneses (3), Abrams (5), Arenado (10). LOB_Washington 9, St. Louis 10. 2B_Voit (1), Hernández (27), Call (1), Abrams (2), Donovan (18). HR_Call (2), off Naile; Molina 2 (4), off Gray. RBIs_Hernández 3 (32), Meneses (18), Call 5 (8), García (33), Abrams (6), Goldschmidt (109), Molina 3 (19), Dickerson 2 (28). SF_Meneses, Hernández.

Runners left in scoring position_Washington 6 (Cruz, Voit, Thomas, Abrams, Meneses, Call); St. Louis 7 (Dickerson, Goldschmidt 2, Burleson 2, Arenado 2). RISP_Washington 9 for 21; St. Louis 2 for 12.

Runners moved up_Cruz, García, Adams 2, Pujols. GIDP_Pujols.

DP_Washington 1 (Hernández, García, Voit).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gray 3 1-3 6 4 4 3 3 84 5.06 M.Thompson, W, 1-0 1 2-3 0 0 0 0 0 20 0.66 Machado, H, 3 2 2 0 0 1 1 23 4.27 Finnegan, H, 14 1 0 0 0 0 0 14 3.72 McGee 1-3 2 2 2 1 0 21 6.30 Edwards Jr. 2-3 1 0 0 0 0 13 2.89

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright 5 9 4 4 0 2 93 3.33 Pallante, L, 6-5 1-3 2 1 1 0 0 16 3.27 Hicks 1 1-3 2 2 2 1 1 20 4.97 Stratton 1 1-3 1 0 0 0 1 14 2.76 Naile 1 4 4 4 1 1 31 5.00

Inherited runners-scored_M.Thompson 3-0, Edwards Jr. 3-2, Hicks 2-1, Stratton 1-1. WP_Gray, Pallante.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Brennan Miller; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Chad Whitson.

T_3:57. A_40,437 (45,494).

