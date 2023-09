NHRA Carolina Nationals Pairings

Saturday

At zMax Dragway

Concord, N.C.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.647 seconds, 338.00 mph vs. 14. Mike Bucher, 8.073, 75.01; 2. Antron Brown, 3.655, 332.75 vs. 13. Spencer Massey, 3.766, 319.52; 3. Doug Kalitta, 3.665, 331.61 vs. 12. Steve Torrence, 3.726, 328.70; 4. Brittany Force,

3.673, 335.48 vs. 11. Clay Millican, 3.725, 317.64; 5. Josh Hart, 3.680, 332.59 vs. 10. Austin Prock, 3.725, 325.53; 6. Tony Schumacher, 3.692, 331.12 vs. 9. Shawn Langdon, 3.719, 330.39; 7. Justin Ashley, 3.698, 333.74 vs. 8. Leah Pruett, 3.709, 332.59.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.824, 330.15 vs. Bye; 2. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.825, 333.49 vs. 15. John Smith, Charger, 7.896, 91.19; 3. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.836, 331.94 vs. 14. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra,

7.705, 91.78; 4. John Force, Camaro, 3.861, 329.02 vs. 13. Alex Laughlin, Charger, 4.594, 190.22; 5. Ron Capps, GR Supra, 3.864, 327.90 vs. 12. Dave Richards, Mustang, 4.135, 256.11; 6. Chad Green, Mustang, 3.871, 328.78 vs. 11.

Terry Haddock, Mustang, 4.016, 309.98; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.876, 325.06 vs. 10. Cruz Pedregon, Charger, 3.937, 327.59; 8. J.R. Todd, GR Supra, 3.892, 330.63 vs. 9. Paul Lee, Charger, 3.901, 326.00.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.509, 210.18 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.587, 208.36; 2. Camrie Caruso, Camaro, 6.525, 209.20 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 6.582, 210.41; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.533, 210.50 vs.

14. Eric Latino, Camaro, 6.573, 209.01; 4. Bo Butner, Camaro, 6.535, 210.41 vs. 13. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.561, 209.75; 5. Greg Anderson, Camaro, 6.535, 209.30 vs. 12. Jerry Tucker, Camaro, 6.558, 209.30; 6. Troy Coughlin

Jr., Camaro, 6.540, 209.46 vs. 11. Dallas Glenn, Camaro, 6.550, 208.75; 7. Kyle Koretsky, Camaro, 6.541, 209.39 vs. 10. Deric Kramer, Camaro, 6.550, 209.07; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.542, 207.50 vs. 9. Fernando Cuadra Jr.,

Mustang, 6.547, 209.14. Did Not Qualify: 17. Larry Morgan, 6.621, 207.53; 18. Fernando Cuadra, 6.635, 207.82; 19. Brandon Miller, 6.654, 206.23; 20. Alan Prusiensky, 8.804, 100.40.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.731, 200.41 vs. 16. Jerry Savoie, Suzuki, 7.004, 189.04; 2. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.766, 200.00 vs. 15. Ron Tornow, Victory, 7.000, 191.95; 3. Angie Smith, EBR, 6.805, 197.48 vs. 14. Chris Bostick, EBR,

6.964, 192.33; 4. Chase Van Sant, Suzuki, 6.806, 198.06 vs. 13. Joey Gladstone, Suzuki, 6.932, 194.91; 5. Chip Ellis, EBR, 6.817, 199.05 vs. 12. John Hall, EBR, 6.922, 196.16; 6. Hector Arana Jr, EBR, 6.833, 201.04 vs. 11. Steve Johnson,

Suzuki, 6.890, 192.17; 7. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.835, 196.19 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.843, 195.17; 8. Marc Ingwersen, EBR, 6.839, 194.52 vs. 9. Matt Smith, Suzuki, 6.840, 196.39. Did Not Qualify: 17. Marcus Hylton, 7.226, 189.55; 18. Lance Bonham, 7.407, 176.74.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.