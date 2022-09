WTA Money Leaders

Through Sept. 25

1 Iga Swiatek $9,217,225 2 Ons Jabeur $4,772,069 3 Elena Rybakina $3,547,010 4 Jessica Pegula $2,993,831 5 Coco Gauff $2,810,133 6 Ashleigh Barty $2,289,320 7 Simona Halep $2,253,197 8 Caroline Garcia $2,111,322 9 Danielle Collins $2,023,810 10 Barbora Krejcikova $1,868,517 11 Veronika Kudermetova $1,776,250 12 Maria Sakkari $1,733,432 13 Madison Keys $1,680,999 14 Aryna Sabalenka $1,674,475 15 Paula Badosa $1,652,821 16 Katerina Siniakova $1,598,628 17 Elise Mertens $1,520,100 18 Daria Kasatkina $1,508,435 19 Jelena Ostapenko $1,504,380 20 Amanda Anisimova $1,434,778 21 Shuai Zhang $1,421,485 22 Alize Cornet $1,359,187 23 Ajla Tomljanovic $1,342,840 24 Petra Kvitova $1,306,214 25 Belinda Bencic $1,283,016 26 Beatriz Haddad Maia $1,255,118 27 Jil Teichmann $1,179,831 28 Marie Bouzkova $1,136,069 29 Naomi Osaka $1,089,611 30 Tatjana Maria $1,055,892 31 Martina Trevisan $1,042,807 32 Leylah Fernandez $1,023,719 33 Ekaterina Alexandrova $1,006,007 34 Alison Riske-Amritraj $1,005,671 35 Anett Kontaveit $991,473 36 Victoria Azarenka $989,767 37 Petra Martic $986,343 38 Karolina Pliskova $982,122 39 Kaia Kanepi $976,702 40 Irina-Camelia Begu $945,415 41 Qinwen Zheng $901,728 42 Anhelina Kalinina $882,368 43 Jule Niemeier $877,335 44 Sara Sorribes Tormo $863,180 45 Shelby Rogers $848,512 46 Sloane Stephens $838,587 47 Sorana Cirstea $820,594 48 Liudmila Samsonova $810,796 49 Marta Kostyuk $772,093 50 Aliaksandra Sasnovich $760,469

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.