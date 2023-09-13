NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .348; Freeman, Los Angeles, .335; Acuña Jr., Atlanta, .333; Bellinger, Chicago, .317; Betts, Los Angeles, .313; Harper, Philadelphia, .297; Harris II, Atlanta, .294; Stott, Philadelphia, .288; Willi.Contreras, Milwaukee, .281; Olson, Atlanta, .281.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 132; Betts, Los Angeles, 119; Freeman, Los Angeles, 117; Olson, Atlanta, 116; Carroll, Arizona, 103; Riley, Atlanta, 103; Schwarber, Philadelphia, 99; Yelich, Milwaukee, 97; Turner, Philadelphia, 94; Lindor, New York, 93.
RBI_Olson, Atlanta, 128; Alonso, New York, 105; Betts, Los Angeles, 103; Muncy, Los Angeles, 97; Acuña Jr., Atlanta, 97; Schwarber, Philadelphia, 94; Albies, Atlanta, 93; C.Walker, Arizona, 91; Freeman, Los Angeles, 91; Castellanos, Philadelphia, 90.
HITS_Acuña Jr., Atlanta, 196; Freeman, Los Angeles, 190; Arraez, Miami, 188; Betts, Los Angeles, 164; Hoerner, Chicago, 159; Turner, Philadelphia, 159; Riley, Atlanta, 157; Castellanos, Philadelphia, 155; Olson, Atlanta, 154; L.Thomas, Washington, 154.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 54; Candelario, Chicago, 38; Betts, Los Angeles, 37; Castellanos, Philadelphia, 36; C.Walker, Arizona, 34; Willi.Contreras, Milwaukee, 33; Meneses, Washington, 33; Acuña Jr., Atlanta, 32; Gurriel Jr., Arizona, 32; Lindor, New York, 32; L.Thomas, Washington, 32.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 9; K.Marte, Arizona, 9; Cronenworth, San Diego, 7; Friedl, Cincinnati, 7; Hayes, Pittsburgh, 7; Benson, Cincinnati, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Marsh, Philadelphia, 6; 7 tied at 5.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 51; Alonso, New York, 44; Schwarber, Philadelphia, 43; Betts, Los Angeles, 39; Acuña Jr., Atlanta, 37; Muncy, Los Angeles, 35; Soler, Miami, 35; Ozuna, Atlanta, 34; Riley, Atlanta, 34; C.Walker, Arizona, 30.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 65; Carroll, Arizona, 47; Abrams, Washington, 41; Hoerner, Chicago, 39; Kim, San Diego, 35; Stott, Philadelphia, 28; Turner, Philadelphia, 27; Yelich, Milwaukee, 27; E.De La Cruz, Cincinnati, 26; Lindor, New York, 26; McCarthy, Arizona, 26.
PITCHING_Steele, Chicago, 16-3; Strider, Atlanta, 16-5; T.Walker, Philadelphia, 15-5; Gallen, Arizona, 15-7; Morton, Atlanta, 14-11; Snell, San Diego, 13-9; Elder, Atlanta, 12-4; Kershaw, Los Angeles, 12-4; F.Peralta, Milwaukee, 12-8; Aa.Nola, Philadelphia, 12-9.
ERA_Steele, Chicago, 2.49; Snell, San Diego, 2.52; Senga, New York, 3.07; M.Kelly, Arizona, 3.16; Gallen, Arizona, 3.31; Elder, Atlanta, 3.38; Webb, San Francisco, 3.40; Morton, Atlanta, 3.43; Burnes, Milwaukee, 3.47; Cobb, San Francisco, 3.62.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 250; Snell, San Diego, 209; F.Peralta, Milwaukee, 200; Wheeler, Philadelphia, 196; Gallen, Arizona, 195; Keller, Pittsburgh, 191; Luzardo, Miami, 186; Aa.Nola, Philadelphia, 185; Burnes, Milwaukee, 181; Senga, New York, 181.
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