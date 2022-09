Washington 5, Miami 4

Miami

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 11 4 3 8 Berti dh 5 0 0 0 0 2 .247 Wendle 2b 5 0 3 0 0 0 .262 Anderson rf 4 0 1 0 1 0 .231 Fortes c 3 1 1 0 1 1 .243 Bleday cf 4 1 2 0 0 1 .184 1-Williams pr-lf 0 0 0 0 0 0 .232 De La Cruz lf-cf 4 0 0 1 0 1 .211 Rojas ss 4 0 2 1 0 0 .236 Groshans 3b 3 1 1 0 1 1 .385 Díaz 1b 4 1 1 2 0 2 .160

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 5 8 5 5 8 Thomas rf 4 0 1 0 0 2 .252 Call lf 4 0 0 0 0 1 .220 Meneses 1b 3 2 1 1 1 0 .323 Voit dh 3 1 2 0 1 1 .256 2-Palacios pr-dh 0 0 0 0 0 0 .194 Vargas 3b 4 0 1 1 0 2 .315 García 2b 2 1 1 0 2 0 .288 Adams c 3 1 0 0 1 1 .194 Robles cf 2 0 1 1 0 0 .226 Abrams ss 3 0 1 2 0 1 .235

Miami 040 000 000_4 11 0 Washington 000 000 41x_5 8 0

1-ran for Bleday in the 8th. 2-ran for Voit in the 8th.

LOB_Miami 8, Washington 5. 2B_Bleday (10), Vargas (9). 3B_Abrams (2). HR_Díaz (3), off Gray; Meneses (9), off Luzardo. RBIs_De La Cruz (27), Rojas (33), Díaz 2 (9), Meneses (23), Robles (29), Abrams 2 (8), Vargas (16). SB_Wendle (12). SF_Robles.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Bleday, Fortes, De La Cruz); Washington 2 (Thomas, Robles). RISP_Miami 0 for 8; Washington 2 for 6.

Runners moved up_De La Cruz, Rojas, Fortes. GIDP_Abrams, Adams, Meneses.

DP_Miami 3 (Wendle, Rojas, Díaz; Rojas, Wendle, Díaz; Rojas, Wendle, Díaz).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo 6 5 2 2 1 6 97 3.75 Scott, BS, 19-26 2-3 1 2 2 2 1 24 4.40 Brazoban 1-3 0 0 0 0 1 6 4.01 Sulser, L, 1-4 1 2 1 1 2 0 17 5.08

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gray 5 5 4 4 3 4 90 5.14 Cishek 1 0 0 0 0 0 16 4.55 Espino 1 2 0 0 0 3 24 4.24 Edwards Jr., W, 6-3 1 3 0 0 0 1 13 2.78 Finnegan, S, 9-13 1 1 0 0 0 0 12 3.84

Inherited runners-scored_Scott 1-1, Brazoban 1-0. IBB_off Sulser (García).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Scott Barry; Second, Junior Valentine; Third, Ben May.

T_3:00. A_24,931 (41,339).

