NHRA Menards Nationals Pairings

Saturday

At Heartland Motorsports Park

Topeka, Kan.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.764 seconds, 326.24 mph vs. 16. Terry Totten, 4.193, 274.33; 2. Leah Pruett, 3.768, 325.77 vs. 15. Lex Joon, 4.106, 251.39; 3. Doug Kalitta, 3.799, 316.45 vs. 14. Austin Prock, 4.039, 254.71; 4. Tony Schumacher, 3.801, 322.04 vs. 13. Scott Palmer, 3.967, 267.69; 5. Clay Millican, 3.806,

322.04 vs. 12. Buddy Hull, 3.946, 260.86; 6. Mike Salinas, 3.808, 323.66 vs. 11. Antron Brown, 3.864, 322.65; 7. Justin Ashley, 3.818, 322.88 vs. 10. Josh Hart, 3.854, 319.90; 8. Brittany Force, 3.820, 295.59 vs. 9. Shawn Langdon, 3.826, 318.54.

Did Not Qualify: 17. Jacob McNeal, 4.397, 196.24.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.948, 321.19 vs. 16. Jack Wyatt, Dodge Charger, 4.270, 245.54; 2. Ron Capps, Toyota Supra, 3.950, 314.17 vs. 15. Dave Richards, Ford Mustang, 4.250, 295.40; 3. Matt Hagan, Charger, 3.960, 318.24 vs. 14. Alex Laughlin, Charger, 4.197, 291.82; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.967,

316.60 vs. 13. Blake Alexander, Mustang, 4.123, 308.64; 5. John Force, Camaro, 3.977, 317.12 vs. 12. Alexis DeJoria, Supra, 4.121, 298.27; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.991, 320.74 vs. 11. Terry Haddock, Mustang, 4.097, 302.82; 7. J.R. Todd, Supra, 4.011, 319.52 vs. 10. Chad Green, Mustang, 4.039, 313.73; 8. Paul Lee, Charger, 4.014, 308.35 vs. 9. Cruz Pedregon, Charger, 4.021, 310.77.

Did Not Qualify: 17. Chris King, 4.524, 231.99.

Pro Stock

1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.642, 205.26 vs. 16. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.762, 203.92; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.645, 205.79 vs. 15. David Cuadra, Mustang, 6.746, 204.05; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.657, 206.23 vs. 14. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.726, 204.05; 4. Erica Enders, Camaro, 6.660, 207.05 vs. 13. Chris McGaha, Camaro, 6.719, 204.85; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.660, 205.51 vs. 12.

Cristian Cuadra, Mustang, 6.703, 204.42; 6. Deric Kramer, Camaro, 6.661, 205.63 vs. 11. Jerry Tucker, Camaro, 6.677, 205.69; 7. Kyle Koretsky, Camaro, 6.662, 205.29 vs. 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.673, 206.10; 8.

Camrie Caruso, Camaro, 6.666, 205.82 vs. 9. Bo Butner, Camaro, 6.667, 205.57.

Did Not Qualify: 17. Mason McGaha, 6.793, 202.70.

