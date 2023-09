NHRA Midwest Nationals Pairings

Saturday

World Wide Technology Raceway

Madison, Ill.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.709 seconds, 331.85 mph vs. 16. Lex Joon, 3.920, 314.09; 2. Mike Salinas, 3.710, 329.75 vs. 15. Cody Krohn, 3.819, 319.07; 3. Antron Brown, 3.714, 331.69 vs. 14. Kyle Wurtzel, 3.816, 314.46; 4. Justin Ashley, 3.730, 331.69 vs. 13. T.J. Zizzo, 3.814, 326.24; 5. Steve Torrence, 3.733, 330.72 vs. 12. Josh Hart, 3.793, 324.20; 6. Tony Schumacher, 3.734, 329.83 vs. 11. Brittany Force, 3.791, 330.72; 7. Clay Millican, 3.740, 334.07 vs. 10. Austin Prock, 3.770, 318.62; 8. Leah Pruett, 3.742, 331.04 vs. 9. Shawn Langdon, 3.748, 328.86. Did Not Qualify: 17. Buddy Hull, 3.920, 312.06; 18. Terry Totten, 20.894, 158.39.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.852, 324.90 vs. 16. Jack Wyatt, Dodge Charger, 4.173, 264.49; 2. Chad Green, Mustang, 3.886, 330.47 vs. 15. Alex Laughlin, Charger, 4.140, 304.94; 3. Blake Alexander, Mustang, 3.888, 326.79 vs. 14. Dave Richards, Mustang, 4.132, 292.90; 4. John Force, Chevy Camaro, 3.914, 325.06 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 4.079, 299.00; 5. Matt Hagan, Charger, 3.927, 326.40 vs. 12. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 4.008, 324.44; 6. Bobby Bode, Mustang, 3.937, 293.47 vs. 11. J.R. Todd, GR Supra, 4.005, 321.04; 7. Ron Capps, GR Supra, 3.952, 324.90 vs. 10. Tim Wilkerson, Mustang, 3.982, 321.04; 8. Robert Hight, Camaro, 3.953, 323.89 vs. 9. Cruz Pedregon, Charger, 3.981, 320.66. Did Not Qualify: 17. Dale Creasy Jr., 4.179, 296.11; 18. Chris King, 4.771, 187.50.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.549, 209.69 vs. 16. Eric Latino, Camaro, 6.609, 207.21; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.549, 207.75 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 6.605, 208.62; 3. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.558, 208.97 vs. 14. Mason McGaha, Camaro, 6.602, 208.36; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.560, 208.81 vs. 13. Jerry Tucker, Camaro, 6.595, 208.81; 5. Kyle Koretsky, Camaro, 6.569, 208.65 vs. 12. Deric Kramer, Camaro, 6.590, 208.91; 6. Bo Butner, Camaro, 6.570, 209.07 vs. 11. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.583, 208.81; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.570, 208.01 vs. 10. Camrie Caruso, Camaro, 6.582, 208.39; 8. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.575, 207.69 vs. 9. Dallas Glenn, Camaro, 6.581, 207.62. Did Not Qualify: 17. Fernando Cuadra, 6.627, 207.85; 18. Robert River, 7.050, 196.07.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.716, 201.79 vs. 14. Joey Gladstone, Buell, 7.061, 160.69; 2. Matt Smith, Buell, 6.766, 201.76 vs. 13. Chris Bostick, EBR, 7.026, 187.63; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.773, 201.25 vs. 12. Ryan Oehler, EBR, 6.953, 193.82; 4. Chase Van Sant, Suzuki, 6.774, 198.70 vs. 11. Angie Smith, Buell, 6.880, 198.93; 5. Hector Arana Jr, EBR, 6.796, 199.14 vs. 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.879, 196.85; 6. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.841, 197.31 vs. 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.874, 196.44; 7. Cory Reed, Suzuki, 6.870, 195.48 vs. 8. Kelly Clontz, Suzuki, 6.874, 197.88.

