NCAA Football Scores

EAST

Brockport 42, Buffalo St. 6

Charleston (WV) 22, Gannon 13

Delaware 37, Stony Brook 13

East Stroudsburg 62, Pace 9

Fairmont St. 34, Bloomsburg 30

Frostburg St. 27, New Haven 24, OT

Indiana (Pa.) 24, Ashland 17

Millersville 33, St. Anselm 7

NC State 24, Uconn 14

Stevenson 20, Rowan 17

Wheeling Jesuit 35, Seton Hill 24

SOUTH

Angelo St. 38, West Alabama 14

Barton 41, Chowan 0

Belhaven 47, Millsaps 7

Carson-Newman 35, Va. Lynchburg 3

Charleston Southern 13, North Greenville 10

Furman 45, Tennessee Tech 10

Georgia St. 42, Rhode Island 35

Kennesaw St. 38, Tusculum 7

Kentucky St. 34, Clark Atlanta 20

Louisiana College 34, E. Texas Baptist 14

Mississippi College 17, Keiser University Seahawks 14

Morehead St. 37, W. Virginia St. 35

Sacramento St. 38, Nicholls 24

Samford 69, Shorter 14

UAB 35, NC A&T 6

UCF 56, Kent St. 6

Wake Forest 37, Elon 17

West Georgia 21, Limestone 19

William & Mary 34, Campbell 24

MIDWEST

Bemidji St. 49, Northern St. 13

Cent. Missouri 45, Missouri Western 38

Cent. Oklahoma 24, Neb.-Kearney 21

Concordia (St.P.) 43, Upper Iowa 20

Delta St. 48, Missouri S&T 20

E. Illinois 27, Indiana St. 0

Emporia St. 56, Lincoln (Mo.) 10

Ferris St. 54, Mercyhurst 12

Glenville St. 44, Northwood (Mich.) 9

Heidelberg 68, Hiram 14

Lindenwood (Mo.) 77, Wis.-Stevens Pt 9

Minn. Duluth 47, N. Michigan 10

Minnesota 13, Nebraska 10

Minnesota St. 54, Sioux Falls 26

Missouri 35, South Dakota 10

NW Missouri St. 31, Missouri Southern 24

Pittsburg St. 34, Washburn 7

S. Dakota St. 45, W. Oregon 7

SW Minnesota 28, Minot St. 23

Saginaw Valley St. 34, Winona St. 24

W. Michigan 35, St. Francis (Pa.) 17

Walsh 24, West Liberty 21

Wayne St. (Neb.) 31, Minn. St. (Moorhead) 23

Wis.-La Crosse 31, Dakota St. 6

Wis.-Platteville 80, Lakeland 13

Youngstown St. 52, Valparaiso 10

SOUTHWEST

Abilene Christian 31, N. Colorado 11

Ark.-Monticello 49, NW Oklahoma 24

Fort Hays St. 56, Northeastern St. 0

Harding 53, S. Nazarene 20

Henderson St. 41, East Central 13

Idaho 42, Lamar 17

Oklahoma Baptist 23, Arkansas Tech 21

Ouachita Baptist 38, SW Oklahoma 14

S. Arkansas 34, SE Oklahoma 19

Tulsa 42, Ark.-Pine Bluff 7

UC Davis 48, Texas A&M Commerce 10

FAR WEST

Colorado Mines 31, Grand Valley St. 28

E. New Mexico 28, N.M. Highlands 26

Utah 24, Florida 11

Weber St. 35, Cent. Washington 10

