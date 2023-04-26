NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .444; Acuña Jr., Atlanta, .364; Marsh, Philadelphia, .357; Nimmo, New York, .349; Hoerner, Chicago, .347; Stott, Philadelphia, .337; E.Díaz, Colorado, .333; Bogaerts, San Diego, .330; Outman, Los Angeles, .316; Castellanos, Philadelphia, .315.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 21; India, Cincinnati, 21; Hoerner, Chicago, 20; Yelich, Milwaukee, 20; Castellanos, Philadelphia, 19; Freeman, Los Angeles, 19; Alonso, New York, 18; Bellinger, Chicago, 18; T.Estrada, San Francisco, 18; Olson, Atlanta, 18; Wisdom, Chicago, 18.
RBI_Alonso, New...
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NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .444; Acuña Jr., Atlanta, .364; Marsh, Philadelphia, .357; Nimmo, New York, .349; Hoerner, Chicago, .347; Stott, Philadelphia, .337; E.Díaz, Colorado, .333; Bogaerts, San Diego, .330; Outman, Los Angeles, .316; Castellanos, Philadelphia, .315.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 21; India, Cincinnati, 21; Hoerner, Chicago, 20; Yelich, Milwaukee, 20; Castellanos, Philadelphia, 19; Freeman, Los Angeles, 19; Alonso, New York, 18; Bellinger, Chicago, 18; T.Estrada, San Francisco, 18; Olson, Atlanta, 18; Wisdom, Chicago, 18.
RBI_Alonso, New York, 23; Albies, Atlanta, 23; Gorman, St. Louis, 22; Muncy, Los Angeles, 21; Olson, Atlanta, 20; Outman, Los Angeles, 19; Bohm, Philadelphia, 19; Tellez, Milwaukee, 18; Wisdom, Chicago, 18; B.Anderson, Milwaukee, 18; Reynolds, Pittsburgh, 18; Lindor, New York, 18.
HITS_Acuña Jr., Atlanta, 36; Hoerner, Chicago, 34; Stott, Philadelphia, 34; Arraez, Miami, 32; Bogaerts, San Diego, 30; Castellanos, Philadelphia, 29; Nimmo, New York, 29; Turner, Philadelphia, 29; Bohm, Philadelphia, 27; Bryant, Colorado, 27; Carroll, Arizona, 27; T.Estrada, San Francisco, 27.
DOUBLES_Castellanos, Philadelphia, 10; Acuña Jr., Atlanta, 9; Happ, Chicago, 9; Lindor, New York, 9; J.Martinez, Los Angeles, 9; Carroll, Arizona, 8; India, Cincinnati, 8; C.Santana, Pittsburgh, 8; Soler, Miami, 8; 8 tied at 7.
TRIPLES_Marsh, Philadelphia, 4; Outman, Los Angeles, 3; Abrams, Washington, 2; Hayes, Pittsburgh, 2; Joe, Pittsburgh, 2; K.Marte, Arizona, 2; J.Martinez, Los Angeles, 2; Turner, Philadelphia, 2; 17 tied at 1.
HOME RUNS_Muncy, Los Angeles, 11; Alonso, New York, 10; Wisdom, Chicago, 9; Tellez, Milwaukee, 8; Outman, Los Angeles, 7; Albies, Atlanta, 7; Murphy, Atlanta, 6; Gorman, St. Louis, 6; Olson, Atlanta, 6; 14 tied at 5.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 13; Carroll, Arizona, 10; Hoerner, Chicago, 9; Bae, Pittsburgh, 7; Chisholm Jr., Miami, 7; S.Marte, New York, 7; T.Estrada, San Francisco, 6; Yelich, Milwaukee, 5; 10 tied at 4.
PITCHING_Steele, Chicago, 4-0; Kershaw, Los Angeles, 4-1; Strider, Atlanta, 3-0; Senga, New York, 3-0; Gallen, Arizona, 3-1; Megill, New York, 3-1; Miley, Milwaukee, 3-1; K.Nelson, Arizona, 3-1; Morton, Atlanta, 3-2; J.Urías, Los Angeles, 3-2; Velasquez, Pittsburgh, 3-2; Lauer, Milwaukee, 3-2.
ERA_Elder, Atlanta, 1.14; Steele, Chicago, 1.19; Strider, Atlanta, 1.80; Ashcraft, Cincinnati, 1.88; Cobb, San Francisco, 1.91; Miley, Milwaukee, 1.96; Stroman, Chicago, 2.17; Kershaw, Los Angeles, 2.32; Gallen, Arizona, 2.59; DeSclafani, San Francisco, 2.63.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 49; Gallen, Arizona, 39; Lodolo, Cincinnati, 37; Webb, San Francisco, 36; Wheeler, Philadelphia, 34; Kershaw, Los Angeles, 32; Luzardo, Miami, 32; Greene, Cincinnati, 30; Keller, Pittsburgh, 30; Peterson, New York, 30; Stroman, Chicago, 30; J.Urías, Los Angeles, 30.
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