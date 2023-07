NHRA Sonoma Nationals Pairings

Saturday

At Sonoma Raceway

Sonoma, Calif.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Austin Prock, 3.704 seconds, 331.36 mph vs. Bye; 2. Steve Torrence, 3.706, 329.67 vs. 13. Ron August, 3.948, 259.31; 3. Antron Brown, 3.721, 329.75

vs. 12. Mike Salinas, 3.863, 275.96; 4. Josh Hart, 3.737, 327.74 vs. 11. Tony Schumacher, 3.833, 322.11; 5. Shawn Langdon, 3.740, 330.55 vs. 10. Leah

Pruett, 3.781, 321.96; 6. Clay Millican, 3.745, 325.77 vs. 9. Brittany Force, 3.771, 318.54; 7. Justin Ashley, 3.770, 322.27 vs. 8. Doug Kalitta, 3.770,

318.54.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.938, 324.05 vs. Bye; 2. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.942, 326.56 vs. 15. Paul Lee, Dodge Charger, 5.866, 116.51; 3.

Ron Capps, Supra, 3.942, no speed vs. 14. Tim Gibbons, Charger, 5.114, 148.28; 4. Tim Wilkerson, Mustang, 3.949, 328.06 vs. 13. Alex Laughlin,

Charger, 4.141, 287.35; 5. Matt Hagan, Charger, 3.951, 333.49 vs. 12. Jason Rupert, Mustang, 4.128, 305.15; 6. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.952,

325.22 vs. 11. John Force, Camaro, 3.983, 320.89; 7. Chad Green, Mustang, 3.952, 324.20 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.973, 322.27; 8. J.R. Todd,

Supra, 3.966, 324.90 vs. 9. Blake Alexander, Mustang, 3.967, 319.29.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.728, 199.94 vs. 16. Ryan Oehler, EBR, 8.814, 96.74; 2. Matt Smith, Suzuki, 6.729, 200.23 vs. 15. Lance Bonham, Buell, 7.185,

190.51; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.771, 199.91 vs. 14. John Hall, Buell, 6.956, 193.18; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.791, 199.88 vs. 13. Freddie Camarena,

Suzuki, 6.926, 195.53; 5. Karen Stoffer, Suzuki, 6.792, 198.17 vs. 12. Chris Bostick, EBR, 6.909, 192.60; 6. Angie Smith, EBR, 6.802, 199.43 vs. 11. Chase

Van Sant, Suzuki, 6.867, 195.79; 7. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.820, 198.64 vs. 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.844, 194.24; 8. Marc Ingwersen, EBR, 6.829,

198.03 vs. 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.840, 198.06.

Did Not Qualify: 17. Scott Bottorff, broke.

